29-07-2026 Telangana News Today Live Updates : తుది ఘట్టానికి ఓరుగల్లు శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి శాఖంబరి ఉత్సవాలు
Published : July 29, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : July 29, 2026 at 7:42 AM IST
29-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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తుది ఘట్టానికి ఓరుగల్లు శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి శాఖంబరి ఉత్సవాలు
ఓరుగల్లు శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి శాఖంబరి ఉత్సవాలు తుది ఘట్టానికి చేరుకున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా 14 రోజులపాటు వివిధ రూపాల్లో అమ్మవారు దర్శనం ఇచ్చారు. చివరి రోజు 72 రకాలు 15 క్వింటాల కాయగూరలు, పండ్లతో అమ్మవారిని అర్చకులు అలంకరించారు. అమ్మవారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు అన్నదానం చేయనున్నారు. ఉత్సవాల నేపథ్యంలో ఆలయం వద్ద ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.
నిజామాబాద్లో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వాన
నిజామాబాద్లో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. డిచ్పల్లి, మోపాల్, సిరికొండ, ఇందల్వాయి, ధర్పల్లి, జక్రాన్పల్లి, నిజామాబాద్ మండలాల్లో వాన పడింది.
రాష్ట్రంలో వైభవంగా గురు పూర్ణిమ వేడుకలు
రాష్ట్రంలో వైభవంగా గురు పూర్ణిమ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. షిర్డీ సహా రాష్ట్రంలోని వివిధ ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. గురువును పూజించే రోజే గురు పూర్ణిమ, వ్యాస పూర్ణిమగానూ గురు పూర్ణిమకు పేరు వచ్చింది. నారాయణుని స్వరూపమైన వ్యాసుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గురు పూర్ణిమ జరుపుకుంటారు. సాయిబాబా ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. సాయిబాబా ఆలయాల్లో భక్తిశ్రద్ధలతో భక్తుల విశేష పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. గురునామా స్మరణతో ఆలయా పరిసర ప్రాంతాలు మార్మోగుతోంది.
హైదరాబాద్: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి అరెస్ట్
హైదరాబాద్లో మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్పై లైంగిక వేధింపుల కేసులో ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి అరెస్ట్ అయ్యాడు. ఈనెల 18న తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదైన రోజు బాధితురాలికి వైద్యులు పరీక్షలు నిర్వహించారు.
నేడు దిల్లీలో కాంగ్రెస్ సమన్వయ కమిటీ సమావేశం
నేడు దిల్లీలో కాంగ్రెస్ సమన్వయ కమిటీ సమావేశం జరగనుంది. ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ అధ్యక్షతన కమిటీ సమావేశంలో మీనాక్షి నటరాజన్, సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మహేశ్గౌడ్, భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు ఉత్తమ్, దామోదర్, సీతక్క పాల్గొనున్నారు. కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ పదవుల భర్తీపై కమిటీ భేటీలో సమాలోచనలు చేయనున్నారు. ఎస్ఐఆర్ కార్యక్రమంపై సమన్వయ కమిటీ భేటీలో సమీక్ష జరగనుంది.
హైదరాబాద్: నేడు గాంధీభవన్లో 'ప్రజలతో ముఖాముఖి' కార్యక్రమం
హైదరాబాద్లో నేడు గాంధీభవన్లో 'ప్రజలతో ముఖాముఖి' కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. 'ప్రజలతో ముఖాముఖి'లో మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు పాల్గొననున్నారు. ఉదయం 11 నుంచి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోనున్నారు.
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఏడుగురు ఇన్స్పెక్టర్ల బదిలీలు
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఏడుగురు ఇన్స్పెక్టర్ల బదిలీలు అయ్యారు. రాజేంద్రనగర్ ఎస్హెచ్వో ఎం.ముత్తు యాదవ్ జూబ్లీహిల్స్ ఎస్హెచ్వోగా బదిలీ, గోల్కొండ ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటేశ్ రాజేంద్రనగర్ ఎస్హెచ్వోగా నియామకం, జూబ్లీహిల్స్ ఎస్హెచ్వో శ్రీనివాసులు వీఆర్కు రిపోర్ట్ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సైదాబాద్ ట్రాఫిక్ పీఎస్ ఎస్హెచ్వోగా ముజీబ్ ఉర్రహ్మాన్ నియామకం, స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్ మదన్నపేట్ ఎస్హెచ్వోగా బదిలీ అయ్యారు.
హైదరాబాద్: మియాపూర్లో విషాదం
హైదరాబాద్ మియాపూర్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. నిన్నరాత్రి తెరిచి ఉన్న మ్యాన్ హోల్లో పడి వ్యక్తి గల్లంతయ్యాడు. మియాపూర్ వైశాలినగర్ రైల్వే అండర్పాస్ సమీపంలో ఘటన జరిగింది. గల్లంతైన వ్యక్తి హఫీజ్పేట్ ప్రేమ్నగర్కు చెందిన బాలయ్యగా గుర్తించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకుని హైడ్రా, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు గాలింపు చేపట్టారు. అండర్పాస్ నాలా మరమ్మతు పనుల సమయంలో బాలయ్య గల్లంతయ్యాడు. కాంట్రాక్టర్ వల్లే బాలయ్య గల్లంతయ్యాడని కుటుంబసభ్యుల ఆరోపణ చేస్తున్నారు.