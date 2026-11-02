2-11-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి 4 రోజుల పాటు వర్షాలు
Published : November 2, 2026 at 6:46 AM IST|
Updated : November 2, 2026 at 7:15 AM IST
2-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న మురసు తుపాను
బంగాళాఖాతంలో మురసు తుపాను కొనసాగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉత్తర తమిళనాడు తీరాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. 6 గంటలుగా 27 కి.మీ. వేగంతో పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా తుపాను కదులుతోంది. ఇవాళ ఉదయం బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశముంది. వాయవ్య దిశగా కదులుతూ తీవ్ర తుపానుగా తీరం దాటే అవకాశముంది. అర్ధరాత్రి దాటాక నెల్లూరు-నరసాపురం మధ్య తీరం దాటే అవకాశముంది. తీరం దాటేటప్పుడు గంటకు 100 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచే ప్రమాదముంది.
నేడు హైదరాబాద్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పర్యటన
నేడు హైదరాబాద్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పర్యటించనున్నారు. అమిత్ షా మధ్యాహ్నం 1:05 గం.కు బేగంపేట విమానాశ్రయం చేరుకోనున్నారు. మ. 1.30 గం.కు భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం దర్శించుకోనున్నారు. అనంతరం హైదరాబాద్లో బీజేపీ మహా పాదయాత్రలో పాల్గొననున్నారు. 'లోక్తంత్ర్ బచావో- అరాచకత్ హఠావో' పేరిట బీజేపీ ర్యాలీ నిర్వహించనుంది. సా. 4.15 నుంచి 5.15 వరకు మహా పాదయాత్రలో అమిత్ షా పాల్గొననున్నారు. నిజాం కాలేజీ నుంచి మొజాంజాహీ మార్కెట్ వరకు యాత్ర జరగనుంది.
రాప్తాడు దాడి నిందితుడు హేమంత్పై పోలీసుల కాల్పులు
రాప్తాడు దాడి నిందితుడు హేమంత్పై పోలీసుల కాల్పులు జరిపారు. ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లా ఆత్మకూరు అటవీ ప్రాంతంలో ఘటన చోటుచేసుకుంది. హేమంత్ను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించామన్నారు. నిందితుడు పారిపోతుండగా పోలీసులు కాల్పులు జరిపామన్నారు. నిందితుడు హేమంత్పై 6 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. పోలీసుల కాల్పుల్లో హేమంత్కు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. అనంతరం అతడిని అనంతపురం ఆస్పత్రికి తరలించారు. గాయపడిన నిందితుడిని చూసేందుకు ఎస్పీ జగదీశ్ వెళ్లారు. హేమంత్ పరిస్థితిపై ఎస్పీ జగదీశ్ వైద్యులతో మాట్లాడారు. పదోతరగతి విద్యార్థినిపై హేమంత్ ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో దాడి చేశాడు. ప్రస్తుతం విద్యార్థిని బెంగళూరు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది.
హైదరాబాద్: గచ్చిబౌలి మారథాన్లో విషాదం
హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి మారథాన్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. మారథాన్ గుండెపోటుతో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ మృతి చెందారు. మారథాన్ పూర్తయ్యాక అకస్మాత్తుగా గోపి (36) కుప్పకూలారు. ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే చనిపోయారని వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఐబీఎం సంస్థలో కొమ్మినేని గోపి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా చేస్తున్నారు.
నేటి నుంచి 4 రోజుల పాటు వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'మురసు' ప్రభావంతో నేటి నుంచి నాలుగు రోజులపాటు వర్షాలు కురవనున్నాయి. గురువారం వరకు పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముంది. అక్కడక్కడా పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశముంది. ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి జిల్లాలకు రెడ్ ఎలర్ట్ జారీ చేశారు. హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, భువనగిరి, జనగామ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ ఎలర్ట్ జారీ చేశారు. ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, సిద్దిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలకు 'పసుపు'రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.