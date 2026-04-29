29-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల
29-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పదోతరగతి ఫలితాలు విడుదల
ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు జరిగాయి. ఈ ఏడాది 5 లక్షల 28 వేల 239 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాశారు.
ఐపీఎల్ : నేడు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, ముంబయి ఇండియన్స్ మధ్య మ్యాచ్
ఐపీఎల్ మ్యాచ్ ఇవాళ రాత్రి.7.30 గం.కు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, ముంబయి ఇండియన్స్ మ్యాచ్ జరగనుంది.
ఐపీఎల్ : పంజాబ్ కింగ్స్పై రాజస్థాన్ రాయల్స్ విజయం
ఐపీఎల్ మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్పై 6 వికెట్లతో రాజస్థాన్ రాయల్స్ విజయం సాధించింది. స్కోర్లు: పంజాబ్ కింగ్స్ 222/4, రాజస్థాన్ 228/4, ఈ సీజన్లో పంజాబ్ కింగ్స్కు తొలి ఓటమి.