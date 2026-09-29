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29-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఎన్నికల సంఘం వివాదంపై నేడు భేటీ కానున్న కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 6:43 AM IST

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29-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:38 AM, 29 Sep 2026 (IST)

ఎన్నికల సంఘం వివాదంపై నేడు భేటీకానున్న కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ

ఎన్నికల సంఘం వివాదంపై కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ నేడు భేటీకానుంది. దిల్లీలోని ఇందిరా భవన్‌లో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ భేటీ కానుంది. సమావేశంలో రాహుల్, ప్రియాంక, జైరాం రమేశ్, కేసీ వేణుగోపాల్‌ పాల్గొననున్నారు. ఈ కమిటీ సమావేశంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సహా కాంగ్రెస్‌ ముఖ్యమంత్రులు పాల్గొననున్నారు. ఎన్నికల సంఘం వివాదంపై మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్రంగా పోరాడతామన్నారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్​కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రాజీనామా చేసిన తర్వాత కూడా జ్ఞానేశ్​కుమార్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలి డిమాండ్ చేశారు.

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