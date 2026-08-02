2nd August 2026 AP News Today Live Updates: ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 13.90 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం - రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
2nd August 2026 AP News Today Live Updates: గోదావరి ఉద్ధృతితో లంక గ్రామాల పరిధిలో పెరిగిన నీటిప్రవాహం - పలు లంక గ్రామాలకు నిలిచిపోయిన రాకపోకలు
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ముంపు ప్రాంతాల నుంచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు ప్రజలు
ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నీటిమట్టం 13.90 అడుగులకు చేరింది. దీంతో అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి 13.7 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. గోదావరి ఉద్ధృతితో లంక గ్రామాల పరిధిలో నీటిప్రవాహం పెరిగింది. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో పలు లంక గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ముంపు ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు.
భద్రాచలం వద్ద శాంతిస్తున్న గోదావరి
భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో వరద ఉద్ధృతి క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. ప్రస్తుతం అక్కడ నీటి ప్రవాహం 52.9 అడుగుల మేర ఉన్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. భద్రాచలం వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక ఉపసంహరించారు. గోదావరిలో రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతుంది.
కృష్ణా జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి పేరుతో సైబర్మోసానికి యత్నం
వాట్సాప్ డీపీలో కృష్ణా జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఫొటో పెట్టుకుని కేటుగాళ్లు సైబర్మోసానికి యత్నం చేశారు. బ్యాంకు ఖాతాకు నగదు బదిలీ చేయాలని పలువురికి సందేశాలు పంపారు. ఈ నేపథ్యంలో జడ్జి సైబర్ నేరగాళ్లపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.