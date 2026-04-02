2nd April 2026 Today AP Live News Updates: అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 7:03 AM IST

Updated : April 2, 2026 at 10:44 PM IST

2nd April 2026 Today AP Live News Updates: రాజ్యసభకు అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు - రాజ్యసభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి నిత్యానంద - రెండు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందాలన్నదే ప్రధాని మోదీ ఆలోచన అన్న బీజేపీ సభ్యుడు లక్ష్మణ్​

10:42 PM, 2 Apr 2026 (IST)

వైసీపీ నేత పేర్ని కిట్టుపై కేసు నమోదు

వైసీపీ నేత పేర్ని కిట్టుపై చిలకలపూడి పీఎస్‌లో కేసు నమోదు అయింది. పోలీసులతో దురుసుగా ప్రవర్తించినందుకు, పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించినందుకు పేర్ని కిట్టుపై కేసు నమోదు చేశారు. అక్రమ భవనాన్ని కూల్చుతుండగా పోలీసులతో పేర్ని కిట్టు వాగ్వాదానికి దిగారు.

10:42 PM, 2 Apr 2026 (IST)

శాసన మండలి మాజీ ఛైర్మన్‌ షరీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

శాసన మండలి మాజీ ఛైర్మన్‌ షరీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 3 రాజధానుల బిల్లు సమయంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలపై ఆయన నోరువిప్పారు. కెమెరాలు కట్‌ చేశాక జరిగిన పరిణామాలపై తొలిసారి మాట్లాడారు. నాడు ఓ మంత్రి తనపై చేయి చేసుకున్నారని మరో మంత్రి తనను దూషిస్తూ తన పుట్టుకను నిందించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులంతా తన మీదకు వచ్చారని బెదిరింపులకు, ప్రలోభాలకు పాల్పడ్డారని అన్నారు.

10:41 PM, 2 Apr 2026 (IST)

సింహాచలం గురుకుల పాఠశాలలో 10 మంది విద్యార్థులను ఎలుకలు కరిచిన ఘటనపై మంత్రి సవిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తక్షణమే విద్యార్థులకు వైద్య సేవలందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతమైతే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. నిర్లక్ష్యంగా ఉన్న సిబ్బందికి మెమోలు ఇవ్వాలని అధికారులకు సవిత ఆదేశాలు ఇచ్చారు.

10:41 PM, 2 Apr 2026 (IST)

మున్సిపల్ కమిషనర్, పోలీసులకు పేర్ని నాని బెదిరింపులు

మచిలీపట్నం మున్సిపల్ కమిషనర్, పోలీసులపై వైసీపి నేత పేర్ని నాని నోరు పారేసుకున్నారు. కొబ్బరితోటలో శ్రీపతి వెంకటచలంకి చెందిన అక్రమ కట్టడాన్ని మున్సిపల్ అధికారులు కూల్చివేశారు. అక్రమ కట్టడం కూల్చివేత వద్దకు వెళ్లి మున్సిపల్, పోలీస్ అధికారులపై పేర్ని నాని ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడారు. వైసీపీ అధికారంలోకి రాగానే బందరు మున్సిపల్ కమిషనర్ బాపిరాజు చౌదరి సంగతి చూస్తామని వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఉన్నా మళ్లీ బందరుకు తీసుకు వస్తానని అన్నారు. సీమ పందిలా ఉన్న పోలీస్ అధికారి ఉదయం చాలా ఓవర్ చేశారని వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాడిని బందరు తీసుకువచ్చి వాడి సంగతి చూస్తానంటూ రెచ్చిపోయారు. అధికార పార్టీకి కొమ్ము కాస్తున్న ఎస్.ఐ, సీఐ ఎవరిని వదిలిపెట్టనని, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గోపాలరావు మనిషి జన్మ ఎత్తలేదంటూ నోరు పారేసుకున్నారు. గోపాలరావు ఎక్కడికి వెళ్లినా వదిలేది లేదంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

10:41 PM, 2 Apr 2026 (IST)

పెరగనున్న ఎండల తీవ్రత

రాష్ట్రంలో రానున్న రెండు రోజుల్లో ఎండల తీవ్రత పెరగనుందని వాతావరణ అధికారుల హెచ్చరించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 42-43 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. రేపు 54 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు మరో 16 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఇవాళ రాజాంలో అత్యధికంగా 40.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా మక్కువ, చిత్తూరు జిల్లా నిండ్రలో 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయింది.

10:32 PM, 2 Apr 2026 (IST)

సంబరాల్లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పిస్తూ పార్లమెంటు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించటంపై రాజధాని ప్రాంతంలో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సీఎం చంద్రబాబు రాజధానిలోని ఉద్దండరాయునిపాలెంలో సతీసమేతంగా సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు. నాడు అమరావతి రైతులు, మహిళల ఉద్యమానికి మద్దతు పలికి ఉద్యమ శిబిరాలకు చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి వెళ్లారు. ఉద్దండరాయునిపాలెంలోనే 2015లో రాజధాని నిర్మాణానికి ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేసారు. చంద్రబాబు దంపతులకు అమరావతి రైతులు, మహిళలు అప్యాయంగా స్వాగతం పలికారు. చంద్రబాబు వెంట మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, పీ. నారాయణ, అచ్చెన్నాయుడు, బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్, ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్. భాష్యం ప్రవీణ్​లు ఉన్నారు.

7:07 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ప్రైవేటు బస్సును ఢీకొన్న బైక్‌

తిరుపతి జిల్లాలోని బాలాయపల్లి మండలం మేల్చూరు వద్ద బస్సు దగ్ధమయింది. ప్రైవేటు బస్సును బైక్‌ ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి. బస్సు కిందకు బైక్‌ వెళ్లడంతో పెట్రోల్ ట్యాంకర్‌ పేలి మంటలు వచ్చాయి. ప్రమాదంలో బైక్‌పై ఉన్న వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. బస్సు నుంచి దిగిన ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు.

7:06 PM, 2 Apr 2026 (IST)

సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపులపై ఆర్థికశాఖ అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఉద్యోగులకు రూ.7,358 కోట్ల పెండింగ్ బిల్లుల విడుదలకు గ్రీన్‌సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఏ మాత్రం నిధుల లభ్యత ఉన్నా పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించాలని అధికారును ఆదేశించారు. బిల్లుల చెల్లింపుల్లో చిన్న కాంట్రాక్టర్లకు మెుదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు.

7:06 PM, 2 Apr 2026 (IST)

అమరావతి బిల్లు ఆమోదంపై సీఎం చంద్రబాబు హర్షం

పార్లమెంట్​లో అమరావతి బిల్లు ఆమోదంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పార్లమెంట్‌లో ఏపీ పునర్వ్యవస్థీకరణ సవరణ బిల్లు-2026 ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందడం చారిత్రాత్మకమన్నారు. ఆంధ్రుల ఆకాంక్ష నెరవేరిందని అమరావతికి లభించిన ఈ గౌరవం ప్రతీ ఆంధ్రుడికి గర్వకారణమన్నారు. అమరావతి ప్రస్థానంలో ప్రతీ అడుగులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అండగా నిలిచారని హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

7:06 PM, 2 Apr 2026 (IST)

మూడు రాజధానుల పేరిట డ్రామా చేశారు: మంత్రి లోకేశ్‌

ఎన్నికలకు ముందు ఏకైక రాజధాని అమరావతి అని చెప్పిన జగన్‌ గెలిచిన ఆర్నెళ్లలో మూడు రాజధానుల పేరిట డ్రామా చేశారని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ అన్నారు. ప్రపంచంలో మూడు రాజధానుల విధానం ఎక్కడా విజయవంతం కాలేదని చెప్పారు. దిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలుగు ప్రజలంతా కలిసి హైదరాబాద్‌ను నిర్మించుకున్నారని, అయితే, రాజధాని లేకుండా ఏపీని విభజించారని అన్నారు.

7:01 PM, 2 Apr 2026 (IST)

అమరావతి బిల్లు ఆమోదంపై మంత్రులు హర్షం

అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు ఆమోదం పొందడంపై మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, సంధ్యారాణి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్రం, ప్రధాని మోదీ, ఎంపీలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాజధాని రైతులు, మహిళల త్యాగాలు వృథా కాలేదని సీఎం చంద్రబాబు నేతృత్వంలో అమరావతి పరుగులు పెడుతోందని వెల్లడించారు. ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిగా అమరావతి మారబోతుందని అన్నారు.

5:24 PM, 2 Apr 2026 (IST)

గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అభినందనలు

అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు ఆమోదం పొందడంపై సీఎం చంద్రబాబు, రాష్ట్ర ప్రజలకు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అభినందనలు తెలిపారు. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు ఆమోదం పొందడం చరిత్రాత్మకమని కొనియాడారు.

5:20 PM, 2 Apr 2026 (IST)

సంబరాలు చేసుకునే సమయం వచ్చింది: పవన్‌

అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు ఆమోదం పొందడం శుభపరిణామమని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ అన్నారు. ప్రజలంతా సంబరాలు చేసుకునే సమయం వచ్చిందని ఇకపై రాజధాని అమరావతి అజేయమని కొనియాడారు. బిల్లుకు మద్దతు పలికిన పార్టీలు, ఎంపీలకు పవన్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్‌షాకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తారనే అపోహలను ప్రజలు విడిచిపెట్టాలని రాజధాని అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ల మాటలు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు. ఇళ్ల ముందు, పార్టీ కార్యాలయాల వద్ద అందరూ దీపాలు వెలిగించాలని పవన్‌ కోరారు.

5:18 PM, 2 Apr 2026 (IST)

అమరావతి బిల్లును ఆమోదంపై స్పీకర్, మంత్రులు హర్షం

అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లును ఆమోదించడంపై స్పీకర్ అయ్యన్న, మంత్రులు కొల్లు, అనిత హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అనకాపల్లి కలెక్టరేట్‌లో స్పీకర్, మంత్రులు కలిసి కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. బిల్లును పార్లమెంట్ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించడం శుభపరిణామమని ఇది ప్రజా విజయమని కొనియాడారు. వైసీపీ హయాంలో ఇబ్బందులు పడిన రైతులకు ఈ విజయం అంకితమని అన్నారు.

5:17 PM, 2 Apr 2026 (IST)

డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణం పూర్తి

పోలవరం నిర్మాణంలో అత్యంత కీలకమైన డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణం పూర్తయిందని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం నిర్వాకంతో పోలవరం డయాఫ్రమ్ వాల్ దెబ్బతినడంతో రూ.440 కోట్లు వృథా అయ్యాయని అన్నారు. నిపుణుల సూచనలతో మరో డయాఫ్రమ్ వాల్ కూటమి ప్రభుత్వం నిర్మించిందని వెల్లడించారు. రూ.900 కోట్లతో 1372 మీటర్ల మేర కొత్త డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మించడం జరిగిందని వివరించారు. రికార్డుస్థాయిలో 440 రోజుల్లో డయాఫ్రమ్‌ వాల్ నిర్మాణం పూర్తయిందని చెప్పారు. డయాఫ్రమ్ వాల్ పూర్తికావడంతో మంత్రి రామానాయుడు ఇంజినీర్లను సన్మానించి స్వీట్లు పంచి పెట్టారు.

5:17 PM, 2 Apr 2026 (IST)

జగన్ వక్రబుద్ధి మారదు: మంత్రి పార్థసారథి

రాజధానిపై జగన్ వక్రబుద్ధి మారదని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మండిపడ్డారు. తల్లి, చెల్లికి న్యాయం చేయలేని జగన్‌ రాష్ట్రానికి న్యాయం చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రానికి జగన్‌ న్యాయం చేస్తారంటే హాస్యాస్పదంగా ఉందని అన్నారు. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం శాశ్వతం అమరావతి నిత్యశాశ్వతం అని తెలిపారు. ప్రజలు రాజధాని ఏదో చెప్పుకోలేని పరిస్థితిని జగన్ తీసుకొచ్చారని అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు ఆమోదం జగన్‌కు చెంపపెట్టు అని మంత్రి పార్థసారథి విమర్శించారు.

5:17 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ఉపరాష్ట్రపతితో మంత్రి లోకేశ్ బృందం భేటీ

ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి.రాధాకృష్ణన్‌తో మంత్రి లోకేశ్ బృందం భేటీ అయింది. అమరావతి బిల్లు ఆమోదం విషయంలో సి.పి.రాధాకృష్ణన్‌కు లోకేశ్ బృందం ధన్యవాదాలు తెలిపింది. అలానే అమరావతి బిల్లుపై చర్చలో పాల్గొన్న ఎంపీలకు లోకేశ్‌ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాజ్యసభ గ్యాలరీ నుంచి బయటకొచ్చాక పలు పార్టీల ఎంపీలను లోకేశ్ కలిశారు. రాజ్యసభ క్యాంటీన్‌లో ఎంపీలతో భేటీ అయ్యారు.

5:05 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ఆనందంలో అమరావతి రైతులు

పార్లమెంట్‌లో బిల్లు పాస్ కావడంతో అమరావతి రైతులు ఆనందంలో మునిగితేలుతున్నారు. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు ఆమోదించడంతో రాజధాని రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. బాణసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. అదే విధంగా మిఠాయిలు పంచుతూ సంతోషవ్యక్తం చేస్తున్నారు. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు మద్దతు తెలిపిన పార్టీలకు రాజధాని రైతులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

3:57 PM, 2 Apr 2026 (IST)

అమరావతి బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం

అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు రాజమద్ర పడింది. మూజువాణి ఓటుతో బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పటికే అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసింద్. రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు చట్టంగా మారనుంది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి.రాధాకృష్ణన్ తెలిపినారు. అమరావతికి శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆశీస్సులు ఉంటాయని అన్నారు.

3:54 PM, 2 Apr 2026 (IST)

రాజధానికి పట్టిన గ్రహణం వీడింది: నారా లోకేశ్‌

అమరావతికి పట్టిన గ్రహణం వీడి ప్రజా రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత వచ్చిందని విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. ఈ రోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రతి ఇంటి ముందు దీపాలు వెలిగించి ఈ చారిత్రాత్మక విజయాన్ని జరుపుదామని పిలుపునిచ్చారు. మన రాజధాని మన గౌరవం అని చెప్పారు. దీపాలతో సెల్ఫీ తీసుకుని సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్‌ చేయాలని #APThanksIndia హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో అందరూ షేర్‌ చేయండని మంత్రి లోకేశ్ సూచించారు.

3:03 PM, 2 Apr 2026 (IST)

అమరావతి బిల్లుకు బీజేడీ మద్దతు

అమరావతి బిల్లుకు బీజేడీ పార్టీ సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలిపింది. అయితే రాజ్యసభలో బీజేడీ ఎంపీ నిరంజన్‌ నిశీ కొటియా గ్రామ సమస్యను ప్రస్తావించారు. కొరాపుట్‌ జిల్లాలోని కొటియా గ్రామాన్ని ఏపీ కబ్జా చేస్తోందని అన్నారు. ఏపీతో సమన్వయం, సహకారం కోరుతున్నామని అలానే పోలవరం విషయంలో ఒడిశావాసులకు న్యాయం చేయాలని కోరారు.

3:02 PM, 2 Apr 2026 (IST)

రాజ్యసభ నుంచి వైఎస్సార్సీపీ వాకౌట్

రాజ్యసభ నుంచి వైఎస్సార్సీపీ వాకౌట్ చేసింది. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుపై చర్చ సమయంలో ఆ పార్టీ బిల్లను వ్యతిరేకిస్తున్నామంటూ వాకౌట్ చేశారు.

2:58 PM, 2 Apr 2026 (IST)

బిల్లులో స్పష్టత లేదు: వైవీ సుబ్బారెడ్డి

ఈ ప్రభుత్వం రాజధాని రైతులకు ప్లాట్లు ఎప్పుడు ఇస్తుందనే దానిపై బిల్లులో స్పష్టత లేదని వైఎస్సార్సీపీ నేత వైవీ సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు. రైతులకు ప్లాట్లు ఎప్పుడు ఇస్తారో కూడా చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. అలానే ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా విషయంపై బిల్లులో ప్రస్తావన లేదని ప్రత్యేక హోదాపై ప్రస్తుత అధికార పార్టీ ఎప్పుడో మరచిపోయిందని విమర్శించారు. ప్రత్యేక హోదాపై వైసీపీ మాత్రం నిరంతరం పోరాటం చేస్తూనే ఉంటుందని వెల్లడించారు. అమరావతి రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని వేలకువేల ఎకరాలు తీసుకున్నారు కాని ఏమాత్రం అభివృద్ధి చేయలేదని ఆరోపించారు. ఈ భూములు చాలదన్నట్లు కొత్తగా మళ్లీ భూముల సేకరణ మొదలుపెట్టారని అన్నారు.

1:20 PM, 2 Apr 2026 (IST)

అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు

అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుపై రాజ్యసభలో చర్చ మొదలైంది. ఈ బిల్లును కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి నిత్యానందరాయ్‌ ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టే ముందు మూడుసార్లు కాంగ్రెస్​ సభ్యులు అడ్డుకున్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్లపై 30 ఏళ్ల పాటు ఏం చేశారని ఖర్గే ప్రశ్నించారు. బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం రైతుల విజయమని రేణుకా చౌదరి అన్నారు. ఉద్యమ సమయంలో రైతులను, మహిళలను తీవ్రంగా హింసించారన్నారు. రాజధానిపై 12 ఏళ్లుగా అస్పష్టతగా ఉందని వెల్లడించారు. అస్పష్టత వల్ల పెట్టుబడులు వెనక్కి వెళ్లాయని తెలిపారు. గత సీఎం మూడు రాజధానుల పేరుతో రాజధాని లేకుండా చేశారన్నారు. విభజన సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చలేదన్నారు. దుగరాజపట్నం పోర్టు ఇస్తామని హామీ నెరవేర్చలేదని తెలిపారు. విభజన హామీలన్నీ అమలు చేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటివరకు హామీలు ఎందుకు నెరవేర్చలేదో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. హామీలు అమలు చేయనందుకు పరిహారం ఇవ్వాలని కోరారు. 12 ఏళ్ల తర్వాత ఆస్తుల పంపకం పూర్తి కాలేదన్నారు.

తెలుగు ప్రజలందరికి ఇవాళ చరిత్రాత్మకమైన రోజు అని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్​ నాయుడు అన్నారు. 'బిల్లు ప్రవేశపెట్టడాన్ని తెలుగు ప్రజలంతా గర్వంగా భావిస్తున్నారు. ప్రజా రాజధాని అమరావతి చరిత్రలో గుర్తుంటుంది. సంక్షోభాలను అవకాశాలుగా మలచుకోవడం మా నాయకుడు నేర్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని గురించి ప్రజలకు స్పష్టత ఇస్తున్నాం. ప్రజాస్వామ్యం, రాజకీయ నాయకత్వంపై విశ్వాసం కల్పిస్తుంది. విభజన సమయంలో ఒక రాష్ట్రానికి రాజధాని ఉంది. మరో రాష్ట్రానికి రాజధాని లేకుండా వదిలేయడంతో సమస్య మొదలైంది. విభజనకు వ్యతిరేకం కాదు.. కానీ జరిగిన విధానం సరిగా లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని గురించి ప్రజలకు స్పష్టత ఇస్తున్నాం. రాజధాని కోసం ఉద్యమించిన రైతులు, మహిళలకు సరైన న్యాయం దక్కింది. విభజన సమయంలో ఒక రాష్ట్రానికి రాజధాని ఉంది.. మరో రాష్ట్రానికి లేదు. రాష్ట్ర విభజన అనేది దేశంలో తొలిసారి జరగట్లేదు. వాజ్‌పేయీ హయాంలో 3 రాష్ట్రాల విభజన జరిగింది. ఆ సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా విభజన జరిగింది. విభజన సమయంలో ఏపీకి రూ.16 వేల కోట్ల రెవెన్యూ లోటు ఉంది. ఐదు కోట్ల ఏపీ ప్రజలు చంద్రబాబు వైపు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూశారు. తెలుగు ప్రజలకు చంద్రబాబు ఎన్నో ఆకాంక్షలు, విజన్‌ కల్పించారు. సంక్షోభాలను అవకాశంగా మలుచుకొని ముందుకెళ్లారు. రాజధాని నిర్మాణానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి రైతులు భూములిచ్చారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం మూడు రాజధానుల నాటకమాడింది. రాజధాని కోసం ఉద్యమించిన రైతులను తీవ్రంగా హింసించారు. గర్భిణీలు అని కూడా చూడకుండా లాఠీలతో కొట్టించారు. అమరావతి మహిళలకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నా. 2014లోనే అసెంబ్లీలో అమరావతిపై ఏకగ్రీవ తీర్మానం జరిగింది. చరిత్రలో ఏ రాజధాని చూసినా నదీ తీర ప్రాంతాల్లోనే విలసిల్లాయి. కృష్ణా నది తీరంలో అమరావతి నిర్మించాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయం. ఐకానిక్‌, వరల్డ్‌ క్లాస్‌ రాజధానిగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యం' అని వెల్లడించారు.

రాజధాని కోసం 29 వేలమంది రైతులు 33 వేల ఎకరాలు ఇచ్చారని బీజేపీ సభ్యుడు కె.లక్ష్మణ్‌ తెలిపారు. 'భవ్య రాజధాని సాకారం కోసం ఏపీ ప్రజలు కలలు కన్నారు. ప్రధాని మోదీ వికసిత్‌ భారత్‌ సంకల్పం తీసుకున్నారు. వికసిత్‌ భారత్ సాకారం కోసం వికసిత్‌ ఆంధ్ర నిర్మాణం ఆవశ్యకం. వికసిత్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం వికసిత్‌ రాజధాని అవసరం ఉంది. రాజధాని కోసం సుదీర్ఘంగా పోరాడిన మహిళలకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నా. అమరావతి బిల్లు ఆమోదం కోసం దేశం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. ఘన చరిత్ర ఉన్న తెలుగుజాతికి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నా. తెలుగు వారి కోసం ఆంధ్ర రాష్ట్రం కావాలని పొట్టి శ్రీరాములు పోరాడారు. పొట్టి శ్రీరాములు 58 రోజులు నిరాహార దీక్ష చేసినా నాటి కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేసిన వ్యక్తి పొట్టి శ్రీరాములు' అని వెల్లడించారు.

అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు ఆప్‌ మద్దతు తెలిపింది. చంద్రబాబు విజనరీ లీడర్‌ అని సంజయ్‌సింగ్‌ తెలిపారు. 'ఇప్పుడు అధికారం చంద్రబాబు చేతుల్లోనే ఉంది. కేంద్రం నుంచి ఎంత రాబట్టుకుంటారో రాబట్టుకోండి. రాష్ట్రాలను మోసం చేసిన చరిత్ర బీజేపీది. బీజేపీ విషయంలో టీడీపీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనేక పార్టీలను మోసం చేసిన చరిత్ర బీజేపీది. కేంద్రం నుంచి నిధులు సాధించి అమరావతిని అభివృద్ధి చేయాలి' అని స్పష్టం చేశారు.

అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు మద్దతిస్తున్నామని ఆర్‌.కృష్ణయ్య తెలిపారు. 'అమరావతిని రాజధాని చేయడం ప్రజలందరికీ ఆమోదయోగ్యం. అమరావతికి పూర్తిగా మద్ధతు ఇస్తున్నా. అమరావతి ఏపీకి మధ్యలో ఉంటుంది. అమరావతి పాలనాపరంగా సౌలభ్యంగా ఉంటుంది. అమరావతి అభివృద్ధికి చంద్రబాబు తీవ్రంగా కృషిచేస్తున్నారు. పవిత్ర భూమిలో రాజధాని తప్పనిసరిగా వర్ధిల్లుతుంది. అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన రాజధానిని అందరూ సమర్థించాలి' అని తెలిపారు.

12:37 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ఒంటిమిట్టలో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష సమావేశం

ఒంటిమిట్టను పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. ఒంటిమిట్ట అభివృద్ధిపై ప్రముఖ నాయకులతో సీఎం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. మండలాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఒంటిమిట్ట బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా స్వామివారికి సీఎం పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. కార్యక్రమం అనంతరం తిరుగు పయనమయ్యారు. కడప జిల్లా పర్యటనను ముగించుకుని బయలుదేరిన సీఎం‌కు జిల్లా అధికారులు వీడ్కోలు పలికారు..

11:27 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ప్రధాని మోదీని కలిసిన మంత్రి లోకేశ్, ఎంపీలు

అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్‌సభలో ఆమోదం లభించడంపై ప్రధాని మోదీకి మంత్రి నారా లోకేశ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎంపీలతో కలిసి మోదీని ఆయన కలిశారు. మంగళగిరి శాలువాతో ప్రధానిని లోకేశ్ సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా 'కంగ్రాట్స్‌' అని లోకేష్‌కు మోదీ చెప్పినట్లు తెలిసింది.

11:26 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ఎన్డీఏ నేతలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్

అమరావతికి పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందుతున్న సందర్భంగా ఎన్డీఏ నేతలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. " ఇవాళ రాజ్యసభలో అమరావతి బిల్లు ఆమోదం పొందబోతోంది. కేంద్ర సహకారంతో పార్లమెంట్‌లో బిల్లు ఆమోదం పొందుతోంది. ఐదేళ్ల పాటు రాజధాని లేకుండా చేశారు. ఇప్పుడు మావిగన్ అని మాట్లాడుతున్నారు. అమరావతి పట్ల వారికున్న ద్వేషానికి ఇది పరాకాష్ట. అమరావతి పేరు పలకడానికే జగన్ ఇష్టపడరు. అందుకే మావిగన్ అని వింత పేరును తీసుకొచ్చారు. గతంలోనూ ఎస్‌ఆర్‌ఎం అమరావతి అని ఉంటే ఎస్‌ఆర్‌ఎంగా మార్పించారు. అమరావతి పేరు వింటేనే జగన్‌కు కంపరంగా ఉండి నిత్యం విషం కక్కుతున్నారు.

అమరావతి పట్ల జగన్ వైఖరి భవిష్యత్‌లోనూ మారదని నిన్నటితో మరోసారి స్పష్టమైంది. మా రాజధాని అమరావతి అని ప్రతిఒక్కరిలో భావన రావాలి. బిల్లు ఆమోదించి చేయూత ఇచ్చిన కేంద్రానికి ధన్యవాదాలు. ఇవాళ సాయంత్రం అన్ని గ్రామాల్లో పండుగలా కార్యక్రమాలు జరపాలి. ప్రతిఒక్కరూ వారికి నచ్చిన రీతిలో రాజధాని సంబరాలు జరుపుకొనే సమయమిది. బిల్లు ఆమోదంపై ప్రతిఒక్కరూ కేంద్రానికి ధన్యవాదాలు తెలపాలి. రాజధానికి శంకుస్థాపన చేసిన ఉద్దండరాయునిపాలేనికి మధ్యాహ్నం వెళ్తున్నా. ప్రధాని మోదీ, కేంద్రమంత్రి అమిత్‌షా, మద్దతు తెలిపిన వారికి కృతజ్ఞతలు". అని సీఎం చంద్రరబాబు తెలిపారు.

11:25 AM, 2 Apr 2026 (IST)

రాజధానిలో శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాంతానికి వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందిన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాజధాని అమరావతిలో పర్యటించనున్నారు. ఉద్దండరాయునిపాలెంలో రాజధాని అమరావతికి 2015లో ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాంతానికి చంద్రబాబు వెళ్తారు. నీరు -మట్టి ఉంచిన పవిత్ర ప్రాంతానికి వెళ్లి అక్కడ కొద్దిసేపు గడపనున్నారు. మంత్రులు, కూటమి పార్టీల నేతలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఉద్దండరాయునిపాలెంలో రైతులు, ప్రజలతో కలిసి సంబరాల్లో సీఎం పాల్గొంటారు. ఈ సందర్భంగా అమరావతికి పార్లమెంటులో ఆమోదం తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంబరాలకు కూటమి పార్టీలు పిలుపు నిచ్చాయి.

11:17 AM, 2 Apr 2026 (IST)

రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి

బాపట్ల జిల్లా వాడరేవు-పిడుగురాళ్ల హైవేపై ప్రమాదం జరిగింది. చీరాల మండలం విజయనగర్ కాలనీ సమీపంలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి మృతి చెందారు. ఆటో ఢీకొని పెద్దలక్ష్మయ్య (68), సుబ్బారావు(60) మరణించారు.

9:18 AM, 2 Apr 2026 (IST)

సంబరాలకు పిలుపు

ఆంధ్రుల కల అయిన రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధ హామీలో కీలక ముందడుగు పడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతి (Amaravati)కి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు పార్లమెంట్‌ ముందుకు వచ్చింది. 2024 జూన్‌ 2 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటిస్తూ విభజన చట్టం- 2014లోని సెక్షన్‌ 5(2)కి సవరణ చేస్తూ కేంద్ర హోం శాఖ రూపొందించిన బిల్లును ఆ శాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానందరాయ్‌ లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. సుమారు 2 గంటలపాటు చర్చ తర్వాత అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపింది. టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన, కాంగ్రెస్‌, వైఎస్సార్సీపీ, సమాజ్‌వాదీ సహా పలు పార్టీల ఎంపీలు చర్చలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపినట్లు స్పీకర్‌ స్థానంలో ఉన్న తెన్నేటి కృష్ణప్రసాద్‌ ప్రకటించారు. ఈ బిల్లు నేడు రాజ్యసభ ముందుకు రానుంది. ఆ తర్వాత కేంద్ర కేబినెట్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో ర్యాటిఫికేషన్ చేసి అనంతరం రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపనుంది. రాష్ట్రపతి ఆమోదం అనంతరం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ రోజు మధ్యాహ్నం రాజధానిలో శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాంతానికి వెళ్లనున్నారు. నేడు రాజ్యసభలో కూడా అమరావతి బిల్లు ఆమోదం పొందనున్న దృష్ట్యా 2015లో నాడు ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాంతానికి మంత్రులు, కూటమి పార్టీల నేతలు, కార్యకర్తలతో కలిసి ఆయన వెళ్లనున్నారు. బుధవారం ఒంటిమిట్టలో సీతారాముడి కళ్యాణానికి హాజరైన చంద్రబాబు, ఈరోజు అక్కడినుంచి బయల్దేరి హైదరాబాద్​ వెళ్లనున్నారు. అక్కడ ఓ శుభకార్యంలో పాల్గొని అనంతరం అమరావతి రానున్నారు. రాజ్యసభలో బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఉద్దండరాయునిపాలెంలో రైతులు, ప్రజలతో కలిసి సంబరాల్లో పాల్గొననున్నారు. అదేవిధంగా కేంద్రానికి ధన్యవాదాలు తెలపనున్నారు. పార్లమెంట్​లో అమరావతి బిల్లు ఆమోదం పొందిన నేపథ్యంలో సంబరాలకు కూటమి పిలుపునిచ్చింది.

8:50 AM, 2 Apr 2026 (IST)

హనుమత్ జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు: సీఎం చంద్రబాబు

నేడు హనుమత్ జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు సీఎం చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. శ్రీరాముడికి పరమ భక్తుడు, అపార బలం, జ్ఞానం, ధైర్యానికి ప్రతీక హనుమంతుడు ఉన్నాడని చెప్పారు. హనుమంతుడిని ఆరాధిస్తే ధైర్యం, ఆరోగ్యం కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం అన్నారు. ప్రజల జీవితాల్లో హనుమంతుడు కొత్త వెలుగులు నింపాలని కోరుకుంటున్నానని వెల్లడించారు.

8:46 AM, 2 Apr 2026 (IST)

మన్యం నుంచి మైదాన ప్రాంతానికి చేరుకున్న పెద్దపులి

తూర్పుగోదావరి జిల్లా మన్యం నుంచి మైదాన ప్రాంతానికి పెద్దపులి (Tiger) చేరుకుంది. పోలవరం జిల్లా దేవీపట్నం మండలం నేలకోట నుంచి తూ.గో. జిల్లాకు పులి చేరుకుంది. ప్రస్తుతం పెద్దకొండేపూడి పరిసర ప్రాంతాల్లోని కొండల్లో పెద్దపులి ఉన్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. నేలకోట సమీపంలోని గ్రామదర్గం కొండపై నిన్న పెద్దపులి సంచరించిందని గుర్తించారు. పెద్దపులి ఉన్న పరిసర ప్రాంతాలకు అటవీ బృందాలు చేరుకున్నాయి.

6:51 AM, 2 Apr 2026 (IST)

కుమారుడ్ని రోకలిబండతో కొట్టి చంపిన తండ్రి

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి మండలం సైదాపురంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. కుమారుడు గణేష్‌ను తండ్రి రోకలిబండతో కొట్టి చంపారు. మద్యానికి బానిసైన గణేష్ రోజూ ఇంటికి తాగి వచ్చేవాడు. ఈ క్రమంలోనే మద్యం మత్తులో ఉన్న గణేష్‌తో తండ్రి నారాయణస్వామి గొడవకు దిగారు. చివరికి గొడవ పెరిగి ఆవేశంతో కుమారుడిని తండ్రి రోకలిబండతో కొట్టి చంపాడు.

6:49 AM, 2 Apr 2026 (IST)

రాజ్యసభకు చేరిన అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు

అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు రాజ్యసభకు చేరింది. నేడు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి నిత్యానంద రాజ్యసభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుపై మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు రాజ్యసభలో చర్చ జరగనుంది. బిల్లుపై రాజ్యసభలో గంటపాటు చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.

6:45 AM, 2 Apr 2026 (IST)

నేడు ప్రధాని మోదీని కలవనున్న మంత్రి నారా లోకేశ్

నేడు ప్రధాని మోదీని మంత్రి నారా లోకేశ్ కలవనున్నారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించినందుకు ప్రధానిని కలిసి ధన్యవాదాలు తెలుపనున్నారు. నేడు ఉదయం 10.30 గం.కు లోకేశ్ ప్రధానిని కలవనున్నారు. అలాగే అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుపై మధ్యాహ్నం రాజ్యసభలో చర్చ ఉంటుంది. బిల్లు రాజ్యసభలో పెట్టే సమయంలో మంత్రి లోకేశ్ హాజరుకానున్నారు.

