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02-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఘనంగా ప్రారంభమైన లష్కర్ బోనాలు

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 2, 2026 at 7:19 AM IST

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02-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:03 AM, 2 Aug 2026 (IST)

గోదావరి తగ్గుముఖం

భద్రాచలంలో గోదావరి నీటిమట్టమ తగ్గుముఖం పడుతోంది. ఈరోజు ఉదయం 6గం.కు 49 అడుగుల వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం ప్రవహిస్తుంది. దీంతో అధికారులు మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను ఉపసంహరించుకున్నారు. గోదావరి తగ్గుముఖం ఇలానే కొనసాగి నీటిమట్టం 48 అడుగులకు తగ్గినట్లయితే రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను కూడా అధికారులు ఉపసంహరిచుకుంటారు.

7:01 AM, 2 Aug 2026 (IST)

ఉజ్జయిని మహంకాళికి పట్టు వస్త్రాలు, బంగారు బోనం సమర్పించిన పొన్నం

ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు, బంగారు బోనం సమర్పించారు. సతీసమేతంగా ఉజ్జయిని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. రాష్ట్ర సంస్కృతి సంప్రదాయాల్లో బోనాలు ప్రత్యేకమైనవని పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలపై అమ్మవారి కరుణ కటాక్షాలు ఉండాలి అమ్మవారిని కోరుకున్నారు. ఉజ్జయిని అమ్మవారి దయతో ప్రజలంతా ఆర్థికంగా రాణించాలి ఆయన వేడుకున్నారు.

6:53 AM, 2 Aug 2026 (IST)

ఘనంగా ప్రారంభమైన లష్కర్ బోనాలు

సికింద్రాబాద్‌లో ఉజ్జయిని మహంకాళి లష్కర్​ బోనాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. అమ్మవారికి పూజారులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మహిళలు తెల్లవారుజాము నుంచే అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పిస్తున్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం కోసం అధికారులు ఆరు క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. బోనంతో వచ్చేవారికి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో 2,500 మంది పోలీసులతో భద్రత చర్యలు చేపట్టారు.500 మంది ప్రత్యేక వాలంటీర్లను ఏర్పాటు చేశారు.

6:49 AM, 2 Aug 2026 (IST)

కాళేశ్వరం బ్యారేజీలో సమస్యలున్నట్లు జీపీఆర్‌లో వెల్లడి

కాళేశ్వరం బ్యారేజీల భూగర్భంలో సమస్యలు ఉన్నట్లు గ్రౌండ్‌ పెనట్రేటింగ్ రాడార్ పరీక్ష (జీపీఆర్‌) సర్వేలో వెల్లడైంది. ఈ పరీక్షలో మేడిగడ్డలో 7, సుందిళ్లలో 3, అన్నారంలో ఒక వెంట్‌ సమస్య ఉన్నట్లు నిపుణులు గుర్తించారు. అనంతరం జీపీఆర్‌ నివేదికను సీడబ్ల్యూపీఆర్‌ఎస్‌ తెలంగాణ నీటిపారుదలశాఖకు పంపింది.

6:43 AM, 2 Aug 2026 (IST)

బాక్సింగ్‌లో భారత్‌కు 7 స్వర్ణాలు

గ్లాస్గోలో జరుగుతున్న 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్ బాక్సింగ్ పోటీలలో భారత బాక్సర్లు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తూ ఏకంగా 7 స్వర్ణ పతకాలు, 3 రజత పతకాలతో అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు. ఇందులో స్వర్ణాలు సాధించినవారిలో ఐదుగురు అమ్మాయిలే ఉన్నారు.

6:40 AM, 2 Aug 2026 (IST)

శాంతిస్తున్న గోదావరి

భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపం తగ్గుముఖం పడుతుంది. గోదావరిలో క్రమంగా వరద ఉద్ధృతి తగ్గుతుండడం వల్ల 52.9 అడుగుల మేర ఉన్న నీటి ప్రవాహం ఉంది. దీంతో భద్రాచలం వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను అధికారులు ఉపసంహరించారు. అయితే రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక మాత్రం కొనసాగుతోంది.

6:34 AM, 2 Aug 2026 (IST)

భార్యను హత్య చేసిన భర్త

వరంగల్​ జిల్లా హనుమకొండలోని యాదవనగర్‌లో దారుణహత్య చోటుచేసుకుంది. భార్యను రజిత(31) కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి భర్త అనిల్‌ హత్య చేశాడు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నపోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

6:34 AM, 2 Aug 2026 (IST)

తీవ్రస్థాయిలో ఇరాన్​పై దాడులు చేస్తామన్న ట్రంప్

ఇరాన్​పై తీవ్రస్థాయిలో వైమానిక దాడులు చేస్తామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. మేరీల్యాండ్‌లోని అధ్యక్ష నివాసంలో క్యాబినెట్ సభ్యులతో జరిగిన సమావేశంలో ఈ విషయాన్ని తెలిపారు. ఇరాన్‌పై గెలుపు సాధించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. జోర్డాన్‌, ఇరాక్‌, ఇజ్రాయెల్‌లో యూఎస్‌ కార్యాలయాలకు అడ్వైజరీ జారీ చేశారు.

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