29th April 2026 Today AP Live News Updates: నేడు టీడీపీ నూతన కార్యవర్గం ప్రమాణ స్వీకారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 8:55 AM IST
29th April 2026 Today AP Live News Updates: ఏపీ పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలను రేపు (గురువారం) విడుదల చేయనున్న మంత్రి నారా లోకేశ్
వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు పిటిషన్పై విచారణ
సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో ఇవాళ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకోనుంది. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు పిటిషన్పై విచారణ కొనసాగుతుంది. రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టులో పిటిషన్ నేడు విచారణకు రానుంది. గతంలో ఇచ్చిన బెయిల్ నిబంధనలను అనంతబాబు ఉల్లంఘించి, కేసులో సాక్షులను చంపుతానని బెదిరించడం, ప్రభావితం చేశారని అభియోగాలున్నాయి. సాక్ష్యం చెప్పకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు చేసినట్లు ఫిర్యాదుతో సర్పవరం పీఎస్లో అనంతబాబు, ఆయన అనుచరులపై కేసు నమోదయ్యింది. తొలి కేసులో అనంతబాబుకు ఇచ్చిన బెయిల్ రద్దుచేయాలని పీపీ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు పిటిషన్ వేశారు. ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి అనంతబాబుకు బెయిల్ రద్దుపై ఇరుపక్షాల వాదనలు విననుంది.
బాలిక అదృశ్యం కేసులో ఐదుగురు అరెస్ట్- పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు
నెల్లూరు జిల్లా కోట మండలంలో బాలిక అదృశ్యం కేసులో ఐదుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రధాన నిందితుడు దావూద్ ఖాన్తో పాటు మరో నలుగురిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. బాలికను సురక్షితంగా కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించినట్లు సీఐ కిషోర్బాబు వెల్లడించారు.
విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్లో వివాహితపై అత్యాచారం
పల్నాడు జిల్లా: విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణిస్తున్న వివాహితపై మరో ప్రయాణికుడు అత్యాచారానిక పాల్పడ్డాడు. మాయమాటలు చెప్పి ఏసీ కూపేలోకి అఘాయిత్యం చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఈ నెల 26న విశాఖ నుంచి నడికుడికి భర్తతో కలిసి మహిళ ప్రయాణం చేస్తుండగా, జనరల్ బోగీలోని దంపతులను ఏసీ బోగీలో ఖాళీ ఉందని చెప్పి తీసుకెళ్లిన నిందితుడు, భర్త టాయిలెట్స్ వద్ద కూర్చోగా, భార్యను ఏసీ కూపేలోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డట్లు తెలుస్తుంది. రైలు దిగాక అఘాయిత్యంపై భర్తకు చెప్పడంతో రెంటచింతల పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేయగా, రైల్వే పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
రేపు ఏపీ పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాల విడుదల
ఏపీ పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలను రేపు (గురువారం) విడుదల చేయనున్నారు. విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా ఈ ఫలితాలు విడుదల చేస్తారు. ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన ప్రాసెస్ ను ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది. ఈ ఏడాది సుమారు 6.30 లక్షల మంది పబ్లిక్ పరీక్షలు రాశారు. ఫలితాలను www.eenadu.net, www.eenadupratibha.net, మనమిత్ర వాట్సప్ నంబరు 9552300009 ద్వారానూ పొందొచ్చు.
కడప జిల్లాలో దారుణం- తండ్రిని కత్తితో పొడిచి చంపిన కుమారుడు
కడప జిల్లా చాపాడు మం. ఓబుల్రెడ్డి పేటలో దారుణ హత్య(Murder) జరిగింది. పదహారేళ్ల బాలుడు తండ్రిని కత్తితో హత్యచేశాడు. తండ్రి మద్యం సేవించి తల్లిని వేధిస్తున్నాడంటూ దాడికి పాల్పడ్డట్లు సమాచారం.
నేడు టీడీపీ నూతన కార్యవర్గం ప్రమాణ స్వీకారం
మంగళగిరిలో టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నేడు నూతన కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనుంది. చంద్రబాబు టీడీపీ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ (TDP Working President)గా నారా లోకేశ్ సహా నూతన కార్యవర్గంతో ప్రమాణం చేయించనున్నారు. నూతన కమిటీలో 29 మంది పొలిట్బ్యూరో సభ్యులు, 18 మంది జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు, 3 జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శులు, 10మంది జాతీయ అధికార ప్రతినిధులు ఉన్నారు.
యువతి పేరుతో పరిచయం- సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి నుంచి రూ. 81లక్షలకుపైగా దోపిడి
కడప జిల్లా బద్వేల్కు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని సైబర్ నేరగాళ్లు మోసం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో యువతి పేరుతో పరిచయం చేసుకున్న కేటుగాళ్లు అతడి నుంచి రూ. 81 లక్షలకుపైగా కాజేశారు. పెళ్లి చేసుకుంటానని అశోక్ను నమ్మించిన దశలవారీగా రూ.81,67,000 యువతి బ్యాంక్ ఖాతాకు జమ చేయించుకుంది. సైబర్ (Cyber) మోసానికి గురైనట్లు గ్రహించి బాధితుడు పోలీసు(Police)లకు ఫిర్యాదు చేశాడు. బద్వేలు పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.