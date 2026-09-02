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02-09-2026 Telangana News Today Live Updates : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సహా ముఖ్యనేతలంతా దిల్లీలోనే మకాం

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2026 at 7:18 AM IST

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02-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:08 AM, 2 Sep 2026 (IST)

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సహా ముఖ్యనేతలంతా దిల్లీలోనే మకాం

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సహా తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌కు చెందిన పలువురు ముఖ్య నేతలు దేశ రాజధాని దిల్లీలో మకాం వేశారు. రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ, ఒకరిద్దరు మంత్రులపై వేటు, పార్టీ అంతర్గత పరిణామాలు, అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాల వ్యూహాలపై చర్చించేందుకు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం పిలుపు మేరకు నేతలంతా దిల్లీ చేరుకున్నారు.

7:08 AM, 2 Sep 2026 (IST)

నేడు కేసీ వేణుగోపాల్‌తో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి మరోసారి భేటీ

నేడు ఉదయం 11 గం.కు కేసీ వేణుగోపాల్‌తో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి మరోసారి భేటీ కానున్నారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారాలపై ఇరువురి మధ్య సుదీర్ఘ చర్చలు జరిగనున్నాయి.

7:03 AM, 2 Sep 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌లో అర్ధరాత్రి నుంచి మొదలైన ఆర్టీసీ నైట్‌ బస్‌ సర్వీసులు

హైదరాబాద్‌లో అర్ధరాత్రి నుంచి ఆర్టీసీ నైట్‌ బస్‌ సర్వీసులు మొదలయ్యాయి. రాత్రి 10 నుంచి ఉదయం 5 వరకు ఆర్టీసీ నైట్‌ బస్‌ సర్వీసులు నడవనున్నాయి. ప్రతి 30నిమిషాల నుంచి గంటవ్యవధిలో బస్సులు ఉండేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. తొలిదశలో 6 ప్రధాన మార్గాల్లో రాత్రి సర్వీసులు మొదలయ్యాయి.

7:03 AM, 2 Sep 2026 (IST)

కాంగ్రెస్ వెయ్యి రోజుల పాలనపై నేటి నుంచి బీఆర్ఎస్ పోరుబాట - 7 రోజుల పాటు కార్యక్రమాలు

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెయ్యి రోజుల పాలన పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలకు పోరుబాట ప్రారంభించింది. వారం రోజుల పాటు గులాబీ పార్టీ వివిధ కార్యక్రమాలు చేయనుంది. హామీల అమలు, సర్కార్ పాలనా వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేలా కార్యక్రమాలు చేయనున్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనపై ఇవాళ హైదరాబాద్‌లో ఛార్జ్ షీట్ కేటీఆర్ విడుదల చేయనున్నారు. ఆరు గ్యారెంటీల వైఫల్యాలపై ఇవాళ నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో ధర్నాలు, భారీ ఫ్లెక్సీల ప్రదర్శన చేయనున్నారు. ప్రజలకు బకాయి ఉన్న హామీలను గుర్తుచేస్తూ బాకీ కార్డుల పంపిణీ బీఆర్ఎస్ చేయనుంది.

6:51 AM, 2 Sep 2026 (IST)

ఉక్రెయిన్​పై రష్యా క్షిపణుల దాడి - భారతీయుడు మృతి

ఉక్రెయిన్‌ రాజధాని కీవ్ లక్ష్యంగా రష్యా విరుచుకుపడింది. ఏకధాటిగా 12 గంటల పాటు బాలిస్టిక్, క్రూయిజ్ క్షిపణులు, 218 డ్రోన్లతో దాడులు చేసింది. రష్యా దాడుల్లో కీవ్‌లోని ముగ్గురు చిన్నారులు సహా 12 మంది మృతి చెందారు. నాలుగన్నరేళ్ల యుద్ధంలో కీవ్‌పై రష్యా భారీస్థాయిలో దాడులు జరగడం ఇదే తొలిసారి. పౌరులే లక్ష్యంగా రష్యా దాడులకు తెగబడిందని ఉక్రెయిన్ ఆరోపించింది. రైల్వే డిపోపై బాలిస్టిక్ క్షిపణి పడటంతో ఆరుగురు ఉద్యోగులు మృతి చెందినట్లు ఇరాన్​ పేర్కొంది. వీరిలో భారత పౌరుడు కూడా ఉన్నట్లు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ వెల్లడించారు.

6:51 AM, 2 Sep 2026 (IST)

ఇరాన్​పై అమెరికా దళాలు మళ్లీ దాడులు

పశ్చిమాసియాలో మరోసారి యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. నెలరోజుల విరామం తర్వాత ఇరాన్‌ లక్ష్యంగా అమెరికా దళాలు దాడులకు దిగాయి. ఇరాన్‌ రెవల్యూషనరీ గార్డ్‌ కోర్‌ లక్ష్యంగా అమెరికా భీకర దాడులు చేసింది. అమెరికా దాడుల్లో చిన్నారి సహా నలుగురు మృతిచెందినట్లు ఇరాన్ తెలిపింది. వాణిజ్య నౌకలు సహా సైనికులపై దాడులకు ఐఆర్‌జీసీ ప్రయత్నం చేసిందని యూఎస్​ఏ తెలిపింది. ప్రతికారంగా జోర్డాన్‌లోని అమెరికా స్థావరాలపైకి ఇరాన్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. తమ జలాల మీదుగా వచ్చిన ఇరాన్ డ్రోన్‌ను అడ్డుకున్నట్లు యూఏఈ వెల్లడించింది. అమెరికాకు తగిన గుణపాఠం చెబుతామని ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ మొజాబ్తా ఖమేని పేర్కొన్నారు.

6:51 AM, 2 Sep 2026 (IST)

నేపాల్‌కు మరో వరదముప్పు

నేపాల్‌కు మరో వరదముప్పు పొంచి ఉంది. తూర్పు, పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో నదులలో నీటిమట్టాలు పెరుగుతున్నాయి. నదీతీర ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని ప్రభుత్వం హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది.

6:47 AM, 2 Sep 2026 (IST)

బొల్లారం మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌లో ఆయుధాల చోరీ కేసులో కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు

బొల్లారం 20 మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌లో జరిగిన భారీ ఆయుధాల చోరీ కేసుపై పోలీసులు, ఆర్మీ ఉన్నతాధికారులు సంయుక్తంగా అత్యంత గోప్యంగా, ముమ్మరంగా దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. ఆగస్టు 30 రాత్రి సమయంలో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే ఆయుధాగారం తాళాలు పగలగొట్టి ఈ చోరీకి పాల్పడ్డారు. అందులో 12 తుపాకులు దొంగలించారు.

6:46 AM, 2 Sep 2026 (IST)

కుటుంబ కలహాలతో డీజిల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకున్న వివాహిత

వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి మండలం తొండపల్లిలో కుటుంబ కలహాలతో డీజిల్ పోసుకుని వివాహిత సుజాత నిప్పంటించుకుంది. మంటలార్పి సుజాతను భర్త యాదయ్య, స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. సుజాత పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో వైద్యులు చికిత్సను అందిస్తున్నారు.

6:45 AM, 2 Sep 2026 (IST)

భూపాలపల్లి జిల్లాలో పెట్రోల్ పోసుకొని వ్యక్తి ఆత్మహత్య

భూపాలపల్లి జిల్లాలోని కొయ్యూరు సమీపంలోని నాగులమ్మ అటవీ ప్రాంతంలో పెట్రోల్ పోసుకొని వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మృతుడు పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరికి చెందిన బత్తుల కష్టచైతన్య (32)గా పోలీసులు గుర్తించారు.

6:39 AM, 2 Sep 2026 (IST)

మలేరియా మాత్రలు వికటించి ఒకరు మృతి - 53 మందికి అస్వస్థత

పోలవరం జిల్లాలోని ఎటపాక మండలం గొల్లగుప్పలో మలేరియా నివారణ మాత్రలు వికటించడంతో ఒకరు మృతి చెందారు. మరో 53 మందికి అస్వస్థత. మృతురాలు గొల్లగుప్పకు చెందిన రెండో తరగతి విద్యార్థిని జమున (7). బాధితుల్లో 46 మంది చిన్నారులు ఉండగా, ఏడుగురు పెద్దవారు ఉన్నారు. ఇవాళ 71 మందికి క్లోరోఫిన్ మాత్రలు వైద్య సిబ్బంది పంపిణీ చేసింది. బాధితులకు భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రిలో చికిత్సను అందించారు. బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ తెలిపారు.

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