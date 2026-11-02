2nd November 2026 News AP News Today Live News Updates: నేడు 13 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీ పోలింగ్ - ఉదయం 7 గంటల నుంచి ప్రారంభం
AP News Today Live News Updates: మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలు రేపు వెలువడనున్నాయి. ఈ నెల 1వ తేదీన 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 79 మున్సిపాలిటీలు/నగర పంచాయతీలతో కలిపి మొత్తం 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో పోలింగ్ జరిగింది. నిన్న సాయంత్రం 5:00 గంటల సమయానికి 60.96% ఓటింగ్ నమోదైంది.
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పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా బలపడిన మురసు
పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుపాను, తీవ్రంగా బలపడింది. గత ఆరు గంటలుగా ఇది గంటకు 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో పయనిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ తుపాను చెన్నైకి 260 కి.మీ, నెల్లూరుకు 290 కి.మీ, మచిలీపట్నానికి 320 కి.మీ, కావలికి 310 కి.మీ, ఒంగోలుకు 330 కి.మీ, విశాఖపట్నానికి 470 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత నెల్లూరు - నర్సాపురం మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. తీరాన్ని దాటే సమయంలో గాలి వేగం గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండవచ్చు. నేడు, రేపు దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాలు, అలాగే మార్కాపురం, నెల్లూరు ప్రాంతాల్లో నేడు భారీ వర్షాలు పడవచ్చు. ఈ జిల్లాల్లోని కొన్ని చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అల్లూరి, పోలవరం, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, అలాగే నంద్యాల, కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా 6 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ , 7 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను రంగంలోకి దించారు. తుపాను దృష్ట్యా ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
రేపు నగరపాలక, పురపాలక, నగర పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలు
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలు రేపు వెలువడనున్నాయి. ఈ నెల 1వ తేదీన 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 79 మున్సిపాలిటీలు/నగర పంచాయతీలతో కలిపి మొత్తం 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో పోలింగ్ జరిగింది. నిన్న సాయంత్రం 5:00 గంటల సమయానికి 60.96% ఓటింగ్ నమోదైంది. మచిలీపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అత్యధికంగా 70.83% ఓటింగ్ నమోదు కాగా, తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అత్యల్పంగా 46.85% ఓటింగ్ నమోదైంది. మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల విషయానికి వస్తే, చీమకుర్తిలో అత్యధికంగా 84.36% ఓటింగ్ నమోదు కాగా, ఆదోనిలో అత్యల్పంగా 53.60% ఓటింగ్ నమోదైంది. 2021 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మొత్తం ఓటింగ్ శాతం 65.08గా ఉంది.
నేడు 13 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీ పోలింగ్
నేడు 13 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో తిరిగి పోలింగ్ (రీ-పోలింగ్) జరుగుతోంది. ఇది ఉదయం 7:00 గంటలకు ప్రారంభమైంది. ఆ కేంద్రాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. అనంతపురం కార్పొరేషన్లోని 30వ డివిజన్లో పోలింగ్ కేంద్రం నంబర్ 3, తిరుపతిలోని 36వ డివిజన్లో పోలింగ్ కేంద్రం నంబర్ 4, కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లోని 15వ డివిజన్లో పోలింగ్ కేంద్రం నంబర్ 2, మాచెర్ల మున్సిపాలిటీలోని 23వ వార్డులో పోలింగ్ కేంద్రాలు 1,2,చీమకుర్తి మున్సిపాలిటీ (ప్రకాశం జిల్లా)లోని 14వ వార్డులో పోలింగ్ కేంద్రం నంబర్ 1, జమ్మలమడుగు మున్సిపాలిటీలోని 3వ వార్డులో పోలింగ్ కేంద్రం నంబర్ 2, జమ్మలమడుగులోని 17, 29వ వార్డులలో పోలింగ్ కేంద్రం నంబర్ 1, అలాగే పులివెందుల మున్సిపాలిటీలోని 1, 3, 7, 8వ వార్డులలో పోలింగ్ కేంద్రం నంబర్ 1.
రాప్తాడు దాడి నిందితుడు హేమంత్పై పోలీసుల కాల్పులు
రాప్తాడు దాడి ఘటనలో అనుమానితుడైన హేమంత్పై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటన అనంతపురం జిల్లా ఆత్మకూరు అటవీ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. హేమంత్ను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించగా, అతను తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు కాల్పులు జరిపినట్లు తెలిపారు. మొత్తం ఆరు రౌండ్లు కాల్పులు జరిగాయి. ఈ కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన హేమంత్ను అనంతపురంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. జిల్లా ఎస్పీ జగదీశ్ ఆసుపత్రికి వెళ్లి, గాయపడిన అనుమానితుడిని పరామర్శించి, అతని ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైద్యులతో చర్చించారు. గతంలో హేమంత్ పదవ తరగతి విద్యార్థిపై ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో దాడి చేయగా, బాధితుడు ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.