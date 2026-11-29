29th November 2026 AP News Live Updates : మంగళగిరి కాజా టోల్ప్లాజా వద్ద పోలీసుల తనిఖీలు - 72 కిలోల గంజాయి పట్టివేత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 4:09 PM IST
29th November 2026 AP News Live Updates : మాజీ ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు(83) కన్నుమూశారు. గుంటూరు రమేశ్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.
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రాయపాటి మృతితో కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానుల్లో విషాదం
గుంటూరు: మాజీ ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు పార్థివదేహం రమేష్ ఆసుపత్రి నుంచి లక్మిపురం లోని స్వగృహానికి తరలించారు. బంధువులు, అనుచరుల సందర్శన కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు. రాయపాటి మృతితో కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానుల్లో విషాదం అలుముకుంది. రాయపాటికి నివాళులర్పించేందుకు రాజకీయ ప్రముఖులు వస్తున్నారు.
మంగళగిరి కాజా టోల్ప్లాజా వద్ద పోలీసుల తనిఖీలు - 72 కిలోల గంజాయి పట్టివేత
మంగళగిరి కాజా టోల్ప్లాజా వద్ద పోలీసుల తనిఖీలు చేపట్టారు. రెండు కార్లలో తరలిస్తున్న 72 కిలోల గంజాయి పట్టుకున్నారు. విశాఖ నుంచి బెంగళూరుకు తరలిస్తుండగా పట్టుకున్నారు, నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. నలుగురు దుండగులు పోలీసులను చూసి వాహనాలు వదిలి పారిపోయినా 5 కిలోమీటర్ల దూరం వెంబడించి పోలీసులు వారిని పట్టుకున్నారు.
2029లోనే మహిళలకు ఈ బిల్లు ఫలాలు దక్కుతాయి: ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు
రెండు బిల్లులు తెచ్చేందుకు కేంద్రం తీవ్రంగా కసరత్తు చేసిందని ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తెలిపారు. కీలక సమయంలో మహిళలకు రాజకీయంగా అండగా ఉండాలన్నారు. 2029లోనే మహిళలకు ఈ బిల్లు ఫలాలు దక్కుతాయని పేర్కొన్నారు. కేంద్రం అన్నీ ఆలోచించే డీలిమిటేషన్ బిల్లు తెచ్చిందన్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు నష్టపోకూడదని కేంద్రం భావించిందని ఆయన అన్నారు.
ఈ బిల్లుతో మహిళా సాధికారతకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు: రామ్మోహన్ నాయుడు
కేంద్రం ప్రవేశపెట్టే బిల్లులకు పూర్తి మద్దతిస్తున్నట్లు కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. ఈ బిల్లులు దేశంలో అనేక సంస్కరణలు తెస్తాయన్నారు. మహిళా సాధికారతకు పెద్దపీట వేస్తున్నాయన్నారు. మొన్నటి ఏపీ ఎన్నికల్లో 10లో 8 చోట్ల మహిళా మేయర్లు గెలిచారన్నారు. 'మహిళా నాయకత్వం మరింత పెరగాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. పార్టీ పరంగా మహిళలకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని లోకేశ్ స్పష్టంగా చెప్పారు. మహిళా అభ్యర్థుల సంఖ్య చూస్తేనే టీడీపీ వైఖరి ఏమిటో తెలుస్తోంది. ఈ బిల్లులు కచ్చితంగా పాస్ అవుతాయి. అనేక అడ్డంకులు అధిగమించి ఈ బిల్లులు తెచ్చారు. మహిళా బిల్లు గతంలో అనేకసార్లు వచ్చినా అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. మహిళలకు అండగా నిలబడిన ఘనత ప్రధాని మోదీదే. ఇది రాజకీయ బిల్లు కాదు, మహిళలకు మద్దతిచ్చే బిల్లు. మహిళా బిల్లుపై రాజకీయ పార్టీలు వారి సిద్ధాంతాలు పక్కనపెట్టి ఆలోచించాలి అని ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు.
రాయపాటి సాంబశివరావు మృతి తీవ్రంగా కలచివేసింది: సీఎం చంద్రబాబు
రాయపాటి సాంబశివరావు మృతి తీవ్రంగా కలచివేసిందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. 6 సార్లు ఎంపీగా సేవలందించిన ఆయనకు ఘన నివాళి అర్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆయన సుదీర్ఘ ప్రజాసేవతో గుంటూరు జిల్లా రాజకీయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారన్నారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు చంద్రబాబు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు.
మాజీ ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు(83) కన్నుమూత
మాజీ ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు(83) కన్నుమూశారు. గుంటూరు రమేశ్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. 1943లో రాయపాటి సాంబశివరావు జన్మించారు. 1972లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఐదుసార్లు ఎంపీగా గెలిచారు. 1996, 1998, 2004, 2009, 2014లో ఎంపీగా విజయం సాధించారు. 1982 నుంచి 2014 వరకు కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు. అనంతరం 2014లో టీడీపీలో చేరి పార్టీ తరపున నరసరావుపేట ఎంపీగా గెలిచారు.