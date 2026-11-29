29-11-2026 Telangana News Today Live Updates : కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరులో బీఆర్ఎస్ 'దీక్షా దివస్' స్ఫూర్తి సభ
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కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరులో బీఆర్ఎస్ 'దీక్షా దివస్' స్ఫూర్తి సభ
కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరులో బీఆర్ఎస్ 'దీక్షా దివస్' స్ఫూర్తి సభ నిర్వహించనున్నారు. 'దీక్షా దివస్' స్ఫూర్తి సభ కోసం 40 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలోని కీలకఘట్టాలు, పోరాటాలను కళ్లకు కట్టేలా ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించనున్నారు.