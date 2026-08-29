ETV Bharat / state

29-08-2026 Telangana News Today Live Updates : తండ్రి పేరు తప్పు ఉండడంతో మంత్రి పొన్నంకు 'సర్​' నోటీసులు

LIVE UPDATES OF TELANGANA
తెలంగాణ తాజా వార్తాలు (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2026 at 7:01 AM IST

Choose ETV Bharat

29-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

6:51 AM, 29 Aug 2026 (IST)

తండ్రి పేరు తప్పు ఉండడంతో మంత్రి పొన్నంకు బీఎల్ఓ నోటీసులు

హుస్నాబాద్‌లో ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో తండ్రి పేరు తప్పు ఉండడంతో మంత్రి పొన్నంకు బీఎల్ఓ నోటీసులు వచ్చాయి. తండ్రి పేరు సత్తన్నకు బదులు సత్యనారాయణ అని పడడంతో పొన్నంకు నోటీసులు ఇచ్చారు. తగిన పత్రాలపై సంతకాలు చేసి బీఎల్ఓకు అందించారు.

6:50 AM, 29 Aug 2026 (IST)

ఆదిలాబాద్‌: బోథ్‌లోని ఓ ప్రైవేట్‌ స్కూల్‌లో నర్సరీ బాలుడిని కొట్టిన టీచర్

ఆదిలాబాద్‌లోని బోథ్‌లోని ఓ ప్రైవేట్‌ స్కూల్‌లో నర్సరీ బాలుడిని టీచర్​ కొట్టింది. ఆ దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. బాలుడి చెంపలు, చెవులు ఎరుపెక్కి ఉండటంతో కుటుంబీకులకు అనుమానం వచ్చింది. పాఠశాలకు వెళ్లి సీసీ పుటేజీని పరిశీలించగా టీచర్‌ దాష్టికం బయటపడింది.

6:48 AM, 29 Aug 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌లో 'మహేంద్రగిరి వారాహి' ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసిన చిత్ర బృందం

హైదరాబాద్‌లో మహేంద్రగిరి వారాహి ట్రైలర్‌ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 11న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. చిత్రంలో సుమంత్ హీరోగా, కీలక పాత్రల్లో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, ఐశ్వర్య రాజేశ్ నటిస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక చిత్రాలను ప్రేక్షకులు ప్రోత్సహించాలని దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి తెలిపారు.

6:46 AM, 29 Aug 2026 (IST)

సిద్దిపేటలో ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్

సిద్దిపేటలో ఆర్టీసీ బస్సులో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రయాణించారు. హుస్నాబాద్‌ బస్టాండ్‌లో ప్రయాణికులతో ముచ్చటించారు. పలువురు మహిళా ప్రయాణికులు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌కు రాఖీలు కట్టారు.

6:44 AM, 29 Aug 2026 (IST)

కరీంనగర్‌: డ్రైవర్‌గా విధుల్లో ఉన్న తమ్ముడికి బస్సులోనే రాఖీ కట్టిన అక్క

డ్రైవర్‌గా విధుల్లో ఉన్న తమ్ముడికి అక్క బస్సులోనే రాఖీ కట్టింది. గోదావరిఖని డిపోలో తమ్ముడు రాజు డ్రైవర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. రాఖీకి సెలవు దొరకకపోవడంతో తమ్ముడి పైన ప్రేమతో సోదరి స్వప్న రాఖీ కట్టాలనుకుంది. గోదావరిఖని నుంచి వస్తున్న బస్సును రేణికుంట వద్ద ఆపి తమ్ముడికి రాఖీ కట్టింది.

6:41 AM, 29 Aug 2026 (IST)

ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ డబ్బు వసూలు చేసిన భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే పీఏ

ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే పీఏ డబ్బు వసూలు చేశారు. ఎమ్మెల్యే పీఏ కళ్యాణ్‌కుమార్‌పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఫోర్జరీ సంతకాలతో నకిలీ అపాయింట్‌మెంట్‌ లెటర్లు ఇచ్చినట్లు పలువురు బాధితులు వాపోయారు. భద్రాచలానికి చెందిన శీను కళ్యాణ్‌ మోసం చేశాడంటూ ఫిర్యాదు చేశారు. సర్కార్‌ కొలువు ఇప్పిస్తానంటూ రూ.10 లక్షలు వసూలు చేశారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. పీఏ పరారవడంతో తనకు న్యాయం చేయాలని బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పదుల సంఖ్యలో 10 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి పరారైనట్లు బాధితులు వెల్లడించాడు.

6:38 AM, 29 Aug 2026 (IST)

నేడు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీల సమావేశం

నేడు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో రామచందర్‌రావు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలతో సమావేశం కానున్నారు. తాజా రాజకీయాలు, 22-ఏ సమస్యపై తలపెట్టనున్న దీక్షపై నేతలు చర్చించనున్నారు. పాయల్ శంకర్ రైతు యాత్ర, విద్యార్థుల సమస్యలపై చర్చించనున్నారు.

TAGGED:

LATEST NEWS ACROSS TELANGANA
TELANGANA NEWS TODAY
TELANGANA LATEST LIVE UPDATES
TELANGANA LATEST NEWS
LIVE UPDATES OF TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.