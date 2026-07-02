02-07-2026 Telangana News Today Live Updates : తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 గంటలు
Published : July 2, 2026 at 6:48 AM IST|
Updated : July 2, 2026 at 8:07 AM IST
02-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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తెలంగాణ భవన్కు రానున్న కేటీఆర్, హరీశ్రావు
కేటీఆర్, హరీశ్రావు నేడు తెలంగాణ భవన్కు రానున్నారు. చర్చకు వస్తానన్న మంత్రి జూపల్లి సవాల్కు సిద్ధమయ్యారు. జూపల్లి వస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ నివేదికలు, ఆర్బీఐ లెక్కలు వివరిస్తామని సవాల్ విసిరారు.
తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీ వారి సర్వదర్శనానికి 27 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 78,067 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. హుండీ ఆదాయం రూ.4.39 కోట్లు వచ్చింది.
భారత్, ఇంగ్లాండ్ తొలి టీ20 మ్యాచ్ వర్షార్పణం
భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరిగిన తొలి టీ 20 మ్యాచ్ వర్షార్పణమైంది. వర్షం కారణంగా భారత్, ఇంగ్లాండ్ తొలి టీ 20 మ్యాచ్ను రద్దు చేశారు. 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి భారత్ 189 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ అర్ధ సెంచరీలతో మెరిశారు. భారత్ ఇన్నింగ్స్ పూర్తైన తర్వాత వర్షం మొదలు కాగా, ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు డ్రెస్సింగ్ రూమ్కే పరిమితమయ్యారు. వర్షం ఎంతకీ తగ్గకపోవడంతో అంపైర్లు మ్యాచ్ను రద్దు చేశారు. శనివారం మాంచెస్టర్ వేదికగా భారత్-ఇంగ్లాండ్ రెండో టీ 20 జరగనుంది.
సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన నేడు తొలి కాగిత రహిత కేబినెట్ భేటీ
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన నేడు తొలి కాగితరహిత కేబినెట్ భేటీ కానుంది. వీబీ జీరామ్జీ పథకం అమలుపై మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఖరీఫ్ సీజన్లో విత్తనాలు, ఎరువుల పంపిణీపై కీలక చర్చించనున్నారు. ఎల్నినో పరిస్థితుల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై, ప్రత్యామ్నాయ పంటలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడంపై సమాలోచనలు, మూసీ తొలిదశ పనులకు ఆమోదం, మెట్రో విస్తరణపైనా కేబినెట్ చర్చించనున్నారు.
గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందంటున్న బీఆర్ఎస్ నేతలకు నా సవాల్ : అడ్లూరి లక్ష్మణ్
గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందంటున్న బీఆర్ఎస్ నేతలకు అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సవాల్ విసిరారు. 'గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందంటూ నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈ ఆరోపణలపై కేటీఆర్, హరీశ్రావు చర్చకు వస్తే మేమూ వస్తాం, ఆర్.ఎస్.ప్రవీణ్కుమార్ మీ నాయకులను తీసుకురండి. మేము ముగ్గురం మంత్రులం చర్చకు వస్తాం. ఆర్.ఎస్. ప్రవీణ్ ఒక్కరే వస్తే మా కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధులే చాలు' అని అడ్లూరి అన్నారు.