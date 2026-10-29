29th October 2026 News Today AP Live News Updates Telugu Breaking News : క్షేత్రస్థాయిలో సాధారణ పరిస్థితి నెలకొనేంత వరకు విశ్రమించొద్దు: సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 7:17 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 10:24 AM IST
29th October 2026 News AP Live News Updates : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన వర్చువల్ విధానంలో నేడు మంత్రివర్గం సమావేశం కానుంది. భారీ పెట్టుబడులు, యువతకు ఉపాధి కల్పించే ప్రతిపాదనలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనుంది. 35 వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో 23వేల 634 మందికి ఉపాధి కల్పించే ప్రతిపాదనలు కేబినెట్ ముందుకు రానున్నాయి. సెమీకండక్టర్ తయారీ యూనిట్లతో సమగ్ర ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పాటు, ఏపీని లాజిస్టిక్స్ హబ్గా తీర్చిదిద్దడం, సీమను గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్గా అభివృద్ధి చేయడం వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. సిమెంట్, సోలార్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ, ఇంధన, పర్యాటక రంగాల్లో వివిధ జిల్లాలకు విస్తరించనున్న పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. గతంలో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలను కార్యరూపంలోకి తీసుకొచ్చి పరిశ్రమల స్థాపనకు సుగమం చేయడంపై నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. అర్నబ్ తుపాను నష్టం, దెబ్బతిన్న వ్యవస్థల పునరుద్ధరణపై కీలకంగా చర్చించనున్నారు.
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వేగవతి నది వరద ఉద్ధృతిని పరిశీలించిన మంత్రి సంధ్యారాణి
సాలూరులో వేగవతి నది వరద ఉద్ధృతిని మంత్రి సంధ్యారాణి పరిశీలించారు. వరద ముంపు ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించారు. వారికి అన్నివిధాలుగా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. నష్టాన్ని అంచనా వేసి పరిహారం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి తెలిపారు.
అర్నబ్ తుపానుపై సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్
అర్నబ్ తుపానుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. క్షేత్రస్థాయిలో సాధారణ పరిస్థితి నెలకొనేంత వరకు విశ్రమించొద్దని అధికారులకు సూచించారు. కొన్ని ప్రాంతాలు మినహా మిగిలిన తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సాధారణ స్థితి ఏర్పడిందని అధికారులు తెలిపారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు, పునరుద్ధరణ పనులపై అధికారులు, కలెక్టర్లతో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. తుపాను నష్టంపై ఇవాళ ప్రాథమిక నివేదికను అందిస్తామని అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు.
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఇస్రో ఛైర్మన్ నారాయణన్
ఇస్రో ఛైర్మన్ నారాయణన్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఎన్వీస్-03 నావిగేషన్ శాటిలైట్ ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి పంపనున్నామని రేపు రాత్రి 11.51 గంటలకు ప్రయోగం జరగనుందని నారాయణ్ తెలిపారు. ఎన్వీస్ సిరీస్లో ఐదు నావిగేషన్లలో ఇది మూడోదని అన్నారు.
అధికారులు సహాయచర్యల్లో పాల్గొనాలి: మంత్రి అనగాని
తుపాను అనంతర సహాయచర్యల్లో అధికారులు పెద్దఎత్తున పాల్గొనాలని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఆర్థిక సాయాన్ని వీలైనంత త్వరగా అందజేయాలని మత్స్యకారులకు జరిగిన నష్టాన్ని వెంటనే అంచనా వేయాలని సూచించారు. నీటమునిగిన ప్రాంతాలలోని ప్రజలకు అత్యవసర సేవలు అందించాలని మంత్రి చెప్పారు.
బైక్పై వెళ్తూ ఏఈవో మృతి
అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో బైక్పై వెళ్తూ ఏఈవో సి.రమేష్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు. ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే మృతిచెందినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. గుండెపోటు కారణంగానే మృతి చెంది ఉండవచ్చని బంధువుల అనుమానం వ్యక్తం చేశ్తున్నారు.
ఉప్పాడలో పర్యటించిన మంత్రి అనిత, ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్
కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ, కొత్తపట్నంలో హోంమంత్రి అనిత, ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ పర్యటించారు. కోతకు గురైన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. సముద్ర తీరప్రాంత ప్రజలతో మాట్లాడి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్
ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ ఆదేశాలతో తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పారిశుద్ధ్య పనులకు ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్ బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. కోనసీమ, ప.గో. జిల్లాలకు 100 ప్రత్యేక బృందాలను పంపించారు. రెండు జిల్లాల్లో పారిశుద్ధ్య పనుల కోసం 475 మంది సిబ్బందిని నియమించారు. కోనసీమ జిల్లాకు 55, ప.గో. జిల్లాకు 45 బృందాలను కేటాయించారు. తొమ్మిది జిల్లాల నుంచి ప్రత్యేక విధులకు సిబ్బందిని తరలించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీటి నిల్వల తొలగింపునకు చర్యలు, మురుగు కాల్వల శుభ్రత, బ్లీచింగ్, క్లోరినేషన్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు.
సరస్ మేళా పునఃప్రారంభం
విజయవాడలోని పున్నమి ఘాట్లో నేటి నుంచి సరస్ మేళా పునఃప్రారంభం కానుంది. తుపానుతో నిన్న సరస్ మేళా తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. ఈనెల 31 వరకు ఈ సరస్ మేళా కొనసాగనునుంది. మేళాలో వివిధ రాష్ట్రాల స్వయంసహాయక సంఘ మహిళల ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన ఉంటుంది.
కృష్ణా జిల్లాలో 35,273 హెక్టార్లలో పంట నష్టం
కృష్ణా జిల్లాలో తుపాను ప్రభావంతో 35,273 హెక్టార్లలో పంట నష్టం జరిగింది. జిల్లాలో ఈదురుగాలులకు 350కి పైగా విద్యుత్ స్తంభాలు కూలాయి. అలానే 65 గృహాలు దెబ్బతినగా, తీరప్రాంతంలో 135 బోట్లుకు నష్టం వాటిల్లింది.
నాగబాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన పవన్ కల్యాణ్
ఎమ్మెల్సీ నాగబాబుకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చిన్నన్నయ్యకు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు అందించాలని దేవుణ్ని ప్రార్థిస్తున్నానని ఎమ్మెల్సీగా, ఏపీ గ్రీన్ బోర్డు ఛైర్మన్గా ఆయన మరిన్ని సేవలందించాలి పవన్ కోరారు.
ట్రాక్పై నిలిచిపోవడంతో పలు రైళ్లు రద్దు
ఇచ్ఛాపురం - సోంపేట మధ్య వర్షపు నీరు ట్రాక్పై నిలిచిపోవడంతో పలు రైళ్లు రద్దయ్యాయి. (58531)బరంపురం - విశాఖ, (18525)బరంపురం - విశాఖ, (18526)విశాఖ – బరంపురం, (22820)విశాఖ – భువనేశ్వర్ రైళ్లు రద్దయ్యాయి. సమాచారం కోసం రైల్వే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్లు: 139, 182, 0891-2746330కు ఫోన్ చేయాలని అధికారులు తెలిపారు.
సముద్రంలో నిలిచిపోయిన సింగపూర్ కార్గో నౌక
తుపాను ధాటికి సింగపూర్ కార్గో నౌక సముద్రంలో నిలిచిపోయింది. విశాఖ నుంచి సింగపూర్ బయల్దేరగా ఇంజిన్ ఫెయిలై నౌక ఆగిపోయింది. కేజీ బేసిన్లో రవ్వ ఆయిల్ క్షేత్రం వద్ద భారీ కార్గో నౌక చిక్కుకుంది. మార్షల్ ఐలాండ్కు చెందిన సిగ్మా పేరల్ నౌకగా అధికారులు గుర్తించారు. విశాఖలో సరకు అన్లోడ్ చేసి తిరిగి వెళ్తుండగా ఘటన చోటుచేసుకుంది. నౌకలోని సిబ్బందిని కాపాడేందుకు కోస్ట్ గార్డ్ సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
కోతకు గురైన ఉప్పాడ రహదారి
కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ సముద్ర తీరప్రాంతంలో రహదారి కోతకు గురైంది. ఉప్పాడ - కాకినాడ బీచ్ రోడ్డు మార్గంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కొత్తపట్నం, సుబ్బంపేట, రంగంపేటలోను రహదారి ప్రాంతం కోతకు గురైంది. కోతకు గురైన ప్రాంతాన్ని హోంమంత్రి అనిత, ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ పరిశీలించనున్నారు.
భూభాగంపై బలహీనపడన అర్నబ్ తుపాను
భూభాగంపై అర్నబ్ తుపాను బలహీనపడింది. తుపాను నుంచి తీవ్రవాయుగుండంగా అర్నబ్ మారింది. ప్రస్తుతం ఉత్తర కోస్తాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా, దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్, ఈశాన్య తెలంగాణ సరిహద్దుల్లో తుపాను కేంద్రీకృతమైంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 15 కి.మీ. వేగంతో ఉత్తర దిశగా అర్నబ్ కదిలింది. మల్కన్గిరి(ఒడిశా)కు 60 కి.మీ., పాడేరుకు 90 కి.మీ., జగదల్పూర్కు 140 కి.మీ., ఖమ్మంకు 190 కి.మీ. దూరంలో అర్నబ్ కేంద్రీకృతమైంది. సాయంత్రానికి వాయుగుండం, ఆతర్వాత అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ముందు అంచనా కంటే వర్ష తీవ్రత తగ్గనునుంది.
తుపానుతో తూ.గో., కోనసీమ జిల్లాల్లో అపార నష్టం
తుపానుతో తూ.గో., కోనసీమ జిల్లాల్లో అపార నష్టం వాటిల్లింది. కోనసీమ జిల్లాలో 8 వేల విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. అమలాపురం సహా జిల్లాలోని పలు మండలాలు అంధకారంలోనే ఉన్నాయి. అమలాపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోనే 1,400 చెట్లు కూలగా యుద్ధప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. అలానే జిల్లాలో 1.18 లక్షల ఎకరాల్లో వరి, అరటి పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. ఉప్పాడ, ఓడలరేవు వద్ద 450 బోట్లు దెబ్బతిన్నాయి.
కోనసీమ జిల్లాలో అంతులేని నష్టం మిగిల్చిన తుపాను
కోనసీమ జిల్లాలో తుపాను అంతులేని నష్టం మిగిల్చింది. లక్షా 26 వేల ఎకరాల్లో వరిచేలు నేలకొరిగాయి. వేల ఎకరాల్లో అరటి, కొబ్బరి, బొప్పాయి, ఉద్యాన పంటలకు తీవ్రనష్టం వాటిల్లింది. పంట నష్టం చూసి రైతులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షాలు
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తునే ఉన్నాయి. వంశధార, బహుదా నదులకు వరద ఉద్ధృతి పోటెత్తుతుంది. నదీపరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా కలక్టర్ సూచించారు. ఒడిశాలోని బగలట్టి డ్యాం నుంచి వరదనీరును అధికారులు దిగువకు వదిలారు. అలానే ఇచ్ఛాపురంలోని బహుదా నదిలో వరద క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో బహుదా నదికి అధికారులు మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలకు కలెక్టర్ నేడు సెలవు ప్రకటించారు. మరో రెండు రోజులు ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నేడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం కోనసీమ జిల్లాకు వెళ్లి కాట్రేనికోన మండలం వేట్లపాలెంలో తుపాను నష్టాన్ని పరిశీలించనున్నారు. బాధితులతో మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పనున్నారు.
కాకినాడ నగరం 30 గంటలుగా అంధకారంలోనే ఉంది. విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. తుపాన్ ప్రభావంతో సుమారు వెయ్యి స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. 103 సబ్స్టేషన్ల పరిధిలో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కాకినాడ జిల్లా వ్యాప్తంగా విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు కృషి చేస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
659 జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో 77 ఏకగ్రీవం
రాష్ట్రంలో 659 జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో 77 ఏకగ్రీవమైనట్లు ఎస్ఈసీ ప్రకటించింది. కడప 23, పల్నాడు 18, నంద్యాల 8, మార్కాపురం 6, నెల్లూరు 5, తిరుపతి 4, చిత్తూరు 3, అన్నమయ్య 3, అనంతపురం 3, ప్రకాశం 2, బాపట్ల ఒకటి, ఏలూరులో ఒక జడ్పీటీసీ స్థానం ఏకగ్రీవమైంది. మిగిలిన 582 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 2,169 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు.
పలు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలు, అంగన్వాడీలకు సెలవు
తుపాను ప్రభావంతో నేడు పలు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలు, అంగన్వాడీలకు సెలవు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. కృష్ణా, ఏలూరు, విజయనగరం, విశాఖ జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించింది.
జైలులో రిమాండ్ ఖైదీ మృతి
నెల్లూరు జిల్లాలోని చెముడుగుంట వద్ద జిల్లా జైలులో రిమాండ్ ఖైదీ మృతి కలకలం రేపింది. జైలులో శ్రీనివాసులు రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు. మృతుడు ముత్తుకూరు మం. పిడతాపోలూరుకి చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించారు. జైలు ఆవరణలోని వేపచెట్టుకు ఉరివేసుకున్నట్లు సమాచారం.
9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో 1,985 ఏకగ్రీవం
రాష్ట్రంలో 9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో 1,985 ఏకగ్రీవమైనట్లు ఎస్ఈసీ ప్రకటించింది. పల్నాడు 382, కడప 358, మార్కాపురం 217, అన్నమయ్య 169, ప్రకాశం 153, నంద్యాల 150, తిరుపతి 105, అనంతపురం 97, కర్నూలు 74, ప.గో. 31, సత్యసాయి 20, శ్రీకాకుళం 19, విజయనగరం 11, ఏలూరు 11, కృష్ణా 9, గుంటూరు 7, తూ.గో. 7, కాకినాడ 6, కోనసీమ 5, ఎన్టీఆర్ 4, అనకాపల్లి 2 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 7,844 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో 18,952 అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు.
తుపానుగా బలహీనపడిన అర్నబ్
తుపానుగా అర్నబ్ బలహీనపడింది. ఉత్తర వాయవ్య దిశగా తుపాను నెమ్మదిగా కదులుతుంది. అర్ధరాత్రి అర్నబ్ తీవ్ర వాయుగుండంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. డోప్లర్ వెదర్ రాడార్ ద్వారా తుపాను గమనాన్ని అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన మంత్రి గొట్టిపాటి
పగో జిల్లాలోని తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి గొట్టిపాటి పర్యటించారు. భీమవరం కలెక్టరేట్లో అధికారులతో సమీక్ష జరిపారు. తుపాను సహాయక చర్యల గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్న మంత్రి దెబ్బతిన్న పంట నష్టం అంచనాలను సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. జిల్లాలో 3,700 విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతిన్నాయని రేపటి సాయంత్రానికి అన్ని గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా నిత్యవసర సరుకులు పంపిణీ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.