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29th August 2026 AP News Today Live Updates : విశాఖ జిల్లాలో కుటుంబం ఆత్మహత్య

29th august 2026 ap news today live updates telugu breaking news
ఏపీ న్యూస్​టుడే లైవ్​ అప్డేట్స్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 7:00 AM IST

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Updated : August 29, 2026 at 8:03 AM IST

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29th August 2026 AP News Today Live Updates : విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి మండలం చింతల అగ్రహారంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది.

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7:58 AM, 29 Aug 2026 (IST)

శ్రీశైలంలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

శ్రీశైల క్షేత్రంలో ప్రస్తుతం భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా కొనసాగుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే మొత్తం 21,060 మంది భక్తులు మల్లన్నను దర్శించుకున్నారు. వీరిలో 11,756 మంది భక్తులు స్వామివారిని ఉచిత దర్శనం చేసుకున్నట్లు ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు.

7:58 AM, 29 Aug 2026 (IST)

కడప జిల్లా రాజంపేటలో పోలీసుల నిర్బంధ తనిఖీలు

కడప జిల్లా రాజంపేటలో పోలీసులు నిర్బంధ తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా సరైన పత్రాలు లేని 22 వాహనాలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అలాగే ఇద్దరిపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

7:58 AM, 29 Aug 2026 (IST)

హరికృష్ణ వర్ధంతి సందర్భంగా ఘన నివాళుర్పిస్తున్నా: నందమూరి రామకృష్ణ

నందమూరి హరికృష్ణ వర్ధంతి సందర్భంగా నందమూరి రామకృష్ణ ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పించారు. హరికృష్ణ భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా, వారి ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ మనపై ఉంటాయని ఈ సందర్భంగా రామకృష్ణ పేర్కొన్నారు.

7:58 AM, 29 Aug 2026 (IST)

అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూరు మండలం ఛాయాపురం వద్ద కాల్వకు గండి

అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూరు మండలం ఛాయాపురం వద్ద హంద్రీనీవా ప్రధాన కాల్వకు గండి పడింది. ఎస్కేప్ ఛానల్ సమీపంలో ఈ గండి పడటంతో కృష్ణా జలాలు వంకలోకి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఆ వంకలో నుంచి కృష్ణా జలాలు కర్ణాటకలోని హగరి వైపు వృథాగా కొట్టుకుపోతున్నాయి.

7:58 AM, 29 Aug 2026 (IST)

విశాఖ జిల్లాలో కుటుంబం ఆత్మహత్య

విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి మండలం చింతల అగ్రహారంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. మల్లా ప్రవీణ్, ఆయన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న పెందుర్తి పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ విషాదానికి గల కారణాలను తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.

7:57 AM, 29 Aug 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 31 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. కాగా, నిన్న ఒక్కరోజే 71,803 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, 28,685 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.04 కోట్లు వచ్చినట్లు టిటిడి అధికారులు వెల్లడించారు.

7:56 AM, 29 Aug 2026 (IST)

పెళ్లకూరు మం. పెన్నేపలి వద్ద ప్రమాదం

తిరుపతి జిల్లా పెళ్లకూరు మండలం పెన్నేపలి వద్ద ఒక రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను ఒక మినీ వ్యాన్ వేగంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో, వారిని వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

6:49 AM, 29 Aug 2026 (IST)

విశాఖ నుంచి ఉ. 10.30గం.కు హెలికాఫ్టర్‌లో గన్నెల కూడలికి చేరుకోనున్న సీఎం

అల్లూరి జిల్లాలో నేడు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ఆయన ఈ పర్యటనలో భాగంగా అరకులోయ మండలం గన్నెల, రామకృష్ణనగర్ గ్రామాలను సందర్శిస్తారు. ఉదయం 10:30 గంటలకు విశాఖపట్నం నుంచి హెలికాప్టర్‌లో బయలుదేరి గన్నెల కూడలికి సీఎం చేరుకుంటారు. అనంతరం రామకృష్ణనగర్‌లో ఒక గిరిజనుడి ఇంటిని సందర్శించి, అక్కడ గ్రామస్థులతో మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత హెలిప్యాడ్ సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం పాల్గొంటారు. అలాగే ఇదే వేదికపై టాటా నర్వ్ సంజీవని ప్రాజెక్టును ఆయన ప్రారంభించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటనకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్ నిషాంతి, ఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టి స్వయంగా పరిశీలిస్తున్నారు.

6:46 AM, 29 Aug 2026 (IST)

నేపాల్‌ వరదల్లో ఇప్పటివరకు 579 మంది మృతి

నేపాల్‌ వరదల్లో మృతుల సంఖ్య పెరిగింది. ప్రస్తుతం 579 మంది వరద ప్రవాహానికి బలి కాగా, 1,473 మందికి గాయాలయ్యాయి. వరదల్లో గల్లంతైన వారి ఆచూకీ కోసం గాలింపు కొనసాగుతుంది. బురదమేట వేసిన పలుప్రాంతాల్లో సహాయ చర్యలను కొనసాగిస్తున్నారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఈ వరదల్లో 320 మంది భారతీయులు గల్లంతయ్యారని, చైనాలో ఉన్న 400 మంది భారతీయులు క్షేమంగ ఉన్నారని భారత విదేశాంగశాఖ వెల్లడించింది.

6:43 AM, 29 Aug 2026 (IST)

పోలీసుల దర్యాప్తుపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన మృతుడు జిమ్ ట్రైనర్ సతీశ్‌రెడ్డి భార్య జయశ్రీ

కాకినాడ జిమ్ ట్రైనర్ సతీశ్‌రెడ్డి హత్య కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తుపై మృతుడి భార్య జయశ్రీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. పోలీసులు ఈ కేసును పక్కదారి పట్టిస్తున్నారని, కొందరి పేర్లను కేసు నుంచి తొలగిస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. ఈ హత్యలో కట్‌ఔట్ శ్రీను ప్రమేయం ఉన్నప్పటికీ, అతనిపై పోలీసులు ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయలేదని జయశ్రీ పేర్కొన్నారు. అతని పేరు ఎత్తవద్దంటూ సంబంధిత సీఐ తమను బెదిరిస్తున్నారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ అరెస్ట్ చేసి, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని జయశ్రీ డిమాండ్ చేశారు.

6:39 AM, 29 Aug 2026 (IST)

జెన్‌జీకి ప్రతీకగా యువజన విభాగం నిలుస్తుందన్న మంత్రి నాదెండ్ల

మంగళగిరిలోని సీకే కన్వెన్షన్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సన్నద్ధతపై జనసేన పార్టీ సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ చికిత్స నిమిత్తం కేరళ వెళ్లడంతో, ఆయన స్థానంలో రాష్ట్ర మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ నేతృత్వంలో ఈ సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా 14 మంది సభ్యులతో కూడిన స్థానిక ఎన్నికల కమిటీతో మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్‌ భేటీ అయ్యారు. క్షేత్రస్థాయిలో సేకరించిన సమాచారం, అలాగే పార్టీ బలాబలాలపై చర్చించారు. ఈ నివేదికను పవన్‌ కల్యాణ్‌కు అందించి, ఆయన ఇచ్చే సూచనల మేరకు ముందుకు నడవాలని కమిటీ తీర్మానించింది.2021 ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన వెయ్యి మంది అభ్యర్థులను మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ సన్మానించారు. పవన్ కల్యాణ్ పుట్టినరోజున జనసేన పార్టీకి చెందిన యువజన విభాగాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభిస్తామని, ఈ విభాగం నేటి తరం జెన్‌జీ (GenZ) యువతకు ఒక ప్రతీకగా నిలుస్తుందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

6:38 AM, 29 Aug 2026 (IST)

ప్రమాణ్‌ ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌ను ఆవిష్కరించిన సీఎం చంద్రబాబు

అకౌంటింగ్‌ సేవలను సులభతరం చేసేందుకు ప్రమాణ్‌ ఓఎస్‌ను ప్రామాణిక్‌ ఇన్ఫోటెక్‌ రూపొందించింది. దీన్ని సీఎం చంద్రబాబు ఆవిష్కరించారు.

Last Updated : August 29, 2026 at 8:03 AM IST

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