02-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఇంట్లో అగ్నిప్రమాదం - ఇద్దరు మహిళలు సజీవదహనం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 2, 2026 at 7:08 AM IST

Updated : June 2, 2026 at 8:11 AM IST

02-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

8:11 AM, 2 Jun 2026 (IST)

నాగర్‌కర్నూల్: కల్వకుర్తి మండలం తాండ్ర వద్ద రోడ్డుప్రమాదం

నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా కల్వకుర్తి మండలం తాండ్ర వద్ద రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కారు బోల్తా పడి ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందగా, మరొకరికి గాయాలయ్యాయి.

8:09 AM, 2 Jun 2026 (IST)

తెల్లవారుజామున అగ్నిప్రమాదం - ఇద్దరు మహిళలు సజీవదహనం

ఏపీలోని ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడులో తెల్లవారుజామున అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మంటల ధాటికి ఇద్దరు మహిళలు సజీవదహనమయ్యారు. నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఇంటికి మంటలు అంటుకోగా, మంటల ధాటికి వలగాని సావిత్రి(60), తెలంగాణలోని సూర్యాపేట జిల్లా నుంచి వచ్చిన సావిత్రి అక్క సిగ పూలమ్మ(65) మృతి చెందారు. ప్రమాదంలో ఇల్లు పూర్తిగా దగ్ధం కాగా, మంటలు వ్యాపించి పొరుగునే ఉన్న మరో ఇల్లు పాక్షికంగా దగ్ధమయ్యింది.

6:37 AM, 2 Jun 2026 (IST)

సికింద్రాబాద్‌: ఓల్డ్‌బోయిన్‌పల్లి లో ఓ భవనంలో అగ్నిప్రమాదం

సికింద్రాబాద్‌లోని ఓల్డ్‌బోయిన్‌పల్లిలో ఓ భవనం రెండో అంతస్తులోని గదిలో అగ్నిప్రమాదం(Fire in Secunderabad) సంభవించింది. సీసీ కెమెరాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు నిల్వచేసిన కారణంగానే మంటలు చెలరేగినట్లు తెలుస్తోంది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకొని మంటలను ఆర్పారు.

6:36 AM, 2 Jun 2026 (IST)

డ్రైనేజీ పైపు విషయమై జరిగిన ఘర్షణ కేసులో ముగ్గురికి జైలు శిక్ష

డ్రైనేజీ పైపు విషయమై జరిగిన ఘర్షణ కేసులో రెండో అడిషనల్ చీఫ్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు(Judicial Magistrate Court) ముగ్గురు నిందితులకు ఏడాది సాధారణ జైలు శిక్ష విధించింది. అబిడ్స్‌లో ఇంటి ముందు డ్రైనేజీ పైపు ఏర్పాటుపై ఇరుగుపొరుగు వారి మధ్య 2020లో ఘర్షణ తలెత్తగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

