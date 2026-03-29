29 March 2026 AP Live News Updates: ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగు వారి ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపం : సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : March 29, 2026 at 8:12 AM IST
29 March 2026 AP Live News Updates: ఎన్టీఆర్ పిలుపుతో 1982 మార్చి 29న పురుడు పోసుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ. నేడు దేశంలోనే అతి పెద్ద ప్రాంతీయ పార్టీగా అవతరణ
అత్తను చంపిన అల్లుడు
నంద్యాల జిల్లా బండిఆత్మకూరు మండలం కడమలలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. మద్యం మత్తులో భార్యపై గొడవకు దిగి భార్యపై దాడి చేస్తుండగా అడ్డువచ్చిన అత్తను అల్లుడు కత్తితో పొడిచి చంపాడు. గొడవ ఆపడానికి అడ్డువచ్చిన అత్త కళావతిని అల్లుడు సునీల్ కత్తితో విచక్షణారహితంగా పొడిచి చంపాడు.
టీడీపీ కుటుంబ సభ్యులకు సీఎం చంద్రబాబు 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలను తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగు వారి ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపమని పేర్కొన్నారు. పేదవారికి కూడు, గూడు, గుడ్డ ఇవ్వాలనే ఆయన సిద్ధాంతాన్ని సదా పాటిస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల పార్టీ అని చంద్రబాబు కొనియాడారు. ఆవిర్భావ దినోత్సవం అంటే మన ఇంటి పండుగ అని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. ప్రతి కార్యకర్తకు పేరుపేరునా శుభాకాంక్షలను తెలుపుతున్నానని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
నేడు పలు జిల్లాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు
నేడు పలు జిల్లాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, తీవ్ర వడగాడ్పుల ప్రభావం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాష్ట్రంలో 35 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాడ్పులు వీచే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా మరో 87 మండలాల్లో వడగాల్పులు ప్రభావం చూపే అవకాశం సైతం లేకపోలేదు. అదే విధంగా రాయలసీమ, సెంట్రల్ ఆంధ్రా జిల్లాల్లో 40-42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదుకు అవకాశం ఉంది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురంలో సైతం తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం. ఇక అల్లూరు, పోలవరం, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లోనూ తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం.
ప్రకాశం జిల్లాలో ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి తిరునాళ్లు
ప్రకాశం జిల్లా దర్శి మండలం రాజంపల్లిలో ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి తిరునాళ్లు భక్తజనం పోటెత్తారు. దర్శి-పొదిలి రహదారిపై కిలోమీటరు మేర వాహనాలన్నీ నిలిచిపోయాయి. దర్శి మీదుగా హైదరాబాదు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఇక్కట్లు తప్పేలా లేవు.
తిరుమల సమాచారం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు ఈరోజు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పట్టనుంది. అదే విధంగా శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 26 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 82,040 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.18 కోట్లుగా ఉంది. నిన్న శ్రీవారికి 31,606 మంది భక్తులు తలనీలాలను సమర్పించారు.
తెలుగుదేశం పార్టీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం
నేడు తెలుగుదేశం పార్టీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం మంగళగిరిలో జరగనుంది. ఎన్టీఆర్ పిలుపుతో 1982 మార్చి 29న తెలుగుదేశం పార్టీ పురుడు పోసుకుంది. తదనంతరం నేడు దేశంలోనే అతి పెద్ద ప్రాంతీయ పార్టీగా అవతరించింది. ఈరోజు ఎన్టీఆర్ భవన్లో టీడీపీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు పార్టీ జెండాను ఎగురవేయనున్నారు. ఆ తర్వాత పార్టీ శ్రేణులను ఉద్దేశించి చంద్రబాబు ప్రసంగించనున్నారు. గ్రామగ్రామాన కార్యకర్తల ఇళ్లపై పసుపు జెండా ఎగర వేయాలని మంత్రి లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు. అదే విధంగా పార్టీకి 4 దశాబ్దాలుగా సేవలు అందించిన కార్యకర్తలకు చంద్రబాబు నివాసంలో విందును ఏర్పాటు చేశారు. అందుకు సంబంధించి 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని టీడీపీ ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేసింది.