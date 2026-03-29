29-03-2026 Telangana News Today Live Updates : ఆదివారం కూడా కొనసాగనున్న శాసనసభ సమావేశాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 29, 2026 at 6:56 AM IST

29-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం

6:35 AM, 29 Mar 2026 (IST)

విద్యుత్ సంస్థల వార్షిక నివేదికలను అసెంబ్లీకి సమర్పించనున్న భట్టి విక్రమార్క

ఇవాళ కూడా శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగనున్నాయి. ఉదయం పదిగంటలకు సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయి. విద్యుత్ సంస్థల వార్షిక నివేదికను ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అసెంబ్లీకి సమర్పిస్తారు. ఖానాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే గోవింద్ నాయక్ మృతిపై సంతాపం తెలుపుతారు. అనంతరం వ్యాట్​ సవరణ బిల్లును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడతారు. హెట్​ స్పీచ్​ అండ్ హేట్ క్రైమ్​ నిరోధక బిల్లును కూడా ప్రవేశపెడతారు. బడ్జెట్​లో విద్యాశాఖకు కేటాయింపుల పద్దులపై చర్చ జరగనుంది. వైద్య, ఆర్​అండ్​బీ, ఇరిగేషన్​ పద్దులపై ఇవాళ అసెంబ్లీలో ఓటింగ్ జరగనుంది.

