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28th September 2026 News Today AP Live News Updates: ఇవాళ్టి నుంచి జరగాల్సిన బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె వాయిదా

28th September 2026 News Today AP Live News Updates
నేటి ఏపీ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 7:07 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 10:03 AM IST

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28th September 2026 News Today AP Live News Updates: నేడు కుంచనపల్లిలో ‘మన ఇల్లు – మన లోకేశ్​' కార్యక్రమంలో లబ్ధిదారులకు మంత్రి లోకేశ్​ పట్టాలు పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే రెండు విడతల్లో 5,636 మందికి పట్టాల పంపిణీ చేసి, దాదాపు రూ.2 వేల కోట్ల విలువైన భూములకు ఉచితంగా శాశ్వత హక్కులు కల్పించారు.

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10:00 AM, 28 Sep 2026 (IST)

వాయుగుండం ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమకు వర్ష సూచన

మయన్మార్-అండమాన్ సమీపంలో వాయుగుండం రాగల 12 గంటల్లో తీవ్రవాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అండమాన్‌లోని మాయా బందర్‌కి 580 కి.మీ. తూర్పు ఈశాన్యంగా కేంద్రీకృతమయ్యిందన్నారు. వాయుగుండం ఉత్తర వాయువ్యంగా బంగ్లాదేశ్‌వైపు పయనిస్తుందని తెలిపారు. ఈశాన్య బంగాళాఖాతం-బంగ్లాదేశ్ మధ్య తీరం దాటే అవకాశముందన్నారు. వాయుగుండం 72 గంటల్లో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ వివరించింది. వాయుగుండం ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమకు వర్ష సూచన ఉన్నట్లు తెలిపింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ. వేగంతో గాలులు కొనసాగే అవకాశముందని హెచ్చరించింది.

9:59 AM, 28 Sep 2026 (IST)

నెల్లూరు: మనుబోలు మండలం మడమనూరు సమీపంలో చోరీ

నెల్లూరు: మనుబోలు మండలం మడమనూరు సమీపంలో చోరీ జరిగింది. మద్యం దుకాణంలో క్యాషియర్‌ కళ్లలో కారం చల్లి రూ.3 లక్షల నగదును దుండగులు దోచుకెళ్లారు. మద్యం దుకాణం మూసివేసి క్యాషియర్ ఇంటికి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది.

9:56 AM, 28 Sep 2026 (IST)

వైఎస్సార్సీపీ ధ్వంసం చేసిన నీటిపారుదల వ్యవస్థను చంద్రబాబు గాడిలో పెట్టారు: నిమ్మల

కాలువలు, డ్రెయిన్లు, రిజర్వాయర్ల నిర్వహణ కోసం రూ.160 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు మంత్రి నిమ్మల వివరించారు. రూ.160 కోట్లు విడుదల చేసినందుకు సీఎంకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఓఅండ్ఎం పనులకు రూ.200 కోట్లే కేటాయించినట్లు నిమ్మల వివరించారు. ఓఅండ్ఎం పనులకు రెండేళ్లలోనే రూ.1,320 కోట్లు మంజూరు చేశామన్నారు. గొడ్డలిపార్టీ హయాంలో నీటిపారుదల వ్యవస్థ ధ్వంసమైందని ఇప్పుడు చంద్రబాబు దీనిని గాడిలో పెట్టారని నిమ్మల పేర్కొన్నారు.

9:53 AM, 28 Sep 2026 (IST)

మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ అవుట్‌ పరేడ్‌లో పాల్గొన్న హోంమంత్రి అనిత

విజయనగరం పోలీస్‌ శిక్షణ కళాశాలలో మహిళా కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ అవుట్‌ పరేడ్ నిర్వహించారు. ఇందులో హోంమంత్రి అనిత పాల్గొన్నారు. 473 మంది మహిళా కానిస్టేబుళ్లు పోలీస్‌ శిక్షణ కళాశాలలో ట్రైనింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్నారు.

9:13 AM, 28 Sep 2026 (IST)

గోదావరి ప్రవాహం పెరగడంతో కనకాయలంకలో మునిగిన కాజ్‌వే

కోనసీమ: గోదావరి ప్రవాహం పెరగడంతో కనకాయలంకలో కాజ్‌వే మునిగిపోయింది. లంక గ్రామాల ప్రజలు మరపడవల ద్వారా రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.

9:11 AM, 28 Sep 2026 (IST)

ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోన్న గోదావరి

తూర్పు గోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద గోదావరి నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ధవళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 11.6 అడుగులకు చేరింది. బ్యారేజీ 175 గేట్లు ఎత్తి 9.64 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తుంది.

9:09 AM, 28 Sep 2026 (IST)

నేడు ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పర్యటన

నేడు ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పర్యటించనున్నారు. చీమకుర్తిలో కారుమంచి మేజర్‌డ్రైన్‌ను ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం జిల్లాలోని రామాపురంలో పల్లెపండుగ ఏర్పాట్లు మంత్రి పరిశీలించనున్నారు. పల్లెపండుగ కార్యక్రమం ఏర్పాట్లపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.

9:07 AM, 28 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పట్టింది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న 83,578 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. హుండీ ఆదాయం రూ. 5.07 కోట్లు రాగా, 31,137 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:46 AM, 28 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ్టి నుంచి జరగాల్సిన బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె వాయిదా

ఇవాళ్టి నుంచి జరగాల్సిన బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె వాయిదా పడింది. ఐబీఏ, యూఎఫ్‌బీయూ మధ్య చర్చలు ఫలించడంతో సమ్మె వాయిదా పడినట్లు తెలుస్తుంది. 5 రోజుల పనిదినాలపై అత్యున్నతస్థాయి కమిటీకి ఏర్పాటుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వినియోగదారుల అభిప్రాయాలనూ పరిగణనలోకి తీసుకోనున్న కమిటీ తెలిపింది.

6:44 AM, 28 Sep 2026 (IST)

నేడు కుంచనపల్లిలో ‘మన ఇల్లు – మన లోకేశ్​' కార్యక్రమం

మంగళగిరిలో మరో 372 మందికి శాశ్వత ఆస్తి హక్కులు అందించనున్నారు. నేడు కుంచనపల్లిలో ‘మన ఇల్లు – మన లోకేశ్​' కార్యక్రమంలో లబ్ధిదారులకు మంత్రి లోకేశ్​ పట్టాలు పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే రెండు విడతల్లో 5,636 మందికి పట్టాల పంపిణీ చేసి, దాదాపు రూ.2 వేల కోట్ల విలువైన భూములకు ఉచితంగా శాశ్వత హక్కులు కల్పించారు.

6:42 AM, 28 Sep 2026 (IST)

కళ్యాణదుర్గం మం. గోళ్లగ్రామం వద్ద ఢీకొన్న రెండు బైకులు

అనంతపురం: కళ్యాణదుర్గం మండలం, గోళ్లగ్రామం వద్ద రెండు బైకులు ఢీకొన్నాయి. ప్రమాదంలో కానిస్టేబుల్ రాజు నాయక్‌తో పాటు హేమంత్‌కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిని కళ్యాణదుర్గం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం అనంతపురం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు.

Last Updated : September 28, 2026 at 10:03 AM IST

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