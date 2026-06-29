29th June 2026 News Today Ap Live News Updates: అన్నదాతలకు ఏరువాక పున్నమి శుభాకాంక్షలు: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 7:08 AM IST|
Updated : June 29, 2026 at 9:33 AM IST
29th June 2026 News Today Ap Live News Updates: ప్రకృతితో మనిషికి ఉన్న అనుబంధం చాటి చెప్పేదే ఏరువాక పున్నమి: పవన్
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అన్నదాతలకు ఏరువాక పున్నమి శుభాకాంక్షలు: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్
ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ అన్నదాతలకు ఏరువాక పున్నమి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రకృతితో మనిషికి ఉన్న అనుబంధం చాటి చెప్పేదే ఏరువాక పున్నమి అని, నేల తల్లికి ప్రణమిల్లి కొత్త సాగుకు శ్రీకారం చుట్టడం ఆనవాయితీ అని పవన్ పేర్కొన్నారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి రైతుల లోగిళ్లు పంటలు, సిరిసంపదలతో తులతూగాలని, రైతు సంక్షేమం, వ్యవసాయాభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని పవన్ అన్నారు. వీబీ జీ రామ్ జీ పనుల్లోనూ రైతుకు మేలు చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారని, వ్యవసాయ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని పవన్ పేర్కొన్నారు.
దేశానికి అన్నం పెడుతున్న అన్నదాతలకు ఏరువాక పున్నమి శుభాకాంక్షలు: సీఎం
దేశానికి అన్నం పెడుతున్న అన్నదాతలకు సీఎం చంద్రబాబు ఏరువాక పున్నమి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భూమిని, పశుసంపదను పూజించి ప్రకృతితో అనుసంధానమయ్యే కార్యక్రమం ఏరువాక పున్నమి అని అన్నారు. పాడి పంటలతో రైతన్నల ఇళ్లలో వెలుగులు నిండాలని ప్రార్థిస్తున్నానని, వ్యవసాయరంగ బలోపేతానికి కూటమి ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుంటోందని అన్నారు. ప్రభుత్వ సూచనలు పాటిస్తూ రైతన్నలు సాగుతో సిరులు పండించాలని అన్నారు.
గుంటూరు జిల్లా వెంగళాయపాలెం గ్రామంలో చోరీ
గుంటూరు జిల్లా వెంగళాయపాలెం గ్రామంలో చోరీ జరిగింది. రూ.8 లక్షలు విలువైన 2 వెండి కంచాలు, 4 వెండి గ్లాసులు, ఉంగరం చోరీకి గురయ్యాయి. ఇంటి ముందు ఉన్న బైక్ను కూడా దొంగలు ఎత్తుకెళ్లారు. బాధితులు నల్లపాడు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
అమరావతి మండలం లింగాపురంలో గుర్తుతెలియని యువతి హత్య
అమరావతి మండలం లింగాపురంలో గుర్తుతెలియని యువతి హత్యకు గురైంది. స్థిరాస్తి వెంచర్లో సుమారు 35 ఏళ్ల యువతి మృతదేహం లభ్యమైంది. తలపై రాయితో కొట్టి జుట్టు కత్తిరించి అత్యంత పాశవికంగా హత్య చేశారు. అమరావతి పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు.
విజయవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు విజయవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. అధికారులు ఆలయ మర్యాదలతో అచ్చెన్నాయుడుకు స్వాగతం పలికారు. ఈ ఏడాది సమృద్ధిగా పంటలు పండాలని మంత్రి కోరుకున్నారు. అనంతరం గుంటూరు లాంలో జరిగే ఏరువాక పౌర్ణమి కార్యక్రమానికి మంత్రి హాజరయ్యారు.
వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసితుల ఖాతాల్లోకి పరిహారం నిధులు
మార్కాపురం జిల్లా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసితుల ఖాతాల్లోకి పరిహారం నిధులు జమ చేశారు. ఇవాళ ఉదయం నుంచి ఖాతాల్లో జమ అవుతున్న పరిహారం ప్యాకేజీ మొత్తం. ఒక్కో నిర్వాసితుడికి రూ.12.50 లక్షల నుంచి రూ.12.76 లక్షల వరకూ జమ అవ్వనున్నాయి. 2,351 నిర్వాసిత కుటుంబాలకు రూ.300 కోట్లు ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. పరిహారం సొమ్ము పడటంతో నిర్వాసిత గ్రామాల ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రెండు రోజులు విశాఖలో పర్యటించనున్న మంత్రి లోకేశ్
మంత్రి లోకేశ్ రెండు రోజులు విశాఖలో పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ రాత్రి 8.30 గం.కు లోకేశ్ విశాఖ చేరుకోనున్నారు. రేపు ఉదయం భోగాపురం మండలంలో ఆదర్శ పాఠశాలకు వెళ్లనున్నారు. రేపు మధ్యాహ్నం గిరిజన వర్సిటీ స్నాతకోత్సవానికి మంత్రి లోకేశ్ హాజరుకానున్నారు.
దేశానికి అన్నం పెడుతున్న అన్నదాతలకు ఏరువాక పున్నమి శుభాకాంక్షలు: సీఎం చంద్రబాబు
దేశానికి అన్నం పెడుతున్న అన్నదాతలకు సీఎం చంద్రబాబు ఏరువాక పున్నమి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భూమిని, పశుసంపదను పూజించి ప్రకృతితో అనుసంధానమయ్యే కార్యక్రమమని అన్నారు. పాడి పంటలతో రైతన్నల ఇళ్లలో వెలుగులు నిండాలని ప్రార్థిస్తున్నానని సీఎం అన్నారు. వ్యవసాయరంగ బలోపేతానికి కూటమి ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుంటోందని సీఎం పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ సూచనలు పాటిస్తూ రైతన్నలు సాగుతో సిరులు పండించాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
నేడు సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు పిటిషన్పై హైకోర్టులో విచారణ
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు పిటిషన్పై హైకోర్టులో నేడు విచారణ జరగనుంది. తన కుమారుడు కనిపించట్లేదని గతంలో సాయికృష్ణ తల్లి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి హైకోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ వేశారు. సాయికృష్ణను కోర్టులో హాజరుపరచాలని గతంలో పోలీసులను హైకోర్టు ఆదేశించింది. నేడు హైకోర్టులో సాయికృష్ణ తల్లి పిటిషన్ విచారణకు రానుంది. ఇప్పటికే సాయికృష్ణ అదృశ్యంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిట్ ఏర్పాటు చేసింది. విచారణ జరిపి సీఐ నాగరాజును సిట్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు.
తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. దీంతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 91,793 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.90 కోట్లు వచ్చింది. శ్రీవారికి 31,221 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేడు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్-ఖమ్మం ఏసెస్ మ్యాచ్
టీజీ 20 లీగ్లో నేడు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్-ఖమ్మం ఏసెస్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ హ్యాట్రిక్ విజయాలతో జోరుమీదుంది. సమష్టి ప్రదర్శనతో నాలుగో విజయం సాధించాలని ఉత్సాహంగా ఉంది. ఉప్పల్ స్టేడియంలో రాత్రి 7.15 గం.కు హైదరాబాద్-ఖమ్మం జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.
జూలై 1 నుంచి జిల్లాల్లో సీఎం పర్యటనలు - పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు
జులై 1 నుంచి 5 వ తేదీ వరకు సీఎం చంద్రబాబు జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు. పర్యటనలో భాగంగా రాష్ట్రంలో పలు సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. జులై 1వ తేదీన ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు పంపిణీ చేయనున్నారు. అనంతరం నెల్లూరు జిల్లా చిల్లకూరు మండలంలో పర్యటించనున్నారు. అదే రోజు తిరుపతి శ్రీసిటీలో హీరో మోటో కార్ప్ రూ.750 కోట్లతో ఏర్పాటు చేయనున్న గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేస్తారు. 2వ తేదీ ఉదయం తిరుపతి జిల్లా రైల్వేకోడూరులో వీబీ జీ రామ్జీ ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. తిరుపతిలో జరిగే జీఎస్డీపీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ వర్క్షాపునకు హాజరవుతారు. ఇందులో నీతి ఆయోగ్ సభ్యులు, పీఎం ఆర్థిక సలహా మండలి సభ్యులు పాల్గొంటారు. 3న ఉదయం కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం సున్నపురాళ్లపల్లెలో రాయలసీమ ఉక్కు కర్మాగారం పనులు ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం చేరుకుంటారు. 3 నుంచి ఐదో తేదీ వరకూ చంద్రబాబు కుప్పంలో పర్యటిస్తారు. పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుడతారు.