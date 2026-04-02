02-04-2026 Telangana News Today Live Updates : గ్రూప్‌-1 నియామకాల్లో జోక్యం చేసుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ

ETV Bharat / state

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 2, 2026 at 7:04 AM IST

|

Updated : April 2, 2026 at 9:56 PM IST

Choose ETV Bharat

02-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

9:53 PM, 2 Apr 2026 (IST)

హైదరాబాద్​లో ప్రశాంతంగా ముగిసిన వీర హనుమాన్‌ విజయోత్సవ శోభాయాత్ర

  • భాగ్యనగరంలో ప్రశాంతంగా ముగిసిన వీర హనుమాన్‌ విజయోత్సవ శోభాయాత్ర
  • గౌలిగూడ నుంచి తాడ్‌బండ్‌కు చేరుకున్న హనుమాన్ శోభాయాత్ర
  • గౌలిగూడ, కర్మన్‌ఘాట్‌ల మీదుగా తాడుబండ్‌కు చేరుకున్న అంజన్న శోభాయాత్ర
  • వీరాంజనేయస్వామిని దర్శించుకునేందుకు పెద్దఎత్తున బారులు తీరిన భక్తులు

8:38 PM, 2 Apr 2026 (IST)

గ్రూప్‌-1 నియామకాల్లో జోక్యం చేసుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ

  • గ్రూప్‌-1 నియామకాల్లో జోక్యం చేసుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. వాదనల అనంతరం... హైకోర్టు తీర్పులో జోక్యం అవసరం లేదంటూ గ్రూప్-1 అభ్యర్థుల పిటిషన్‌ను డిస్మిస్ చేసింది. గ్రూప్‌-1లో అవకతవకలు జరిగాయని పలువురు అభ్యర్థులు కోర్టును ఆశ్రయించారు. మూల్యాంకనంలో తప్పులున్నాయని, నోటిఫికేషన్ రద్దు చేసి, మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహించాలని కోరారు. హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ తమ వాదనలు పరిగణనలోకి తీసుకోకుండానే తీర్పు ఇచ్చిందన్నారు. అయితే మూడుసార్లు మూల్యాంకనం జరిగిందని, అక్రమాలకు తావులేకుండా నియామక ప్రక్రియ చేపట్టినట్లు టీజీపీఎస్సీ తెలిపింది. ఇరువైపులా వాదనలు విన్న జస్టిస్ విక్రమ్‌నాథ్ ధర్మాసనం పిటిషన్‌ను డిస్మిస్ చేసింది.

7:22 PM, 2 Apr 2026 (IST)

పార్టీ ఆవిర్భావ సభ ఏర్పాట్లపై తెలంగాణ జాగృతి నేతలతో కవిత చర్చలు

  • నూతన పార్టీ ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించిన తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ఈ దిశగా చర్యలు ప్రారంభించారు. ఈనెల 25న పార్టీ ఏర్పాటుకు ఇప్పటికే ముహూర్తం నిర్ణయించిన కవిత.. ఆవిర్భావ సభ ఏర్పాట్లపై తెలంగాణ జాగృతి నేతలతో చర్చలు జరిపారు. సభకు వచ్చేవారికి వసతి, కార్యక్రమాలపై నేతలకు కవిత దిశానిర్దేశం చేశారు.

7:22 PM, 2 Apr 2026 (IST)

టపాచబుత్రలోని బేకరీల్లో హెచ్‌ ఫాస్ట్‌ సోదాలు

  • హైదరాబాద్ నగరంలోని తపాచాబుత్రా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అక్రమంగా, అనారోగ్యకర పరిస్థితుల్లో బేకరీ ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్న కేంద్రాన్ని పోలీసులు బయటపెట్టారు. కమిషనర్ టాస్క్‌ఫోర్స్ గోల్కొండ జోన్ బృందం, తపాచాబుత్రా పోలీసులతో కలిసి సంయుక్తంగా నిర్వహించిన దాడిలో “చాంద్ బేకరీ” పేరుతో నడుస్తున్న యూనిట్‌పై దర్యాప్తు చేసి ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, సయ్యద్ ఖదీర్ (42) ఎటువంటి ఆహార లైసెన్స్ లేకుండా, పరిశుభ్రత ప్రమాణాలు పాటించకుండా బేకరీ ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నాడు. తయారైన ఉత్పత్తులను నగరంలోని కిరాణా దుకాణాలు, కేఫేలు, హోటళ్లకు సరఫరా చేస్తూ ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని ప్రమాదంలోకి నెడుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. దాడి సమయంలో భారీగా మైదా సంచులు, సాస్ కార్టన్లు, డాల్డా, చక్కెర, కేక్ పొడి, నూనె టిన్‌లు, చికెన్, బ్రెడ్ బాక్సులు తదితర సామగ్రిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తం స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ. 2.77 లక్షలుగా అంచనా వేశారు.

6:49 PM, 2 Apr 2026 (IST)

బడంగ్‌పేట మున్సిపాలిటీలో 10 మంది అధికారుల సస్పెండ్

  • గతేడాది డిసెంబర్​లో జీహెచ్ఎంసీలో విలీనమైన బడంగ్ పేట మున్సిపాలిటీలో అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడిన అధికారులపై వేటు పడింది. డిప్యూటీ కమిషనర్ సహా 10 మంది అధికారులను సస్పెండ్ చేస్తూ జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. బడంగ్ పేట మున్సిపాలిటీలో అక్రమాలపై ఈటీవీ, ఈనాడు కథనాల ఆధారంగా పారిశుద్ధ్యం, ఇంజినీరింగ్ పనుల్లో 122 కోట్ల రూపాయల నిధులు దుర్వినియోగం జరిగినట్లు విజిలెన్స్ విచారణలో తేలడంతో ఆర్వీ కర్ణన్ సంబంధిత అధికారులను సస్పెండ్ చేశారు. విలీనానికి ముందే రికార్డులు మాయం చేశారని, విధానపరమైన ఉల్లంఘనలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. కౌన్సిల్ ఆమోదం, ప్రత్యేక అధికారి అనుమతి లేకుండానే రెండేళ్లలో రూ.122 కోట్ల నిధులు పక్కదారి పట్టినట్లు తేల్చారు.

6:21 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ప్రమాదకరరీతిలో ఒకే బైక్‌పై వెళ్లిన ఐదుగురు అరెస్టు

  • హైదరాబాద్‌ పరిధిలో ప్రమాదకరరీతిలో ఒకే బైక్‌పై వెళ్లిన ఐదుగురికి పోలీసులు చెక్ పెట్టారు. బైక్‌పై ఈ ఐదుగురి ప్రయాణం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి అందరిని అరెస్ట్ చేశారు. గతనెల 29న తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్ నుంచి సెక్రటేరియట్‌ వైపు బైక్‌పై ఈ ఐదుగురు అత్యంత ప్రమాదకర స్థితిలో వెళ్తుండగా స్థానికులు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. గమనించిన సైఫాబాద్‌ పోలీసులు ఐదుగురిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి ఇవాళ అరెస్ట్ చేశారు.

6:20 PM, 2 Apr 2026 (IST)

కిషన్‌రెడ్డి పార్లమెంట్ సాక్షిగా రాష్ట్ర ఆత్మగౌరవాన్ని కించపరిచారు: హరీశ్‌రావు

  • కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి పార్లమెంట్ సాక్షిగా రాష్ట్ర ఆత్మగౌరవాన్ని కించపరిచారని బీఆర్​ఎస్ సీనియర్ నేత హరీశ్‌రావు ఆరోపించారు. విభజనకు సవరణ తెచ్చి 7 మండలాలను అప్పగించిన ద్రోహం బీజేపీదేనని ఆయన మండిపడ్డారు. కాళేశ్వరంపై సీఎం చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని వల్లెవేస్తూ విషం కక్కారని ఆరోపించారు. నాడు కాళేశ్వరంపై ప్రశంసలు కురిపించి, నేడు రాజకీయ లబ్ది కోసం అబద్దాలాడటం సరికాదన్నారు. తెలంగాణకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ గొంతు కోస్తారా అని హరీశ్‌రావు ప్రశ్నించారు.

6:20 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ఈ నెలాఖరులో రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు : మంత్రి పొంగులేటి

  • కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులుగా చేసి చూపిస్తామన్నారు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి. ఎప్పుడూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే ప్రజాప్రభుత్వం తమదని ప్రజలకు ఏ కష్టం వచ్చినా ముందుంటామని భరోసా ఇచ్చారు. ఈనెలాఖరులో రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు జరుగుతుందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం నిరంతరం కొనసాగుతుందని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.

5:09 PM, 2 Apr 2026 (IST)

వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తుందనే అనుమానంతో భార్యను చంపిన భర్త

  • సంగారెడ్డి జిల్లా బండ్లగూడ నేతాజీనగర్‌లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తుందనే అనుమానంతో భర్త, భార్యను దారుణంగా హత్య చేశాడు. మృతురాలు ఆర్తిదేవి(32)ని టవల్‌తో గొంతు బిగించి భర్త మాన్‌సింగ్‌ హత్యచేశాడు. రామచంద్రాపురం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

5:09 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ఫ్యూచర్ సిటీలో నిర్మాణాల పురోగతిని పరిశీలించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

  • ఫ్యూచర్‌సిటీ కార్యాలయం, యంగ్‌ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీ నిర్మాణ పనులు వేగం పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. కేరళం పర్యటన ముగించుకొని శంషాబాద్ విమానాశ్రయం వచ్చిన సీఎం... అక్కడి నుంచి నేరుగా ఫ్యూచర్‌సిటీకి వెళ్లారు. ఫ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధి కార్యాలయం, స్కిల్ యూనివర్సిటీల పనులను పరిశీలించి.. పలు సూచనలు ఇచ్చారు. ఎఫ్‌సీడీసీ కార్యాలయం, యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీ పనులు త్వరగా పూర్తిచేయాలని అధికారులను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. సీఎం వెంట సీఎస్ రామకృష్ణరావు, ఫ్యూచర్‌సిటీ అభివృద్ధి సంస్థ కమిషనర్ శశాంక, రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

5:09 PM, 2 Apr 2026 (IST)

నాగోల్‌లో డ్రగ్స్ అమ్ముతున్న ముఠా అరెస్టు

  • హైదరాబాద్​లో మరో డ్రగ్స్ విక్రేతల ముఠా దొరికింది. నాగోల్‌లో ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్ అమ్ముతున్న ముఠాలో ఇద్దరిని ఎల్బీనగర్ ఎస్‌వోటీ బృందం, నాగోల్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరి వద్ద 25.65 గ్రాముల ఎండీఎంఏ డ్రగ్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీని విలువ రూ.3,61,990 విలువ ఉంటుంది. ఈ ముఠా హిమాచల్‌ప్రదేశ్ నుంచి డ్రగ్స్ తెచ్చి నగరంలో విక్రయిస్తోందని పోలీసులు గుర్తించారు. ఇవాళ నాగోల్‌ చౌరస్తాలో డ్రగ్స్‌ అమ్ముతుండగా పోలీసులు వలపన్ని పట్టుకున్నారు.

3:49 PM, 2 Apr 2026 (IST)

అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం

  • అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం తెలిపింది. మూజువాణి ఓటుతో బిల్లును ఎగువ సభ ఆమోదించింది. ఇప్పటికే అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పుడు బిల్లును రాష్ట్రపతి వద్దకు పంపనున్నారు.

3:24 PM, 2 Apr 2026 (IST)

రాజ్యసభలో కాళేశ్వరం అంశంపై సురేశ్‌రెడ్డి, కిషన్‌రెడ్డి మధ్య వాగ్వాదం

రాజ్యసభలో కాళేశ్వరం అంశంపై సురేశ్‌రెడ్డి, కిషన్‌రెడ్డి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుపై చర్చ సమయంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ గురించి సీఆర్‌ పాటిల్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఎంపీ సురేశ్‌రెడ్డి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. సీఆర్‌పాటిల్‌ తన వ్యాఖ్యలు ఉపసంహరించుకోవాలని కోరారు. దీనిపై కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి తీవ్రంగా స్పందించారు. మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు పనికిరాకుండా పోయిందని నిపుణుల కమిటీ చెప్పిందని సభలో ప్రకటించారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కేసీఆర్‌ కుటుంబం ఒక ఏటీఎంగా వాడుకుందని, కనీసం ఇంజినీర్లను కూడా అడగకుండా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు చేపట్టారని ఆయన ఆరోపించారు. ఆనాడు 7 మండలాల విలీనానికి కేసీఆర్‌ ఒప్పుకున్నారని, ఆ దస్త్రాలు పట్టుకుని సోనియాగాంధీ ఇంటికి కేసీఆర్‌ వెళ్లారని కిషన్‌రెడ్డి అన్నారు.

3:03 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ఏపీ విభజన బిల్లును ఏపీ పునర్నిర్మాణ బిల్లుగా చేయొద్దు: సురేశ్‌రెడ్డి

  • కేసీఆర్‌ చేసిన ఎంతో పోరాటం వల్ల తెలంగాణ సాకారమైందన్నారు బీఆర్ఎస్ ఎంపీ సురేశ్‌రెడ్డి. అయితే విభజన సమయంలో వ్యవహరించిన తీరు సరిగా లేదన్నారు. తెలంగాణ అనుమతి లేకుండానే కొన్ని మండలాలను ఏపీలో కలిపారని, వాటి గురించి కనీసం చర్చ కూడా జరగలేదన్నారు. ఏపీ విభజన విషయంలో తల్లిని చంపి బిడ్డను బతికించారని మోదీ అనేకసార్లు అన్నారని సురేశ్‌రెడ్డి గుర్తు చేశారు. ఏపీ విభజన బిల్లును ఏపీ పునర్నిర్మాణ బిల్లుగా చేయొద్దని ఆయన సూచించారు. 12 ఏళ్లుగా తెలంగాణకు కేంద్రం ఎలాంటి సహాయం చేయట్లేదని, అయినాతెలంగాణ అభివృద్ధి చెందుతోందన్నారు.

2:29 PM, 2 Apr 2026 (IST)

అమరావతి పాలనాపరంగా సౌలభ్యంగా ఉంటుంది: ఆర్‌.కృష్ణయ్య

  • అమరావతి పాలనాపరంగా సౌలభ్యంగా ఉంటుందన్నారు ఎంపీ ఆర్‌.కృష్ణయ్య. అమరావతి అభివృద్ధికి చంద్రబాబు తీవ్రంగా కృషిచేస్తున్నారని కితాబిచ్చారు. పవిత్ర భూమిలో రాజధాని తప్పనిసరిగా వర్ధిల్లుతుందని, అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన రాజధానిని అందరూ సమర్థించాలని ఆయన కోరారు. హైదరాబాద్‌ను చంద్రబాబు అభివృద్ధి చేయడం అందరం చూశామని, అమరావతిని అభివృద్ధి చేయాలనే తపన ప్రధాని మోదీకి కూడా ఉందన్నారు. అమరావతిని ప్రపంచస్థాయి రాజధానిగా చేయడంలో చంద్రబాబు విజయం సాధిస్తారని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అనుకూలమైన ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తే రాష్ట్రానికి చాలా ప్రయోజనకరమని, బిల్లుకు అందరూ సహకరించాలని ఆర్‌.కృష్ణయ్య కోరారు.

1:43 PM, 2 Apr 2026 (IST)

పారదర్శక విధానంలో విభజన హామీలు అమలు చేయాలి: రేణుకా చౌదరి

  • ఆస్తుల పంపకంపై రెండు రాష్ట్రాలు సంతృప్తిగా లేవన్నారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేణుకా చౌదరి. రాజ్యసభలో అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుపై(Amaravati Bill) చర్చలో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రజలు కవలపిల్లల వంటివారని, కలిసే ముందుకు సాగక తప్పదన్నారు. తెలంగాణకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని ఆమె ఆరోపించారు. బీజేపీతో సఖ్యత వల్ల ఏపీ కొంతవరకు సాధించుకుంటోందని, నిర్ణీత కాలపరిమితితో విభజన హామీలు అమలు చేయాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. పారదర్శక విధానంలో విభజన హామీలు అమలు చేయాలని ఆమె కేంద్రప్రభుత్వాన్ని కోరారు. విభజన వల్ల నాలుగైదు గ్రామాలు ఏ రాష్ట్రానికీ చెందకుండా పోయాయని, భౌగోళికంగా ఏపీలో ఉన్నా ఆ గ్రామప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆమె సభకు విన్నవించారు.

1:28 PM, 2 Apr 2026 (IST)

9 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడి కేసు - హైదరాబాద్ పోక్సో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు కీలక తీర్పు

  • హైదరాబాద్ పోక్సో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. 9 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడి కేసులో ఇద్దరు దోషులకు 30 ఏళ్లు, 25 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. దాంతో పాటు ఇద్దరు దోషులకు జరిమానాలు విధించింది. బాధితురాలికి రూ.5 లక్షల పరిహారం ఇవ్వాలని కోర్టు ఆదేశించింది.

1:26 PM, 2 Apr 2026 (IST)

రాజ్యసభ ముందుకు అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లు

  • అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లు రాజ్యసభ ముందుకు వచ్చింది. నిత్యానందరాయ్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు.

1:23 PM, 2 Apr 2026 (IST)

'దోమల బెడదను అరికట్టేందుకు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదు'

  • హైదరాబాద్‌లో దోమల బెడదను అరికట్టేందుకు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదని ఎల్‌బీనగర్‌ ఎమ్మెల్యే సుధీర్‌రెడ్డి ఆరోపించారు . దోమల నివారణ చర్యలపై ప్రభుత్వ తీరును నిరసిస్తూ ఆయన దోమతెరను ధరించి అసెంబ్లీ హాలుకు వచ్చారు. దోమతెర, ఫాంగింగ్ యంత్రంతో లోపలికి వెళ్లేందుకు యత్నించిన ఆయన్ని మార్షల్స్‌ అడ్డుకున్నారు. దీనిపై సుధీర్‌రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దోమల వల్ల రోగాల బారిన పడి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆయన అన్నారు.

12:34 PM, 2 Apr 2026 (IST)

మూసీ ప్రాజెక్టుపై ఎన్‌జీటీలో ప్రభుత్వానికి ఊరట

  • మూసీ ప్రాజెక్టుపై ఎన్‌జీటీలో ప్రభుత్వానికి ఊరట లభించింది. గాంధీ సరోవర్‌ను వ్యతిరేకిస్తూ పర్యావరణ అనుమతి తీసుకోలేదంటూ ఎన్‌జీటీలో పటోళ్ల కార్తిక్‌రెడ్డి పిటిషన్‌ దాఖలు చేయగా, ఎన్​జీటీ కొట్టివేసింది.

12:23 PM, 2 Apr 2026 (IST)

కేరళలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారం

  • కేరళలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. యూడీఎఫ్‌ తరఫున సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా యూడీఎఫ్‌ మేనిఫెస్టో విడుదల చేశారు.

12:21 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ఫాగింగ్ యంత్రంతో అసెంబ్లీకి సుధీర్‌ రెడ్డి - అడ్డుకున్న మార్షల్స్

ఫాగింగ్ యంత్రం, ఇతర సామగ్రితో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్‌ రెడ్డి అసెంబ్లీకి వచ్చారు. మీడియా సమావేశం కోసం అసెంబ్లీకి వచ్చిన ఎమ్మెల్యే సుధీర్‌రెడ్డిని అనుమతి లేదని మార్షల్స్​ అడ్డుకున్నారు. దీంతో సమావేశాలు లేకపోతే కొత్త నిబంధనలు ఎక్కడివని సుధీర్‌రెడ్డి ప్రశ్నించారు.

12:09 PM, 2 Apr 2026 (IST)

11:38 AM, 2 Apr 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,55,700

హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,55,700, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,38,800, కిలో వెండి ధర రూ.2,43,000గా ఉంది.

11:29 AM, 2 Apr 2026 (IST)

సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్‌చెరులో ఉద్రిక్తత

సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్‌చెరులో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. పటాన్‌చెరు ఎమ్మెల్యే మహిపాల్‌రెడ్డికి కాంగ్రెస్‌ నేత శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ సవాల్‌ విసిరారు. అవినీతికి పాల్పడలేదని ప్రమాణం చేయాలని, బీరంగూడ మల్లికార్జునస్వామి ఆలయంలో ప్రమాణం చేయాలన్నారు. దీంతో శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ బీరంగూడ ఆలయానికి వెళ్లకుండా పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు. కాంగ్రెస్‌ ఇన్‌ఛార్జ్‌ అయిన శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ను గృహ నిర్బంధం చేశారు. కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల సాయంతో శ్రీనివాస్ గౌడ్ బయటకు రాగా, కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలు, పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట జరిగాయి.

11:18 AM, 2 Apr 2026 (IST)

కర్మన్‌ఘాట్ నుంచి ప్రారంభమైన హనుమాన్ శోభాయాత్ర

హైదరాబాద్​లోని కర్మన్‌ఘాట్ నుంచి హనుమాన్ శోభాయాత్ర ప్రారంభమైంది. కర్మన్‌ఘాట్ నుంచి తాడ్‌బండ్ వరకు ర్యాలీ కొనసాగనుంది. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు శోభాయాత్రలో పాల్గొంటున్నారు. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

10:17 AM, 2 Apr 2026 (IST)

హనుమకొండ: తల్లి, ఇద్దరు పిల్లలు అనుమానాస్పద మృతి

హనుమకొండ జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. తల్లి, ఇద్దరు పిల్లలు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. ఐనవోలు మండలం పున్నేలులో ముగ్గురి మృతదేహాలను గుర్తంచారు. పున్నెలు శివారు ధరణి లేఅవుట్‌లోని స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో తల్లి ఫర్హనత్ (26), పిల్లలు ఉబేర (9), ఆయేషా (5) మృతదేహాలను గుర్తించి, ముగ్గురి మృతదేహాలను ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి తరలించారు. భర్త అజారుద్దీన్‌ తమ కుమార్తె, పిల్లలను చంపినట్లు తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. హత్యా లేక ప్రమాదమా అనే కోణాల్లో పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు.

9:44 AM, 2 Apr 2026 (IST)

భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమైన స్టాక్‌మార్కెట్లు

స్టాక్‌మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. 1,400 పాయింట్లకు పైగా నష్టంలో సెన్సెక్స్‌, 400 పాయింట్లకు పైగా నష్టంలో నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. దాదాపు 2 శాతం మేర స్టాక్​ మార్కెట్లు నష్టపోయాయి. స్టాక్‌మార్కెట్లపై విదేశీ మదుపరుల అమ్మకాల ఒత్తిడి ప్రభావం చూపింది. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ 105 పైసలు బలపడగా, అమెరికన్‌ డాలర్‌తో పోలిస్తే రూ.93.65 వద్ద ఉంది. స్టాక్‌ మార్కెట్లు, చమురు ధరలపై ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యల ప్రభావం పడింది.

9:25 AM, 2 Apr 2026 (IST)

జగిత్యాల: కొండగట్టులో హనుమాన్‌ జయంతి వేడుకలు

జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టులో హనుమాన్‌ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. అంజన్న మాలధారులు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి కొండగట్టుకు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఇరుముడులు ధరించి కాలినడకన కొండగట్టుకు చేరుకుంటున్నారు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణంతో స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు. వేలాదిగా తరలివస్తున్న భక్తుల సౌకర్యం కోసం అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు.

6:36 AM, 2 Apr 2026 (IST)

6:36 AM, 2 Apr 2026 (IST)

జగిత్యాల జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి

  • జగిత్యాల జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. ధర్మపురిలోని పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఓవర్ టేక్‌ చేస్తూ ఎదురుగా వస్తున్న బైక్‌ను లారీ ఢీకొట్టింది. వెంటనే పక్కనే వెళ్తున్న ఆటోనూ అతివేగంగా లారీ ఢీకొట్టింది. దీంతో బైక్‌పై ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతుల వివరాల ఇలా మాదాసు అమరనాథ్(17), పడాల రిశ్వంత్ (17), కోల మయాంక్(16). ఆటో బోల్తా, పలువురు హనుమాన్ భక్తులకు గాయాలైయ్యాయి. అనంతరం క్షతగాత్రులను 108 వాహనంలో జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న 9 మందికి గాయాలు, ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

6:35 AM, 2 Apr 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: మియాపూర్‌లో నవవధువు ఆత్మహత్య

  • హైదరాబాద్‌లోని మియాపూర్‌లో నవవధువు ఆత్మహత్య పాల్పడిన ఘటన నగరంలో కలకలం రేపింది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న నెల రోజులకే సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇషికా యాదవ్‌కు నీరజ్‌ భన్సల్‌ పరిచయమయ్యాడు. మధ్యప్రదేశ్‌ వాసి నీరజ్‌ను బిహార్ వాసి ఇషికా యాదవ్‌ చెందిన వారు. వీరిద్దరూ ఫిబ్రవరి 20న పెద్దల సమక్షంలో ఇషికా, నీరజ్ బన్సల్ వివాహం చేసుకున్నారు. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఇషికా, నీరజ్‌ మియాపూర్‌లోని అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉంటున్నారు. కట్నం విషయంలో గొడవలు జరిగి మనస్తాపంతో ఇషిక ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

6:35 AM, 2 Apr 2026 (IST)

కేరళంలో కొనసాగుతున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

  • కేరళంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన కొనసాగుతుంది. నేడు ఎర్నాకుళంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో సీఎం పాల్గొననున్నారు.

6:35 AM, 2 Apr 2026 (IST)

నేటి నుంచి సమీకృత ఇంటిగ్రేటెడ్‌ భూభారతి పోర్టల్‌ అమలు

  • నేటి నుంచి సమీకృత ఇంటిగ్రేటెడ్‌ భూభారతి పోర్టల్‌ అమలల్లోకి రానుంది. ప్రయోగాత్మకంగా 5 మండలాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ భూభారతి అమలు చేయనున్నారు. కూసుమంచి, అశ్వారావుపేట‌, ఆమన్‌గ‌ల్‌, వట్​పల్లి, కోస్గి మండలాల్లో రేపట్నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా అమలు కానుంది. భూమి స‌మ‌స్యల‌కు శాశ్వత ప‌రిష్కారం చూపేలా ఇంటిగ్రేటెడ్‌ భూభారతి పోర్టల్‌ సిద్ధం చేశారు. స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో ఎక్కడినుంచైనా భూమి సంబంధిత సేవ‌లు పొందేలా పోర్టల్‌ ఏర్పాటు చేశారు.

6:34 AM, 2 Apr 2026 (IST)

నేడు హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు

  • నేడు హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధించారు. ఈ శోభాయాత్ర సాగే మార్గాల్లో వాహనాలు దారి మళ్లింపు వర్తిస్తాయి. ఉ.11:30 గం.కు గౌలిగూడ రామమందిర్ నుంచి హనుమాన్‌ శోభాయాత్ర ప్రారంభమవుతుంది. రాత్రి 8 గం.కు తాడ్‌బండ్‌లోని హనుమాన్ ఆలయం వరకు యాత్ర సాగనుంది. కర్మన్‌ఘాట్ హనుమాన్ గుడి, ఇతర ఆలయాల నుంచి ఉపయాత్రలు సాగనుంది. పలు ప్రాంతాల నుంచి జరిగే 14 ఉపయాత్రలు ప్రధానయాత్రలో విలీనం అవ్వనున్నాయి. నేడు భారీ వాహనాలు, సరుకు రవాణా వాహనాలు, ఆర్టీసీ బస్సులపై ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయన్న ట్రాఫిక్‌ అధికారులు తెలిపారు.

6:34 AM, 2 Apr 2026 (IST)

పుదుచ్చేరిలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటన

  • పుదుచ్చేరిలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటన చేయనున్నారు. నేడు, రేపు పుదుచ్చేరి ఎన్నికల ప్రచారంలో భట్టి విక్రమార్క పాల్గొననున్నారు. రేపు రాత్రికి తిరిగి హైదరాబాద్‌ భట్టి చేరుకోనున్నారు.

6:34 AM, 2 Apr 2026 (IST)

కొండగట్టు అంజన్న ఆలయంలో చిన హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు

  • కొండగట్టు అంజన్న ఆలయంలో చిన హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. రేపటి వరకు చిన హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. నేడు చిన హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా అంజన్న ఆలయంలో ఏర్పాట్లు చేశారు. జగిత్యాల ఎస్పీ అశోక్‌కుమార్ ఆధ్వర్యంలో 750 మంది పోలీసులతో భద్రత కలిగించనున్నారు. అంజన్న ఆలయానికి భారీగా హనుమాన్ దీక్షదారులు తరలివస్తున్నారు. దీక్ష విరమణ కోసం ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.

6:34 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక పేరుతో నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ సభలు

  • ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక పేరుతో 99 రోజుల కార్యాచరణలో భాగంగా నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ సభలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 10 గంటలకు గ్రామ సభలు ప్రారంభంకానున్నాయి. పాలనలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని గ్రామసభలను ప్రోత్సహించనున్నారు. పథకాలు, అభివృద్ధి పనులపై గ్రామసభల్లో చర్చించాలని సూచించారు. ఈ నెల 16న మండల స్థాయి సభలు, మే 2న నియోజకవర్గం స్థాయి సభలు, మే 22న జిల్లా స్థాయి సభలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. జూన్ 2న రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. గతనెల 6న ప్రజాపాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమం మొదలైంది. జూన్ 12 వరకు పలు రకాల థీమ్‌లో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగనుంది.
Last Updated : April 2, 2026 at 9:56 PM IST

TAGGED:

TELANGANA NEWS TODAY
TELANGANA TODAY LIVE UPDATES
TELANGANA TOP NEWS TODAY
TELANGANA LIVE UPDATES
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.