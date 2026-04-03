3 April 2026 Today AP Live News Updates: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో బాదంపాలు తాగి పలువురికి అస్వస్థత

3 April 2026 Today AP Live News Updates:
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 2:45 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 10:36 PM IST
3 April 2026 Today AP Live News Updates:
విశాఖ: ఎన్ఎస్టీఎల్లో లార్జ్ కావిటేషన్ టన్నెల్కు శంకుస్థాపన చేసిన రాజ్నాథ్
విశాఖలో ఎన్ఎస్టీఎల్లో లార్జ్ కావిటేషన్ టన్నెల్కు కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ శంకుస్థాపన చేశారు. నౌకాదళ పరిశోధన, పరీక్షా సామర్థ్యాలు పెంపునకే లార్జ్ కావిటేషన్ టన్నెల్. ఈ ప్రాజెక్టు దేశాన్ని బలమైన నౌకాదళ శక్తిగా నిలబెడుతుందని ఈ సందర్భంగా రాజ్నాథ్ తెలియజేశారు. ఎల్సీటీ వల్ల నౌకాదళ పరిశోధన, పరీక్షా సామర్థ్యాలు మెరుగుపడతాయని ఆయన అన్నారు. దేశ రక్షణ, సాంకేతికత స్వావలంబన దిశగా ఇది ముందడుగని రాజ్నాథ్సింగ్ పేర్కొన్నారు.
దిల్లీలో కేంద్ర రవాణాశాఖ కార్యదర్శిని కలిసిన మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి
దిల్లీలో కేంద్ర రవాణాశాఖ కార్యదర్శిని మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి కలిశారు. ఏపీలో హైవేల పనులు వేగవంతం చేయాలని కేంద్ర రవాణాశాఖ కార్యదర్శిని మంత్రి జనార్దన్రెడ్డి కోరారు. ఏపీలోని హైవేల అభివృద్ధి, విస్తరణ, పెండింగ్ సమస్యలపై సైతం ఇరువురూ చర్చించారు. టాస్క్ఫోర్స్ కమిటీ ద్వారా హైవే పనులు, పెండింగ్ సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నామని మంత్రి అన్నారు. అదే విధంగా బనగానపల్లెలో 2 లేన్ల రోడ్డును 4 లేన్లుగా మార్చాలని మంత్రి జనార్దన్రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. తమ ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించిందని మంత్రి జనార్దన్రెడ్డి ఈ సందర్భంగా వివరించారు.
తెలంగాణ: కరీంనగర్లోని జూబ్లీనగర్లో దారుణం - ఇద్దరు కుమార్తెలను బావిలోకి తోసి చంపిన తండ్రి
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కరీంనగర్లోని జూబ్లీనగర్లో ఇద్దరు కుమార్తెలను తన తండ్రి అత్యంత కిరాతకంగా బావిలోకి తోసి చంపాడు. భార్యతో గొడవపడి తండ్రి పిల్లలను బావిలోకి తోసినట్లు సమాచారం
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో బాదంపాలు తాగి పలువురికి అస్వస్థత
శ్రీకాకుళం జిల్లా సింగుపురంలో బాదంపాలు తాగి పలువురు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. నిన్న పార్వతీ కొండమ్మ హటకేశ్వర యాత్రలో బాదంపాలు తాగిన కొద్దిమందికి అనారోగ్యం కలగడం గమనార్హం. అనంతరం వీరు వాంతులు, విరోచనాలతో ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేరగా ప్రస్తుతం బాధితులకు వైద్యులు చికిత్సను అందిస్తున్నారు.
విశాఖ: కంటి రోగుల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపిన శంకర్ ఫౌండేషన్
కంటి రోగుల జీవితాల్లో విశాఖలోని శంకర్ ఫౌండేషన్ కొత్త వెలుగులు నింపింది. గత 39 ఏళ్లలో దాదాపు 5.1 లక్షల ఆపరేషన్లను నిర్వహించి శంకర్ ఫౌండేషన్ సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. దీనికితోడు గతేడాది 601 కంటివైద్య శిబిరాలను మొత్తం రెండున్నర లక్షల మందికి స్క్రీనింగ్ను నిర్వహించారు. ఈ విధంగా చూసినట్లయితే ఇప్పటివరకు దాదాపు 35,171 కంటి శస్త్రచికిత్సలను శంకర్ ఫౌండేషన్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది.
పల్నాడు: మాచర్ల అత్యాచార ఘటనలో దర్యాప్తు వేగవంతం
పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల అత్యాచార ఘటనలో దర్యాప్తు వేగవంతంగా సాగుతుంది. అందుకు అనుగుణంగా ప్రస్తుతం సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో అనుమానితుడిని పోలీసులు గుర్తించారు. అదే విధంగా ఘటనాస్థలంలో క్లూస్ టీమ్ సాక్ష్యాలను సేకరించింది. అంతేకాకుండా నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. అత్యాచార కేసును అత్యంత ప్రాధాన్యంగా పోలీసులు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అడిషనల్ ఎస్పీ స్థాయి అధికారితో అత్యాచార కేసు విచారణ జరుగుతోంది.
దిల్లీ టీటీడీ ఆలయంలో ఈ నెల 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్న స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు
దిల్లీ టీటీడీ ఆలయంలో శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ నెల 28 నుంచి మే 10 వరకు ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. దీని ప్రకారం మే 5న దిల్లీ టీటీడీ ఆలయంలో స్వామివారికి కల్యాణోత్సవం జరగనుంది. ఆ తర్వాత మే 10న పుష్పయాగంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగియనున్నాయి. అందుకు అనుగుణంగా బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా అన్ని వాహన సేవలను నిర్వహిస్తామని టీటీడీ ఈ సందర్భంగా తెలిపింది. దిల్లీలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తాం టీటీడీ కమిటీ అధ్యక్షుడు సుమంత్రెడ్డి తెలియజేశారు. బ్రహ్మోత్సవాలకు దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు వస్తారని ఆయన అన్నారు. అదే విధంగా బ్రహ్మోత్సవాల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు పాల్గొంటారని తెలిపారు.
ఎస్పీ ఆఫీసులో లీగల్ అడ్వైజర్ నియామకంపై పల్లా శ్రీనివాసరావుకు వివరణ ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే అరవింద్బాబు
ఎస్పీ ఆఫీసులో లీగల్ అడ్వైజర్ నియామకంపై టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావుకు నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే అరవింద్బాబు వివరణ ఇచ్చారు. స్థానిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా అలా ప్రవర్తించానని అరవింద్బాబు వివరణ ఇచ్చారు. ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహంగా ఉన్నారని పల్లా శ్రీనివాసరావు ఎమ్మెల్యే అరవింద్బాబుకు వివరించారు. అదే విధంగా ఇలాంటి చర్యలను పార్టీ ఉపేక్షించదని సీఎం చంద్రబాబు మాటగా పల్లా స్పష్టం చేశారు. పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు తెచ్చే చర్యలను సీఎం ఉపేక్షించరని పల్లా వివరించారు. ఇలాంటివి పునరావృతం కాకూడదన్నది సీఎం మాటగా నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే అరవింద్బాబుకు పల్లా తేల్చి చెప్పారు.
రైల్వేకోడూరు జనసేన నాయకుడు తాతంశెట్టి నాగేంద్రపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదు
రైల్వేకోడూరు జనసేన నాయకుడు తాతంశెట్టి నాగేంద్రపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదైెంది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ కేసు నమోదైనట్లు సమాచారం. శ్రీధర్ బాధితురాలిపై నిన్న జనసేన రాష్ట్ర కార్యదర్శి నాగేంద్ర లాఠీతో దాడిచేశారు. పోలీసులు చూస్తుండగానే నడిరోడ్డుపై అమానుషంగా కర్రలతో మహిళపై దాడిచేశారు. దాంతో న్యాయవాదితో కలిసి రైల్వేకోడూరు పోలీసులకు బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే నాగేంద్రతోపాటు మరికొందరిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసులను పోలీసులు నమోదు చేశారు.
ఇరిగేషన్ అధికారులు పని తీరును మార్చుకోవాలని సూచించిన మంత్రి నిమ్మల
జలవనరుల అధికారులతో మంత్రి నిమ్మల వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కాల్వల్లో తూడు, గుర్రపుడెక్క, పూడికతీత, పనుల అంచనాల తయారీపై సమీక్షలో మంత్రి అధికారులను ఆరా తీశారు. అంచనాల తయారీపై ఇరిగేషన్ అధికారుల అలసత్వంపై మంత్రి నిమ్మల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏప్రిల్, మే నెల పనులకు ఇంకెప్పుడు అంచనాలు రూపొందిస్తారని మంత్రి నిమ్మల అధికారులను ప్రశ్నించారు. గతంలో ఏప్రిల్, మేలో చేసే పనులకు జూన్లో అనుమతులు ఇచ్చేవారని మంత్రి వివరించారు. అయితే గత ప్రభుత్వంలో మాదిరిగా వద్దుని, ఇరిగేషన్ అధికారులు తమ తీరును మార్చుకోవాలని నిమ్మల అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఎల్లుండి సాయంత్రంలోగా అంచనాలు సమర్పించాలని సీఈలకు మంత్రి ఆ సందర్భంగా ఆదేశించారు. గడువులోగా అంచనాలు సమర్పించని సీఈలు సంజాయిషీ ఇచ్చుకోవాలని మంత్రి హెచ్చరించారు.
యుద్ధనౌక ఐఎన్ఎస్ తారాగిరిని జాతికి అంకితం చేసిన రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్
యుద్ధనౌక ఐఎన్ఎస్ తారాగిరిని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ జాతికి అంకితం చేశారు. తద్వారా విశాఖ కేంద్రంగా యుద్ధనౌక ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి సేవలందించనుంది. బ్రహ్మోస్ క్షిపణిని అమాంతం మోసుకెళ్లే సత్తా ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి ఉంది. అంతేకాకుండా ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి సముద్ర సరిహద్దు రక్షణలో కీలకపాత్ర పోషించనున్నది. ఈ సందర్భంగా రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ మాట్లాడుతూ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ద్వారా నౌకలు, యుద్ధనౌకలు తయారీ జరుగుతుందని అన్నారు. దేశరక్షణ, భద్రతా సవాళ్ల దిశగా నేవీ బహుముఖంగా పనిచేయాలని రాజ్నాథ్ సూచించారు. అదే విధంగా సబ్ సీ కేబుళ్ల రక్షణ, సైబర్ దాడులు ఎదుర్కోవడం కీలకమని పేర్కొన్నారు. తీరప్రాంతాలు సురక్షితం చేసుకునేందుకే నేవీ పరిమితం కాకూడదని వివరించారు. సీ వేస్, చోక్ పాయింట్లు, డిజిటల్ మౌలిక వసతులకు సైతం రక్షణ కల్పించాల్సిందిగా రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ తెలియజేశారు.
గుడ్ ఫ్రైడే ఏసుక్రీస్తు త్యాగాలను గుర్తుచేస్తుంది: మంత్రి లోకేష్
గుడ్ ఫ్రైడే ఏసుక్రీస్తు త్యాగాలను గుర్తుచేస్తుందని మంత్రి లోకేష్ అన్నారు. క్రీస్తు త్యాగాన్ని గౌరవిస్తూ.. ప్రేమ, శాంతి, దయను వ్యాప్తిచేద్దామని లోకేష్ అన్నారు. పవిత్రమైన రోజున క్రీస్తును స్మరిస్తూ.. ధర్మ మార్గంలో నడుద్దాని మంత్రి లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
జగన్ మానసిక స్థితి ఒక్కసారి పరిశీలించుకోవాలి: గంటా శ్రీనివాసరావు
విశాఖ: జగన్ మానసిక స్థితి ఒక్కసారి పరిశీలించుకోవాలని గంటా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. గతంలో విశాఖ రాజధాని అన్నారు.. ఇప్పుడేమో మావిగన్ అంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ఎర్ర బస్సు రానిచోటకు ఎయిర్ బస్సు ఎందుకన్నారని, ఇప్పుడేమో భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు తానే తెచ్చానంటున్నారని గంటా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. ఆర్సెలార్ మిత్తల్ కూడా తానే తెచ్చానని జగన్ చెప్తున్నారని అన్నారు. 2026 జూన్ నాటికి భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు అందుబాటులోకి వస్తుందని, ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభమయ్యాక ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు మారిపోతాయని గంటా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు సహకరించిన అన్ని పార్టీలకు ధన్యవాదాలని గంటా శ్రీనివాసరావు అన్నారు.
ఈనెలాఖరులో దిల్లీలోని టీటీడీ ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు
దిల్లీలోని టీటీడీ ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈనెలాఖరులో నిర్వహించనున్నారు. ఈనెల 30 నుంచి మే 10 వరకు బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో టీటీడీ అన్ని వాహన సేవలు నిర్వహించనుంది.
విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో మూడో రోజు నిందితుల విచారణ
విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో మూడో రోజు నిందితుల విచారణ కొనసాగుతోంది. విజయవాడ టాస్క్ఫోర్స్ కార్యాలయంలో నిందితులను ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. రెండో రోజు విచారణలో నిందితులు కీలక విషయాలు వెల్లడించినట్లు సమాచారం. బెనిక్స్ గ్రూపు ద్వారా కార్యకలాపాలు విస్తరించేందుకు పనిచేసినట్లు వెల్లడించినట్లు తెలిసింది.
స్వచ్ఛ రథాలు కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్
స్వచ్ఛ రథాలు కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగుతోందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ అన్నారు. వ్యర్థాలను క్రమం తప్పకుండా సేకరించి, రీసైకిల్ చేస్తున్నారని, కాలుష్యాన్ని నియంత్రిస్తూ పర్యావరణ పరిరక్షణ సాధించడమే స్వచ్ఛ రథాల లక్ష్యమని పవన్కల్యాణ్ అన్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణే లక్ష్యంగా 'స్వచ్ఛ రథాలు' విజయవంతంగా కొనసాగుతోందని అన్నారు. 537 పాఠశాలల పరిధిలో విద్యార్థుల నుంచి పాత పుస్తకాలను సేకరించారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మొత్తం 576 స్వచ్ఛ రథాలు పాల్గొన్నాయని అన్నారు. ఒక్క రోజులోనే లక్ష కేజీల చెత్తను స్వచ్ఛ సారథులు సేకరించారని, సేకరించిన వ్యర్థాల ద్వారా సుమారు రూ.11.96 లక్షల ఆదాయం వస్తుందని పవన్ అన్నారు. చెత్త అందించిన విద్యార్థులకు పంచాయతీరాజ్ అధికారులు సామగ్రి అందజేశారని, విద్యార్థులకు కొత్త పుస్తకాలు, సామగ్రిని స్వచ్ఛ సారథులు అందజేశారని పవన్కల్యాణ్ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైన ప్రతిఒక్కరినీ పవన్కల్యాణ్ అభినందనలు తెలిపారు.
అరసవల్లి సూర్యనారాయణస్వామి ఆలయంలో ఎంపీ కలిశెట్టి ప్రత్యేక పూజలు
అరసవల్లి సూర్యనారాయణస్వామి ఆలయంలో ఎంపీ కలిశెట్టి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమరావతి రాజధానికి చట్టభద్రత కల్పించడం పట్ల కలిశెట్టి దంపతులు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
కాసేపట్లో యుద్ధనౌక ఐఎన్ఎస్ తారాగిరిని జాతికి అంకితం చేయనున్న రాజ్నాథ్
కాసేపట్లో యుద్ధనౌక ఐఎన్ఎస్ తారాగిరిని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. ఈ యుద్ధనౌక విశాఖ కేంద్రంగా సేవలందించనుంది. బ్రహ్మోస్ క్షిపణిని మోసుకెళ్లే సత్తా ఈ యుద్ధనౌకకు ఉంది. సముద్ర సరిహద్దు రక్షణలో కీలకపాత్ర పోషించనుంది. ఈ యుద్ధ నౌక కమిషనింగ్ వేడుక విశాఖ నౌకాదళ డాక్యార్డ్లో జరగనుంది. ఈ వేడుకలో సీనియర్ నౌకాదళ అధికారులు, ఫ్లాగ్ ఆఫీసర్లు పాల్గొననున్నారు. ప్రాజెక్ట్ 17ఏ కింద తయారైన నాలుగో యుద్ధనౌక ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి. ముంబయిలోని మజగావ్ డాక్ షిప్బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ ఈ తారాగిరిని నిర్మించింది. రాడార్ల కంటికి చిక్కకుండా ఉండే 'స్టెల్త్' సామర్థ్యం ఈ యుద్ధనౌకకు ఉంది. డీజిల్ లేదా గ్యాస్ వ్యవస్థతో ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి యుద్ధనౌక నడవనుంది. ఈ యుద్ధ నౌక విపత్తు నిర్వహణలో కూడా కీలకపాత్ర పోషించనుంది.
తిరుమల శ్రీవారికి రూ.8.75 లక్షల విలువైన వాహనం విరాళం
తిరుమల శ్రీవారికి రూ.8.75 లక్షల వాహనం విరాళంగా అందించారు. అశోక్ లేలాండ్ సంస్థ ఈ వాహనాన్ని స్వామి వారికి విరాళంగా అందించింది. వాహనం తాళాలను టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరికి దాతలు అందజేశారు.
చిన్నదోర్నాల వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం, ఒకరు మృతి
మార్కాపురం జిల్లా చిన్నదోర్నాల వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందారు. చిన్నదోర్నాల వద్ద ఆగిఉన్న మినీ లారీని ప్రైవేట్ బస్సు ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో మినీ లారీలో ఉన్న ఒకరు మృతి చెందగా ప్రైవేట్ బస్సులోని మహిళకు గాయాలు అయ్యాయి. ప్రైవేట్ బస్సు యాత్రికులతో కర్నాటక నుంచి శ్రీశైలం వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత పేర్ని నానిపై కేసు నమోదు
మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత పేర్ని నానిపై కృష్ణా జిల్లా చిలకలపూడి పీఎస్లో కేసు నమోదయ్యింది. పోలీసులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని కేసు నమోదు చేశారు. నిన్న మచిలీపట్నం ఘటనపై పోలీసులు ఈ కేసు నమోదు చేశారు. అక్రమ నిర్మాణం కూల్చివేత ఘటనలో పోలీసులపై పేర్ని నాని అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం విదితమే. మచిలీపట్నంలో అనుమతి లేని ఇంటిని కూల్చడంపై పేర్ని నాని హడావిడి చేశారు. చిలకలపూడి సీఐ పరమేశ్వరరావు, పోలీసులను బెదిరించాడు. పేర్ని నాని వ్యాఖ్యలపై కృష్ణా జిల్లా పోలీసు అధికారుల సంఘం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పోలీసు అధికారుల సంఘం ఫిర్యాదు మేరకు చిలకలపూడి పీఎస్లో కేసు నమోదు చేశారు.
విశాఖ జోన్లోకి ఏడు స్టేషన్లు మార్పుపై కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ స్పందన
విశాఖ జోన్లోకి ఏడు స్టేషన్లు మార్చడంపై కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్పందించారు. విశాఖ సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేశామని, జోన్ ప్రకటించాక శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని 7 స్టేషన్లు చేర్చాలని కోరామని రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. పార్లమెంట్ వేదికగా, మంత్రిగా పలుమార్లు రైల్వేమంత్రికి విన్నవించానని, నా అభ్యర్థన పరిశీలించి ఉత్తర్వులు విడుదల చేయడం ఆనందదాయకమని రామ్మోహన్ అన్నారు. రైల్వే బోర్డు, రైల్వే మంత్రి, ప్రధానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్రలో రైల్వేల అభివృద్ధికి ఈ అవకాశాన్ని మరింత వినియోగించుకుంటామని రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు.
గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా ఏసుక్రీస్తు త్యాగాలను స్మరించుకుందాం: సీఎం
మానవాళి పాప విమోచనం కోసం ఏసు తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా ఏసుక్రీస్తు త్యాగాలను స్మరించుకుందామని అన్నారు. మానవాళి పాప విమోచనం కోసం ఏసు తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారని, ప్రేమ, త్యాగం వంటి సుగుణాలను ప్రపంచ మానవాళికి ఏసుక్రీస్తు పరిచయం చేశారని అన్నారు. ఏసుక్రీస్తు బోధనలు ఈనాటికీ అనుసరణీయని, ప్రేమపాత్రమైన ఆయన జీవిత సందేశం మనకు ఆదర్శం కావాలని ఆకాంక్షించారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. క్యాటరింగ్ పనికి వెళ్లి బైక్పై తిరిగివస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. నూజివీడు నుంచి తిరువూరు వచ్చేందుకు బైక్పై ఐదుగురి ప్రయాణిస్తూ ప్రమాదానికి గురయ్యారు. లక్ష్మీపురం-నూజివీడు హైవేపై బైక్ దిగి ఇద్దరు యువకులు రోడ్డుపై నిలబడి ఉండగా వెనుక నుంచి వచ్చిన లారీ ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో నక్కా ఈశ్వర్(16), మోదుగు సన్నీ(17) ఘటనస్థలంలో మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు కాగా ఒకరి పరిస్థితి విషమం ఉంది.
విశాఖ జోన్లోకి కొత్తగా ఏడు రైల్వేస్టేషన్లు
విశాఖ జోన్లోకి కొత్తగా ఏడు రైల్వేస్టేషన్లు చేర్చారు. విశాఖ జోన్కు ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ ఖుర్దా డివిజన్ పరిధిలోని 7 స్టేషన్లు చేర్చారు. ఇచ్ఛాపురం నుంచి పలాస వరకు ఉన్న 7 స్టేషన్లు విశాఖ కేంద్రంగా ఉన్న సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్లోకి బదిలీ చేస్తూ రైల్వే బోర్డు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 62,642 మంది భక్తులు దర్శించున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.18 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 23,887 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేడు ఎన్టీఆర్ భవన్కు రానున్న సీఎం చంద్రబాబు
అమరావతి: సీఎం చంద్రబాబు నేడు ఎన్టీఆర్ భవన్కు రానున్నారు. ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించనున్నారు. పార్టీ శిక్షణా తరగతుల్లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. అందుబాటులో ఉన్న నేతలతో సీఎం భేటీకానున్నారు. తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాలపై సీఎం చర్చించనున్నారు.
అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో లారీలో మంటలు
అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో లారీలో మంటలు చెలరేగాయి. షార్ట్ సర్కూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగి లారీ దగ్ధమైంది. లారీలో మంటలను అగ్నిమాపక సిబ్బంది అదుపు చేశారు.
యుద్ధనౌక ఐఎన్ఎస్ తారాగిరిని జాతికి అంకితం చేయనున్న రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్
యుద్ధనౌక ఐఎన్ఎస్ తారాగిరిని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. యుద్ధనౌక్ ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి విశాఖ కేంద్రంగా సేవలందించనుంది. ఐఎన్ఎస్ తారాగిరికి బ్రహ్మోస్ క్షిపణిని మోసుకెళ్లగల సత్తా ఉంది. ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి సముద్ర సరిహద్దు రక్షణలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. విశాఖ నౌకాదళ డాక్యార్డ్లో ఈ కమిషనింగ్ వేడుక జరగనుంది. ఈ వేడుకలో సీనియర్ నౌకాదళ అధికారులు, ఫ్లాగ్ ఆఫీసర్లు పాల్గొననున్నారు. ప్రాజెక్ట్ 17ఏ కింద తయారైన నాలుగో యుద్ధనౌక ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి. తారాగిరిని ముంబైలోని మజగాన్ డాక్ షిప్బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ నిర్మించింది. ఈ యుద్ధనౌకకు రాడార్ల కంటికి చిక్కకుండా ఉండే 'స్టెల్త్' సామర్థ్యం ఉంది. డీజిల్ లేదా గ్యాస్ వ్యవస్థతో ఈ యుద్ధనౌక నడవనుంది. విపత్తు నిర్వహణలో కూడా ఈ యుద్ధ నౌక కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు యువకులు మృతి
అనకాపల్లి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పురుషోత్తపురం నుంచి పోతిరెడ్డి పాలెంకు బైక్ మీద వెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు యువకులు మృతి చెందారు. మృతులంతా పురుషోత్తపురానికి చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు.