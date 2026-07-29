29th july 2026 news today ap live news updates : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : July 29, 2026 at 10:27 AM IST
29th july 2026 news today ap live news updates : రాష్ట్రంలో వైభవంగా గురు పూర్ణిమ వేడుకలు
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విశాఖ: భక్తిశ్రద్ధలతో కొనసాగుతున్న సింహాచలం అప్పన్న గిరిప్రదక్షిణ
భక్తిశ్రద్ధలతో సింహాచలం అప్పన్న గిరిప్రదక్షిణ కొనసాగుతుంది. బుచ్చిరాజుపాలెం, ఇందిరానగర్, గోపాలపట్నం మీదుగా భక్తుల ప్రదక్షిణ సాగుతుంది. తొలి పావంచకు చేరుకున్న తర్వాత భక్తుల గిరిప్రదక్షిణ ముగియనుంది.
ఆగస్టు 17 నుంచి అందుబాటులోకి రానున్న ఏఎస్ఆర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం
విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో ఆగస్టు 17 నుంచి అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతో విశాఖ విమానాశ్రయం(ఐఎన్ఎస్ డేగా)లోని సివిల్ ఎన్క్లేవ్ నుంచి సర్వీసులు నిలిపివేయనున్నారు. షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య విమాన సర్వీసులు 30 ఏళ్లపాటు నిలిపివేయనున్నారు.
నేడు తైవాన్ ప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం
వెలగపూడి సచివాలయంలో నేడు తైవాన్ ప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం కానున్నారు. అలాగే ప్రధాని మోదీ పర్యటనపై మధ్యాహ్నం ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.
శ్రీశైల భ్రమరాంబ దేవికి శాకాంబరి ఉత్సవం
ఆషాఢ పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీశైలంలో భ్రమరాంబ దేవికి శాకాంబరి ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా స్వామి, అమ్మవార్ల ఉభయ దేవాలయాలను వివిధ రకాల కూరగాయలతో అత్యంత సుందరంగా అలంకరించారు. భ్రమరాంబికా దేవి శాకాంబరి మాతగా భక్తులకు కనులపండువగా దర్శనమిచ్చారు. ఆలయంలో శాకాంబరి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తికి అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ ఉత్సవాన్ని తిలకించేందుకు భక్తులు బారులు తీరారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం
తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం మండలంలో పెద్దపులి కలకలం రేపుతోంది. వచ్చిన దారిలోనే అది తిరిగి ప్రయాణిస్తోంది. బొల్లేరు చెరువు వద్ద ఒక దూడను చంపి కొబ్బరి తోటలోకి లాక్కెళ్లింది. రాత్రి అటవీశాఖ సిబ్బంది నుంచి తప్పించుకున్న పులి, తెల్లవారుజామున గుడ్డిగూడెంలో మరో దూడను చంపింది. ప్రస్తుతం కొవ్వూరుపాడు-బుచ్చియ్యపాలెం-కరగపాడు కొండపై ఆ పులి తిష్ట వేసింది. దాన్ని పట్టుకునేందుకు శ్రీశైలం టైగర్ టీమ్, జిల్లా హనుమాన్ టీమ్ రంగంలోకి దిగాయి. 60 మంది సిబ్బందితో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. మైక్ ద్వారా అధికారులు పరిసర గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
ఆళ్లగడ్డ ఎమ్మెల్యే అఖిలప్రియ నుంచి వివరణ తీసుకోవాలని పల్లాకు సీఎం ఆదేశాలు
ఆళ్లగడ్డ ఎమ్మెల్యే అఖిలప్రియపై అధిష్ఠానానికి వరుస ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. ఆమె భర్త జోక్యం వల్ల పార్టీకి చెడ్డపేరు వస్తోందని నేతలు చెబుతున్నారు. అహోబిలం ఆలయ టెండర్ల వివాదంపై దిల్లీలో సీఎంకు ఫిర్యాదులు అందాయి. దీంతో ఆమె నుంచి వివరణ తీసుకుని నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎం పల్లా శ్రీనివాసరావును ఆదేశించారు. మరోవైపు బొండా ఉమా వివాదం సద్దుమణిగింది. ఆయన వివరణతో పల్లా, రామానాయుడు కమిటీ సంతృప్తి చెందింది. దీనిపై రాత్రి సీఎంకు నివేదిక ఇచ్చారు. అధినేతను కలుస్తానన్న బొండా మాటను సీఎంకు చెప్పారు. దీంతో వివాదం ముగిసినట్లేనని టీడీపీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి సుమారు 18 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం క్యూకాంప్లెక్స్లోని 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారిని 78,709 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.76 కోట్లు వచ్చింది. అలాగే 31,312 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి అరెస్ట్
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి అరెస్ట్ అయ్యారు. మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్పై లైంగిక వేధింపుల కేసులో ఉదయ్కృష్ణారెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈనెల 18న తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదైన రోజు బాధితురాలికి వైద్యులు పరీక్షలు నిర్వహించారు. మెడపై గొంతు నులిమినట్లు ఏర్పడిన గాయాల ఆనవాళ్లు గుర్తించారు. అలాగే బాధితురాలి చెంప భాగంలో కమిలిన గాయాలు ఉన్నాయి. ఎడమకాలు చర్మంపై గాయం ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
రాష్ట్రంలో వైభవంగా గురు పూర్ణిమ వేడుకలు
రాష్ట్రంలో గురు పూర్ణిమ వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శిర్డీ సహా రాష్ట్రంలోని వివిధ ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. గురువును పూజించే రోజే గురు పూర్ణిమగా, వ్యాస పూర్ణిమగానూ గురు పూర్ణిమకు పేరు ఉంది. నారాయణుని స్వరూపమైన వ్యాసుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గురు పూర్ణిమ జరుపుకుంటున్నారు. ఆ నేపథ్యంలో సాయిబాబా ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. భక్తిశ్రద్ధలతో భక్తులు విశేష పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆలయా పరిసర ప్రాంతాలు గురునామా స్మరణతో మార్మోగుతున్నాయి. వివిధ సాయిబాబా ఆలయాల్లో కాకడ హారతి, అభిషేకాలు, పూజలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
విశాఖ: దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే బస్సులు దారి మళ్లింపు
విశాఖలో దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే బస్సులను దారి మళ్లించారు. కొన్ని సర్వీస్లను కంచరపాలెం మీదుగా ఎన్ఏడీ కూడలి వైపు దారి మళ్లించారు. భక్తులు ఎక్కువగా ఉండడంతో ఆర్టీసీ అధికారుల ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.