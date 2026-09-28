28-09-2026 Telangana News Today Live Updates : బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె వాయిదా - నేటి నుంచి యథావిధిగా సేవలు
Published : September 28, 2026 at 6:45 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 7:04 AM IST
28-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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మేడారం సమ్మక్క, సారలమ్మ చిన్నజాతర తేదీలను ప్రకటన
ములుగు జిల్లాలో రెండేళ్లకొకసారి నిర్వహించే మేడారం సమ్మక్క, సారలమ్మ చిన్నజాతర తేదీలను పూజారులు ప్రకటించారు. జాతర కార్యనిర్వహణాధికారి కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో పూజారుల సంఘం అధ్యక్షుడు సిద్దబోయిన జగ్గారావు తేదీలను వెల్లడించారు. ఫిబ్రవరి 17 నుంచి 20 వరకు మేడారం చిన్నజాతర జరగనుంది. జాతరకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని జగ్గారావు అధికారులను కోరారు.
మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికపై నేడు బీఆర్ఎస్ సమావేశాలు
మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికపై నేడు బీఆర్ఎస్ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలవారిగా నేతలతో తెలంగాణ భవన్లో కేటీఆర్ సమావేశం కానున్నారు.
నేడు వనపర్తి జిల్లాలో మంత్రి పొంగులేటి పర్యటన
నేడు వనపర్తి జిల్లాలో మంత్రి పొంగులేటి పర్యటించనున్నారు. తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్, బీసీ వెల్ఫేర్ జూనియర్ కాలేజీలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై ఉమ్మడి జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు.
నేడు దిల్లీలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
నేడు దిల్లీలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. అక్కడ జరిగే కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొననున్నారు.
ప్రీపెయిడ్ మొబైల్ వినియోగదారులకు కేంద్రం శుభవార్త
భారతదేశంలోని ప్రీపెయిడ్ మొబైల్ వినియోగదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ట్రాయ్ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ కేవలం వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్ ప్లాన్లను తీసుకొస్తూ నూతన నిబంధనలను ప్రకటించాయి. 28 రోజులకు బదులు 30 రోజుల రీఛార్జ్ ప్లాన్లు ఉండాలని, డేటా ఉపయోగించని వారికోసం వాయిస్ ప్లాన్లు ఉండాలని ట్రాయ్ ఆదేశించింది. కేవలం కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ కోసం రీఛార్జ్ చేసుకునేలా ప్రత్యేక ప్లాన్లు ఉండాలని తెలిపింది.
నేటి నుంచి జరగాల్సిన బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె వాయిదా
బ్యాంకుల 3 రోజుల సమ్మె వాయిదా పడింది. దీంతో సోమవారం నుంచి యథావిధిగా బ్యాంకులు పని చేయనున్నాయి. ఆదివారం రాత్రి ఇండియన్ బ్యాంకుల అసోసియేషన్ (ఐబీఏ), యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (యూఎఫ్బీయూ) మధ్య జరిగిన చర్చలు ఫలించాయి. దీంతో సమ్మెను వాయిదా వేసుకుంటున్నట్లు యూఎఫ్బీయూ ప్రకటించింది. ఐదు రోజుల పని దినాలపై రెండు సంఘాలతో కూడిన అత్యున్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసి అందరి అభిప్రాయాలను తీసుకుని నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఇది వినియోగదారుల అభిప్రాయాలనూ పరిగణనలోకి తీసుకోనుంది.