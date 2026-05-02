02-05-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు దేశవ్యాప్తంగా సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ అలర్ట్ వ్యవస్థ పరీక్ష నిర్వహణ
విద్యుత్ శాఖపై ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, ఎంపీ వేం నరేందర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సమీక్షకు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ నవీన్ మిత్తల్, సీఎం ప్రత్యేక కార్యదర్శి అజిత్ రెడ్డి, ట్రాన్స్కో, జెన్కో, ఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీలు హాజరైయ్యారు. విద్యుత్ సరఫరా లోపాలు, మెరుగైన సరఫరాకు ఏఐని వాడాలని సీఎం సూచించారు. రైతు డిస్కంలో చేరికపై ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి అపోహలు తొలగించాలి. ట్రాన్స్ఫార్మర్లపై అధిక లోడ్ పడకుండా చూడాలి. డిమాండ్కు తగిన సరఫరాకు అవసరమైన సబ్స్టేషన్లు నిర్మించాలి. గ్రీన్ఎనర్జీ పాలసీలో భాగంగా దరఖాస్తులు పెట్టుకున్న వారికి అనుమతులివ్వమని అధికారులకు సూచించారు. అలాగే సోలార్ స్టవ్ల వినియోగంపై అవగాహన పెంచాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి సూచించారు.
నేడు దేశవ్యాప్తంగా సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ అలర్ట్ వ్యవస్థ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ అలర్ట్ పరీక్ష చేయనున్నారు. దేశంలోని అన్ని సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ అలర్ట్ పరీక్షకు మినహాయింపు రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, రాజధాని నగరాల్లో పరీక్షనిర్వహించనున్నారు. పరీక్ష సమయంలో ప్రజల ఫోన్లకు అత్యవసర అలర్ట్లో భాగంగా గట్టిగా శబ్దం లేదా వైబ్రేషన్తో ప్రజల ఫోన్లకు అలర్ట్ నోటిఫికేషన్ వస్తుందని సూచించారు. అలర్ట్ వ్యవస్థ సమర్ధత పరీక్షించేందుకు సందేశం పంపిస్తున్నారు. అత్యవసర సమయాల్లో కీలక సమాచారం ప్రజలకు వేగంగా చేరవేయడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం అని తెలిపారు.
ఐపీఎల్: నేడు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, ముంబయి ఇండియన్స్ మ్యాచ్
నేడు ఐపీఎల్ మ్యాచ్ చెన్నై వేదికగా రాత్రి 7.30 గంటలకు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, ముంబయి ఇండియన్స్ మ్యాచ్ జరగనుంది.