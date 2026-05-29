29th May 2026 News Today AP Live Updates: శ్రీశైలం దేవస్థానంలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాల నిలిపివేత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 7:14 AM IST|
Updated : May 29, 2026 at 7:29 AM IST
29th May 2026 Andhra Pradesh News Live Updates: ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ తాజా వార్తలు
ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు బోల్తా - ముగ్గురికి గాయాలు
వైయస్సార్ జిల్లా: గోపవరం మం. పీపీ కుంట వద్ద రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదానికి గురైన. ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన బీసీవీ ఆర్ ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. డ్రైవర్తో సహా ఇద్దరికి స్వల్పగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను బద్వేల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. విజయవాడ నుంచి కదిరికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
విద్యుత్ తీగ తెగిపడి హోంగార్డు, తాటిచెట్టు పడి ఇద్దరు మృతి
విజయవాడ: అర్థరాత్రి వీచిన ఈదురుగాలులకు పలుచోట్ల విద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి. వన్టౌన్లో తెగిపడిన విద్యుత్ తీగ తాకి హోంగార్డు మృతి చెందారు. కోడూరు మండలం కుమ్మరపాలెంలో తాటిచెట్టు పడి ఇద్దరు మృత్యువాతపడ్డారు. అవనిగడ్డ, మోపిదేవి, నాగాయలంక ప్రాంతాల్లో భారీగా మామిడికాయలు రాలాయి. విజయవాడలో ఈదురుగాలులకు పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.
నేటి నుంచి జూన్ 1 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాల నిలిపివేత
శ్రీశైలం: శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానంలో ఇవాళ్టి నుంచి జూన్ 1 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం నిలిపివేస్తున్నట్లు ఆలయ ఈవో పేర్కొన్నారు. భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అలంకార దర్శనం ఏర్పాటు చేశామన్నారు. వేసవి సెలవుల్లో భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం రద్దు చేసినట్లు దేవస్థాన ఈవో ప్రకటించారు.
వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధి పి.శివశంకర్రెడ్డికి సిట్ నోటీసులు
వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధి పి.శివశంకర్రెడ్డికి తాడేపల్లిలోని నివాసానికి సిట్ నోటీసులు పంపింది. మద్యం ముడుపుల కేసులో నేడు విజయవాడ సిట్ కార్యాలయంలో విచారణకు రావాలని ఆదేశించింది.
విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం - పునరుద్ధరణ చర్యలు
ఈదురుగాలుల వల్ల రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, ఏలూరు, కోనసీమ, జిల్లాలో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రత్యేక బృందాలు విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
భారీ వర్షం నేలకొరిగిన చెట్లు, స్థంబాలు
బాపట్లలో భారీ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడ్డాయి. బలమైన గాలులకు చెట్లు, ఫ్లెక్సీలు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. వాటన్నింటికీ దూరంగా ఉండాలని అధికారుల సూచించారు. విజయలక్ష్మిపురంలో స్లాబ్ కూలిపోయింది.