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2nd October 2026 News Today AP Live News Updates: రాయలసీమ రూపురేఖలు మార్చే ఉద్యాన హబ్‌కు నేడు శ్రీకారం

2nd October 2026 News Today AP Live News Updates
ఏపీ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 7:02 AM IST

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2nd October 2026 News Today AP Live News Updates: యలసీమ రూపురేఖలు మార్చే మెగా ప్లాన్‌ నేడు పట్టాలెక్కబోతోంది. లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో కరవు నేలను గ్లోబల్ ఫ్రూట్ బౌల్‌గా తీర్చిదిద్దే "రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్‌ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌, సీఎం చంద్రబాబు మదనపల్లిలో శంకుస్థాపన చేయన్నారు. దేశంలోనే తొలి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్‌కూ పునాది రాయి వేయబోతున్నారు.

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6:52 AM, 2 Oct 2026 (IST)

లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో "రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్‌" ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం

"గ్లోబల్‌ హార్టికల్చర్ హబ్‌- ఇండియన్ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ అగ్రికల్చర్‌"కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌, మంత్రి లోకేశ్‌ పాల్గొననున్నారు.

6:50 AM, 2 Oct 2026 (IST)

విద్యుదాఘాతంతో లైబ్రరిలో చెలరేగిన మంటలు

గుంటూరు: తాడేపల్లి మం. వడ్డేశ్వరం కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. విద్యుదాఘాతంతో లైబ్రరిలో మంటలు చెలరేగాయి. సకాలంలో సిబ్బంది స్పందించడంతో ఘటనా స్థలానికి చేరిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపుచేసింది.

6:46 AM, 2 Oct 2026 (IST)

నేడు ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో ప్రజావేదిక కార్యక్రమం రద్దు

గుంటూరు: నేడు ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో ప్రజావేదిక కార్యక్రమం రద్దు చేసినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'పేదల సేవలో' భాగంగా పింఛన్ల పంపిణీ, గాంధీజయంతి సందర్భంగా ప్రజా వేదిక కార్యక్రమం రద్దు చేసినట్లు తెలిపారు.

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