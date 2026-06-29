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29-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఖమ్మం జిల్లాలో నేడు జరగాల్సిన రైతుమేళా కార్యక్రమం రద్దు

Telangana Live Updates
Telangana Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 6:41 AM IST

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Updated : June 29, 2026 at 6:53 AM IST

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29-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచా

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6:47 AM, 29 Jun 2026 (IST)

భార్యను చంపి ఆత్మహత్య చేసుకున్న భర్త

జగిత్యాల జిల్లాలో ఓ వ్యక్తి తన భార్యను చంపి తానూ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం నూకపల్లిలో ఘటన చోటుచేసుకుంది. భార్య లక్ష్మి (32) గొంతుకు టవల్‌ చుట్టి భర్త హత్య చేశాడు. అనంతరం భర్త నాగరాజు (40) ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. కుటుంబ కలహాలే ఈ ఘటనకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

6:42 AM, 29 Jun 2026 (IST)

నేడు బిజీబిజీగా గడపనున్న కమల దళపతి నితిన్ నబీన్

నేడు కమల దళపతి నితిన్ నబీన్ బిజీబిజీగా గడపనున్నారు. ఉదయం 8.30కు టూరిజం ప్లాజాలో బీజేపీ నేతలతో నితిన్ నబీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగ్ ఉంటుంది. ఉదయం10.30కు వీబీఐటీ క్యాంపస్‌లో విద్యార్థులతో కాన్‌క్లేవ్‌కు ఆయన హాజరు కానున్నారు. ఈ కాన్‌క్లేవ్‌కు దాదాపు రెండు వేల మంది విద్యార్థులు హాజరుకానున్నారు. భారత దేశం-భవిష్యత్ సవాళ్లపై విద్యార్థుల ప్రశ్నలకు నబీన్‌ జవాబివ్వనున్నారు. 2047 వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం, 12 ఏళ్ల మోదీ పాలనపై సమావేశంలో చర్చ జరగనుంది. మ.2.30 గం.కు వరంగల్ గిరిజన సంఘాల లీడర్లతో నబీన్ మాటామంతి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. సా.4.30కు ఆర్ట్స్ కాలేజీ గ్రౌండ్‌లో ఉమ్మడి వరంగల్ బూత్ అధ్యక్షులతో భేటీ కానున్నారు. అనంతరం భద్రకాళి ఆలయం సందర్శించి పూజలు చేయనున్నారు. రాత్రి 8.30 గం.కు హైదరాబాద్ టూరిజం ప్లాజాలో ఆఫీస్ బేరర్లతో నబీన్‌ భేటీ కానున్నారు.

6:42 AM, 29 Jun 2026 (IST)

టీజీ 20 లీగ్‌: నేడు హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌-ఖమ్మం ఏసెస్‌ మ్యాచ్‌

టీజీ 20 లీగ్​లో నేడు హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌-ఖమ్మం ఏసెస్‌ మ్యాచ్‌ జరగనుంది. హ్యాట్రిక్‌ విజయాలతో జోరుమీదున్న హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌ సమష్టి ప్రదర్శనతో నాలుగో విజయం సాధించాలని టీమ్​ భావిస్తోంది. ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో రాత్రి 7.15 గం.కు హైదరాబాద్‌-ఖమ్మం మ్యాచ్‌ ప్రారంభం కానుంది.

6:36 AM, 29 Jun 2026 (IST)

ఖమ్మం జిల్లాలో నేడు జరగాల్సిన రైతుమేళా కార్యక్రమం రద్దు

ఖమ్మం జిల్లాలో నేడు జరగాల్సిన రైతుమేళా కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేశారు. చింతకాని మండలం మత్కెపల్లి, జగన్నాథపురంలో జరగాల్సిన రైతుమేళా రద్దయింది. ఖమ్మం జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా జిల్లా కలెక్టర్‌ రైతుమేళా రద్దు చేశారు. రేపు జరిగే రైతుఆశీర్వాద సభపై అధికారులు నేడు నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

Last Updated : June 29, 2026 at 6:53 AM IST

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