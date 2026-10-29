29-10-2026 Telangana News Today Live Updates : నీట్ పేపర్ లీక్ కేసులో నిందితులపై ఆరోపణల ఖరారుపై తీర్పు వాయిదా
Published : October 29, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 1:40 PM IST
29-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నీట్ పేపర్ లీక్ కేసులో నిందితులపై ఆరోపణల ఖరారుపై తీర్పు వాయిదా
నీట్ పేపర్ లీక్ కేసులో 14 మంది నిందితులపై ఆరోపణల ఖరారుపై రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు తీర్పు వాయిదా వేసింది. నవంబర్ 18న తీర్పు వెలువరించనుంది.
మెట్పల్లి మున్సిపల్ సర్వసభ్య సమావేశం రసాభాస
జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి మున్సిపల్ సర్వసభ్య సమావేశం రసాభాస నెలకొంది. ఛైర్మన్ ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని కౌన్సిలర్ల ఆరోపిస్తూ, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ కౌన్సిలర్లు సమావేశాన్ని బహిష్కరించారు.
కడుపునొప్పితో కేజీబీవీ విద్యార్థిని మృతి
సిద్దిపేట జిల్లా గ్రామీణ మండలం రాఘవాపూర్ కేజీబీవీలో కడుపునొప్పితో విద్యార్థిని మృతిచెందారు. విద్యార్థిని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సిద్దిపేట ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో ఆస్పత్రి ఎదుట మృతురాలి బంధువులు ఆందోళనకు దిగారు. విద్యార్థిని మృతికి ప్రిన్సిపల్, సిబ్బంది, ఏఎన్ఎం కారణమని ఆరోపిస్తున్నారు.
ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు ఖర్గే నివాసంలో ఇండియా కూటమి నేతల సమావేశం
ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు ఖర్గే నివాసంలో ఇండియా కూటమి నేతల సమావేశమయ్యారు. నవంబర్ 1న చలో దిల్లీ ర్యాలీ నిర్వహణపై సమావేశంలో చర్చించారు. సీఈసీపై రేపు బహిరంగ అభిశంసన తీర్మానం పెట్టనున్నారు. రేపు మాక్ పార్లమెంట్ నిర్వహించనున్నారు. సీఈసీ రాజీనామా, ఓటు చోరీపై చలో దిల్లీకి పిలుపునిచ్చారు.
రైస్ డిపోల్లో సివిల్ సప్లైస్, విజిలెన్స్ అధికారుల తనిఖీలు
హైదరాబాద్ కర్మన్ఘాట్ పరిధి రైస్ డిపోల్లో సివిల్ సప్లైస్, విజిలెన్స్ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. రేషన్ బియ్యాన్ని సన్న బియ్యంగా మార్చి విక్రయిస్తున్నారని, బియ్యం సంచులపై బరువు కంటే తక్కువగా విక్రయిస్తున్నారనే ఫిర్యాదులపై సోదాలు చేశారు. పలు రైస్ డిపోల్లో బియ్యం నమూనాలు సేకరించారు. తనిఖీల దృష్ట్యా కొన్ని దుకాణాలను నిర్వాహకులు మూసివేసి వెళ్లిపోయారు. తనిఖీల్లో గుర్తించిన ఉల్లంఘనల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
కళాశాల హాస్టల్లో విద్యార్థుల ఘర్షణ
హైదరాబాద్ బోడుప్పల్లోని శ్రీచైతన్య కళాశాల హాస్టల్లో విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది. పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందిన ఇంటర్ సెకండియర్ విద్యార్థి అనూప్నకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. బోడుప్పల్లోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో బాధితుడికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. డబ్బుల విషయంలో విద్యార్థుల మధ్య తలెత్తిన వివాదం చెలరేగినట్లు తెలుస్తోంది. బాధితుడి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో ఆస్పత్రిలో పోలీసుల విచారణ చేపట్టారు.
దిల్లీకి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి దిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్ కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ దేశాల రాయబారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, కార్పొరేట్ సంస్థల అధిపతులను కలవనున్నారు. పెట్టుబడుల అవకాశాలను వివరించనున్నారు. డిసెంబర్ 7 నుంచి 9 వరకు ఫ్యూచర్ సిటీలో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్ను నిర్వహించనున్నారు.
మెగా రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రారంభించిన డీజీపీ సీవీ ఆనంద్
పేట్లబురుజులోని సీఆర్ఏ హెడ్క్వార్టర్స్లో హైదరాబాద్ పోలీసుల మెగా రక్తదాన శిబిరాన్ని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ప్రారంభించారు. కార్యక్రమానికి హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ హాజరయ్యారు. పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటుచేశారు.
నా వ్యాఖ్యలు కేటీఆర్, కుటుంబాన్ని నొప్పించి ఉంటే చింతిస్తున్నా: కొండా సురేఖ
కేటీఆర్పై వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యల పట్ల కొండా సురేఖ వివరణ ఇచ్చారు. ఉద్దేశపూర్వకంగా వ్యాఖ్యలు చేయలేదని స్పష్టతనిచ్చారు. రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శించే క్రమంలో వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు వివరణ ఇచ్చారు. నాడు కొన్ని నిరాధార వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండాల్సిందని పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేశారు. కేటీఆర్ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించాలనే దురుద్దేశం లేదని, కేటీఆర్, కుటుంబసభ్యులను బాధపెట్టాలనే దురుద్దేశం లేదన్నారు. ఆ వ్యాఖ్యలు కేటీఆర్, కుటుంబాన్ని నొప్పించి ఉంటే చింతిస్తున్నానన్నారు. కేటీఆర్పై చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు.
తుపాను ప్రభావిత రాష్ట్రాల సీఎంలతో మాట్లాడిన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా
తుపాను ప్రభావిత రాష్ట్రాలు ఏపీ, పుదుచ్చేరి, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ సీఎంలతో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా మాట్లాడారు. కేంద్రం నుంచి అన్నిరకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. నష్ట తీవ్రత అంచనాకు త్వరలోనే రాష్ట్రాలకు కేంద్ర బృందాలు పంపనున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రకృతి విపత్తు వేళ బాధితులకు కేంద్రం అండగా ఉంటుందన్నారు.
మహాపాదయాత్ర ప్రాంతం మార్చాలని బీజేపీ యోచన
హైదరాబాద్లో మహాపాదయాత్ర ప్రాంతం మార్చాలని బీజేపీ యోచిస్తోంది. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్షా పాల్గొననుండటంతో ట్యాంక్బండ్ కాకుండా మరోచోటకు మార్చాలని భావిస్తోంది. నవంబర్ 2న పాదయాత్రను చేపట్టనున్నారు. అనంతరం భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. బహిరంగ సభ కోసం నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానాన్ని బీజేపీ నేతలు పరిశీలించారు. ఎస్ఐఆర్పై ఇండీ కూటమి ప్రచారాన్ని నిరసిస్తూ బీజేపీ పాదయాత్ర చేయనుంది.
కీసర నుంచి మూడోరోజు పాదయాత్ర చేపట్టిన ఎంపీ ఈటల
ఎంపీ ఈటల కీసర నుంచి మూడోరోజు పాదయాత్ర చేపట్టారు. కీసరలో అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. జవహర్నగర్ డంప్ యార్డు తరలించాలనే డిమాండ్తో పాదయాత్ర చేస్తున్నట్లు సంగతి తెలిసిందే.
హైదరాబాద్ పోలీసుల మెగా రక్తదాన శిబిరం
పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా హైదరాబాద్ పోలీసుల మెగా రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటుచేశారు. పేట్లబురుజులోని సీఆర్ఏ హెడ్క్వార్టర్స్లో రక్తదాన శిబిరాన్ని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ హాజరుకానున్నారు.
హనీట్రాప్ కేసులో ముగిసిన నిందితుడు పవన్ కుమార్ పోలీస్ కస్టడీ
హనీట్రాప్ కేసులో నిందితుడు పవన్ కుమార్ పోలీస్ కస్టడీ ముగిసింది. 4 రోజుల కస్టడీ విచారణ ముగియడంతో నిందితుడిని, నాంపల్లి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. అనంతరం పవన్ను చంచల్గూడ జైలుకు తరలించనున్నారు.
హరీశ్రావు వేసిన క్రిమినల్ పరువు నష్టం కేసు విచారించనున్న నాంపల్లి ప్రజాప్రతినిధుల కోర్టు
హరీశ్రావు వేసిన క్రిమినల్ పరువు నష్టం కేసును నాంపల్లి ప్రజాప్రతినిధుల కోర్టు విచారించనుంది. ఈ పిటిషన్లో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ గౌడ్, అద్దంకి దయాకర్కు నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. వీరు నేడు విచారణకు హాజరుకానున్నారు.
వాస్కో రేవు పట్టణంలోని మార్కెట్లో అగ్నిప్రమాదం
గోవాలోని వాస్కో రేవు పట్టణంలోని మార్కెట్లో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అర్ధరాత్రి మార్కెట్లో మంటలు చెలరేగి 150కి పైగా దుకాణాలు దగ్ధమయ్యాయి. దీంతో వ్యాుపారులకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది.
బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం
దక్షిణ అండమాన్లో ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. మరో 24 గంటల్లో పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా అల్పపీడనం కదిలే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేస్తోంది. అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో గుర్తించదగిన అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని చెబుతోంది. మరో 24 గంటల్లో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
దిల్లీకి బయలుదేరిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి దిల్లీకి బయలుదేరి వెళ్లారు. ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్ కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ దేశాల రాయబారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, కార్పొరేట్ సంస్థల అధిపతులను కలవనున్నారు. పెట్టుబడుల అవకాశాలను వివరించనున్నారు. డిసెంబర్ 7 నుంచి 9 వరకు ఫ్యూచర్ సిటీలో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్ను నిర్వహించనున్నారు.
బైకును ఢీకొన్న బస్సు - యువకుడు మృతి
రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఫైర్ స్టేషన్ వద్ద ఓ బస్సు బైకును ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో కేఎస్ తండాకు చెందిన రాహుల్ (22) మృతిచెందారు. తమకు న్యాయం చేయాలంటూ మృతుడి బంధువులు రోడ్డుపై బైఠాయించారు. దీంతో రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది.
మహబూబాబాద్లో తెగిపడిన 11 కేవీ విద్యుత్ తీగ, తప్పిన ప్రమాదం
మహబూబాబాద్లో ఫాతిమా హైస్కూల్ వద్ద 11 కేవీ విద్యుత్ తీగ తెగిపడినట్లు ఫాతిమా హైస్కూల్ సిబ్బంది గుర్తించారు. దీంతో విద్యుత్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. తక్షణమే స్పందించిన సిబ్బంది, విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేసి మరమ్మతులు చేపట్టారు.
తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తగ్గిన పగటి ఉష్ణోగ్రతలు
తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాయి. రానున్న రెండ్రోజుల పాటు తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్ష సూచన ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. కొన్ని జిల్లాల్లో 5.8 డిగ్రీల నుంచి 1.5 డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాయని, అన్ని జిల్లాల్లోనూ సాధారణం కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని స్పష్టం చేసింది.
భారత అంతరిక్ష రంగంలో ఇస్రో మరో కీలక ప్రయోగం
భారత అంతరిక్ష రంగంలో ఇస్రో మరో కీలక ప్రయోగం చేయనుంది. స్వదేశీ సాంకేతికను బలోపేతం దిశగా రేపు రాత్రి 11.51 గం.కు జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్ 18 రాకెట్ను నింగిలోకి ఇస్రో పంపనుంది. శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధవన్ అంతరిక్ష కేంద్రం రెండో ప్రయోగ వేదిక నుంచి ఈ ప్రయోగం జరగనుంది.
నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
నేడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొననున్నారు.
స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు టీజీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ జారీ
టీజీపీఎస్సీ స్టాటిస్టికల్లో మండల్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మొత్తం 102 పోస్టులకు ఈ నెల 30 నుంచి నవంబర్ 27 వరకు టీజీపీఎస్సీ దరఖాస్తులు స్వీకరించనుంది.
సిద్దిపేట: కేసీఆర్ వ్యవసాయ క్షేత్రం బయట హద్దుల నిర్ధారణ
భూముల రీసర్వేలో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలం ఎర్రవల్లి, శివారు వెంకటాపూర్ గ్రామాల్లో బుధవారం రెవెన్యూ, భూ కొలతల అధికారులు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ వ్యవసాయ క్షేత్రానికి ఎదురుగా ఉన్న భూముల్లో హద్దులు పాతారు. హద్దులు నిర్ణయించేందుకు వచ్చిన విషయాన్ని అధికారులు తొలుత వ్యవసాయ క్షేత్రం సిబ్బందికి తెలుపగా వారు కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆయన అనుమతి మేరకు అధికారులు హద్దులు నిర్ణయించారు.