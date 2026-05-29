29-05-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు పలు జిల్లాల్లో వడగాలులు : వాతావరణ శాఖ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 29, 2026 at 7:11 AM IST

6:53 AM, 29 May 2026 (IST)

నేడు ఈసెట్ ఫలితాలు

నేడు మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు ఈసెట్​ ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నట్లు ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్‌ వెల్లడించారు. పాలిటెక్నిక్‌, బీఎస్‌సీ విద్యార్థులు లేటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా బీటెక్‌ రెండో ఏడాదిలో చేరేందుకు ఈసెట్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. www.ecet.thche.ac.in, www.eenadu.net, www.eenaduprathiba.netలో ఈసెట్ ఫలితాలు చూసుకునే అవకాశం.

6:49 AM, 29 May 2026 (IST)

సర్‌పై నేడు కాంగ్రెస్ పీఏసీ సమావేశాలు

సర్‌పై నేడు కాంగ్రెస్ పీసీసీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ, పీసీసీ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసింది. పీసీసీ చీఫ్‌ మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్ అధ్యక్షతన గాంధీభవన్‌లో సమావేశం కానున్నారు. ఈ సమావేశంలో రేవంత్‌ రెడ్డి, మీనాక్షి నటరాజన్‌, మంత్రులు, సభ్యులు పాల్గొననున్నారు. భారత్‌ ఎన్నికల సంఘం చేపట్టనున్న సర్‌ (SIR)పై నాయకులకు అవగాహన కల్పించనున్నారు.

6:46 AM, 29 May 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు పలు జిల్లాల్లో వడగాలులు వీస్తాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక

రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు పలు జిల్లాల్లో (Heatwaves In Telangana)వడగాలులు వీస్తాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఇవాళ, రేపు కుమురంభీం, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వడగాలు వీచే అవకాశం ఉంది. రేపు నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో వడగాలు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇవాళ, రేపు ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.

6:45 AM, 29 May 2026 (IST)

శ్రీశైలం: ఇవాళ్టి నుంచి జూన్ 1 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం నిలిపివేత

శ్రీశైలం: ఇవాళ్టి నుంచి జూన్ 1 వరకు వీఐపీ (Srisailam VIP Break Darshan suspended) బ్రేక్ దర్శనాన్ని నిలిపివేసింది. భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అలంకార దర్శనం ఏర్పాటు చేయాలని దేవస్థానం ఈవో తెలిపారు. వేసవి సెలవుల్లో భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం రద్దు చేస్తున్నట్లు దేవస్థానం ఈవో ప్రకటించారు.

6:43 AM, 29 May 2026 (IST)

మేడ్చల్: సెల్ఫీ తీసుకుంటూ డ్రైవింగ్‌ చేసిన యువకుడు మృతి

మేడ్చల్ జిల్లాలో సెల్ఫీ తీసుకుంటూ డ్రైవింగ్‌ (Selfie Driving) చేసిన యువకుడు మృతి చెందాడు. నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవింగ్ చేయడంతో కారు చెట్టుకు ఢీకొట్టాడు. ప్రమాదంలో అనంతారం గ్రామానికి చెందిన మహ్మద్ రెహాన్ పాషా(18) మృతి చెందగా, కారులో ఉన్న మరో ఇద్దరికి గాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలించారు.

6:41 AM, 29 May 2026 (IST)

నేడు రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌, గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ మధ్య క్వాలిఫయర్-2 మ్యాచ్‌

నేడు ముల్లాన్‌పుర్‌లో రాత్రి 7.30 గంటలకు రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌, గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ (RR VS GT) మధ్య క్వాలిఫయర్-2 మ్యాచ్‌ జరగనుంది. ఇప్పటికే ఐపీఎల్‌ ఫైనల్‌కు రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చేరిన సంగతి తెలిసిందే.

