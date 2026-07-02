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2nd july 2026 news today ap live news updates: నేడు వీబీజీరామ్‌ జీ చట్టానికి శ్రీకారం

ap live news updates
ap live news updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 6:52 AM IST

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2nd july 2026 news today ap live news updates: అధికారికంగా ప్రారంభించనున్న కేంద్రమంత్రి శివరాజ్​సింగ్​, సీఎం

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6:48 AM, 2 Jul 2026 (IST)

నేడు తిరుపతి జిల్లా ముక్కవారిపల్లిలో వీబీజీరామ్‌ జీ చట్టానికి శ్రీకారం

జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన వీబీ జీరాం జీ కార్యక్రమం తిరుపతి జిల్లా ముక్కవారిపల్లె వేదికగా గురువారం ప్రారంభం కానుంది. ఓబులవారిపల్లె మండలం ముక్కవారిపల్లెలో రూ.4.55 లక్షలతో ప్రతిపాదించిన మూడు పనులను కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి శివరాజ్‌సింగ్‌ చౌహాన్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు. గ్రామీణ ఉపాధి రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలికామని కేంద్రం వెల్లడించింది. ఉపాధి హామీ పథకం కింద ఇకపై రోజువారీ కనీస వేతనం రూ.300, జాతీయ సగటు రోజువారీ వేతనం రూ. 298 నుంచి రూ. 327కి పెంచారు. ఏడాదికి పని రోజుల సంఖ్య 100 రోజుల నుంచి 125 రోజులకు పెంచారు. రోజువారీ కూలీ రూ.300 కంటే తక్కువ ఉండకూడదని కేంద్రం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.

6:47 AM, 2 Jul 2026 (IST)

నేడు తిరుమలకు మంత్రి నారా లోకేశ్‌

నేడు తిరుమల శ్రీవారిని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ దర్శించుకోనున్నారు. బుధవారం రాత్రి గాయత్రి నిలయం వద్దకు చేరుకున్న మంత్రి లోకేశ్​కు టీటీడీ ఛైర్మన్​ బీఆర్​ నాయుడు, ఈవో, అదనపు ఈవో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

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