ETV Bharat / state

30 march 2026 today ap livenews updates: ప్రియురాలిని హత్య చేసి ముక్కలుగా నరికిన నేవీ ఉద్యోగి

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 7:02 AM IST

Choose ETV Bharat

LIVE FEED

6:56 AM, 30 Mar 2026 (IST)

ప్రియురాలిని హత్య చేసి ముక్కలుగా నరికిన నేవీ ఉద్యోగి

విశాఖ: నేవీ ఉద్యోగి ఒకరు స్నేహితురాలిని ఇంటికి పిలిచి అతి కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. విశాఖలోని ఎల్‌వీ నగర్‌లో ఆదివారం రాత్రి ఈ దారుణం జరిగింది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం, విజయనగరం జిల్లా రాజాంకు చెందిన చింతాడ రవీంద్ర(35) నేవీలో టెక్నీషియన్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. విశాఖలో ఓ అపార్టుమెంట్‌లో నివాసం ఉంటున్నాడు. ఇతడి భార్య నెల క్రితం విజయనగరంలోని పుట్టింటికి వెళ్లారు. విశాఖకే చెందిన మౌనిక(29)తో రవీంద్రకు గతంలోనే పరిచయం ఉంది. అతడు ఆదివారం రాత్రి ఆమెను తన ఫ్లాట్‌కు పిలిచి, అత్యంత పాశవికంగా హత్య చేశాడు. శరీర భాగాలను ముక్కలుగా చేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టాడు. అనంతరం పోలీసు స్టేషన్‌కు వచ్చి లొంగిపోయాడు. పోలీసులు అతడిని వెంటబెట్టుకొని ఘటనా స్థలానికి తీసుకెళ్లి ఫ్రిజ్‌లో రెండు మూటల్లో ఉన్న శరీర భాగాలను గుర్తించారు. తలభాగం కనిపించలేదని సమాచారం. తనను ఆ యువతి డబ్బుల కోసం వేధించిందని, ఆ హింస భరించలేకే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు నిందితుడు తెలిపాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

6:51 AM, 30 Mar 2026 (IST)

నేటి నుంచి తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల వసంతోత్సవాలు

తిరుమల: నేటి నుంచి తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల వసంతోత్సవాలు జరుగనున్నాయి. ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు సాలకట్ల వసంతోత్సవాలు జరగనున్నాయి. చైత్రశుద్ధ పౌర్ణమికి ముగిసేలా టీటీడీ ఉత్సవాలు నిర్వహించనుంది. ఉ.6.30కు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామి ఊరేగింపు జరుగనుంది. అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను ఊరేగింపుగా వసంత మండపానికి వేంచేపు చేయనున్నారు. వసంత మండపంలో అభిషేక నివేదనలు చేయనున్నారు. రేపు ఉదయం 8 గంటలకు బంగారు రథంపై మలయప్పస్వామిని ఊరేగించనున్నారు. ఏప్రిల్ 1న వసంత మండపానికి ఉత్సవమూర్తులు వేంచేపు చేయనున్నారు. మలయప్పస్వామి, ఆంజనేయస్వామి, శ్రీకృష్ణస్వామి ఉత్సవమూర్తులను వేంచేపు. మూడు రోజులపాటు మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్ర 4 వరకు స్నపన తిరుమంజనం జరుపనున్నారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు అర్చకులు ఆస్థానం నిర్వహించనున్నారు. సాలకట్ల వసంతోత్సవాల సందర్భంగా టీటీడీ పలు ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేసింది.

6:48 AM, 30 Mar 2026 (IST)

నేడు తిరుపతి జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

నేడు తిరుపతి జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. నాయుడుపేట మండలం పుదూరులో టిడ్కో ఇళ్ల గృహప్రవేశ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. అనంతరం టిడ్కో ఇళ్ల లబ్ధిదారులతో సీఎం మాట్లాడనున్నారు. అనంతరం పుదూరు వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ప్రజా వేదిక కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొంటారు. నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టిడ్కో గృహ ప్రవేశాలు చేపట్టనున్నారు. కాలనీల్లో పూర్తయిన ఇళ్లల్లో మరో లక్షన్నర మంది గృహ ప్రవేశాలు చేయనున్నారు. బిరడవాడలో రాజకీయ ప్రతినిధులతో సీఎం సమావేశం కానున్నారు. అక్కడి నుంచి సీఎం శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీకి వెళ్లనున్నారు. అలాగే తిరుపతి ఇందిరా ప్రియదర్శిని ఆడిటోరియంలో పీ4 కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొంటారు.

6:46 AM, 30 Mar 2026 (IST)

నేడు, రేపు తిరుపతిలో గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్‍ నజీర్‍ పర్యటన

గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్‍ నజీర్‍ నేడు, రేపు తిరుపతిలో పర్యటించనున్నారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం గవర్నర్​ రేణిగుంట విమానాశ్రయం చేరుకోనున్నారు. శ్రీ వేంకటేశ్వర వెటర్నరీ వర్సిటీ 13వ స్నాతకోత్సవంలో గవర్నర్​ పాల్గొంటారు. రాత్రి తిరుమలలో బస చేసి రేపు ఉదయం స్వామి వారిని గవర్నర్​ దర్శించుకోనున్నారు.

TAGGED:

ANDHRA PRADESH LATEST NEWS
TELUGU BREAKING NEWS
TODAY TELUGU NEWS
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.