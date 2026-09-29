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29th September 2026 News Today AP Live News Updates:తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ - అక్టోబర్ 1, 5 తేదీల్లో బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు

AP Live News Updates
ఏపీ నేటి తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 6:54 AM IST

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Updated : September 29, 2026 at 7:37 AM IST

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29th September 2026 News Today AP Live News Updates: నేడు సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ పల్లె పండుగ 3.O ప్రారంభించనున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా వరికుంటపాడు మండలం రామాపురంలో ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. పల్లె పండుగ 3.O అమలు కోసం రూ.11,085 కోట్ల నిధులు మంజూరు చెయ్యగా అందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.5,694 కోట్ల నిధులు, కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 5,391 కోట్ల నిధులు విడుదల చేసినట్ల సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

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7:35 AM, 29 Sep 2026 (IST)

విజయవాడ ఆటోనగర్‌ 100 అడుగుల రోడ్డులో వ్యక్తి హత్య

విజయవాడ ఆటోనగర్‌ 100 అడుగుల రోడ్డులో వ్యక్తి హత్య కలకలం రేపుతుంది. సుమారు 50 ఏళ్లున్న వ్యక్తిని నిందితుడు కొట్టి చంపారు. హత్య చేసిన నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం.

7:34 AM, 29 Sep 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సింగపూర్ మంత్రి షణ్ముగం, మంత్రి లోకేశ్‌

సింగపూర్ మంత్రి షణ్ముగం తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆయన వెంట మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ఉన్నారు. వారికి టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి వైకుంఠ స్వాగతం పలికారు. షణ్ముగం, లోకేశ్‌ వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సు ద్వారా ఆలయంలోకి వెళ్లారు. శ్రీవారి సుప్రభాత, తోమాల, అర్చన సేవల్లో పాల్గొన్న వీరు పాల్గొన్నారు.

7:17 AM, 29 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ - అక్టోబర్ 1, 5 తేదీల్లో బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. అక్టోబర్ 1, 5 తేదీల్లో బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. ప్రోటోకాల్ ప్రముఖుల మినహా సిఫార్సు లేఖలు రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ వివరించింది. సామాన్య భక్తులకు త్వరితగతిన దర్శనం కల్పించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించింది. రేపు, అక్టోబర్ 4న సిఫార్సు లేఖలను స్వీకరించబోమని టీటీడీ ప్రకటనలో తెలిపింది.

6:40 AM, 29 Sep 2026 (IST)

2024 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ ప్రొబేషనర్లకు పోస్టింగులు

2024 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ ప్రొబేషనర్లకు పోస్టింగులు వచ్చాయి.

  • పార్వతీపురం సబ్ కలెక్టర్‌గా సచిన్ రాహర్
  • తెనాలి సబ్ కలెక్టర్‌గా సందీప్ రఘువంశీ
  • పాడేరు సబ్‌కలెక్టర్‌గా కమల చిరంజీవి నాగ వెంకట సాహిత్
  • రంపచోడవరం సబ్ కలెక్టర్‌గా దొనక పృథ్వి రాజ్‌కుమార్
  • చింతూరు సబ్ కలెక్టర్‌గా చిట్టపులి నరేంద్ర పడాల్
  • పెనుగొండ సబ్ కలెక్టర్‌గా ఫరీన్ జహీద్
  • నంద్యాల సబ్ కలెక్టర్‌గా మనీషా
  • రాజమహేంద్రవరం సబ్‌ కలెక్టర్‌గా 2023 బ్యాచ్‌కు చెందిన శుభం నోక్వాల్

6:38 AM, 29 Sep 2026 (IST)

నేడు, రేపు విజయవాడలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ మిషన్ కర్మయోగి సదస్సు

నేడు, రేపు విజయవాడలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ మిషన్ కర్మయోగి సదస్సును సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో సామర్థ్యం, పరిపాలనా నైపుణ్యాల పెంపే లక్ష్యంగా వర్క్‌షాప్ నిర్వహించారు. కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ కర్మయోగి సదస్సులో పాల్గొననున్నారు. వీరితోపాటు ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, ఒడిశా, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల అధికారులు హాజరుకానున్నారు.

Last Updated : September 29, 2026 at 7:37 AM IST

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