28-10-2026 Telangana News Today Live Updates : యాదాద్రి జిల్లా కలెక్టరేట్లో ఏసీబీ అధికారుల మెరుపు దాడి
Published : October 28, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 1:45 PM IST
28-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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యాదాద్రి జిల్లా కలెక్టరేట్లో ఏసీబీ అధికారుల మెరుపు దాడి
యాదాద్రి జిల్లా కలెక్టరేట్లో ఏసీబీ అధికారుల మెరుపు దాడి చేశారు. రూ.20 వేలు లంచం తీసుకుంటూ లీగల్ మెట్రాలజీ ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు ఏసీబీకి చిక్కారు. పెట్రోల్ బంకు అనుమతుల వ్యవహారంలో లంచం డిమాండ్ చేసిన అధికారి, మొదటి విడతగా రూ.20 వేలు తీసుకుంటుండగా అనినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు పట్టుకున్నారు.
చందానగర్ పీఎస్కు సైబరాబాద్ సీపీ డాక్టర్ రమేష్ రెడ్డి
చందానగర్ పీఎస్ను సైబరాబాద్ సీపీ డాక్టర్ రమేష్ రెడ్డి సందర్శించారు. కేసుల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పోలీస్స్టేషన్లో ఉన్న సమస్యలు, సిబ్బంది వివరాలపై ఆరా తీశారు. బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
పరకాలలోని విక్రమ్ ట్రేడర్స్ వద్ద రైతుల ఆందోళన
హనుమకొండ జిల్లా పరకాలలోని విక్రమ్ ట్రేడర్స్ వద్ద రైతులు ఆందోళన చేపట్టారు. ప్రభుత్వం సూచించిన వరంగల్ 44 సిద్ది రకానికి చెందిన వరిని సాగు చేశారు. పంట ఎదుగుదల లేకపోవడంతో నష్టపోయామని గ్రహించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. సుమారు 150 మంది 200 ఎకరాల్లో పంట సాగు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ తమకు న్యాయం చేయాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
హుజూరాబాద్లో 99 జిలెటిన్ స్టిక్స్ లభ్యం
కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్లో 99 జిలెటిన్ స్టిక్స్ లభ్యమయ్యాయి. అక్రమంగా బ్లాస్టింగ్ చేస్తున్న క్రషర్ యజమానిపై కేసు నమోదు చేశారు.
తుపాను వల్ల హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి వెళ్లే పలు విమానాలు రద్దు
తుపాను వల్ల హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి వెళ్లే పలు విమానాలను రద్దు చేశారు. విశాఖ, విజయవాడ, రాజమండ్రి వెళ్లాల్సిన 17 విమానాలతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి హైదరాబాద్కు రావాల్సిన 16 విమానాలను క్యాన్సిల్ చేశారు.
బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏసీబీ అధికారుల సోదాలు
బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏసీబీ సోదాలు చేస్తోంది. బంజారాహిల్స్ ఎస్ఐ విజయ్ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు, ప్రశ్నిస్తున్నారు.
సికింద్రాబాద్ రైల్ నిలయం వద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ మెరుపు ధర్నా
సికింద్రాబాద్ రైల్ నిలయం వద్ద ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. రైల్వే జీఎం కార్యాలయం ఎదుట కాంగ్రెస్ నేతలు మెరుపు ధర్నా చేపట్టారు. నవంబర్ 1న దిల్లీలో నిర్వహించనున్న నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు హైదరాబాద్ నుంచి దిల్లీకి ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ కోరింది. అయితే ప్రత్యేక రైళ్ల కేటాయింపునకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే శాఖ నిరాకరించింది. దీంతో కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆందోళనకు దిగారు. ప్రత్యేక రైళ్లు కేటాయించకపోవడంపై కాంగ్రెస్ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ధర్నాకు దిగారు. పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, పలువురు ముఖ్య నేతలు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. జీఎంను కలిసేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రయత్నించగా, లోపలికి వెళ్లకుండా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో రైల్ నిలయం ఎదుట బైఠాయించి, ధర్నా చేపట్టారు. ప్రధాన మంత్రి మోదీకి వ్యతిరేఖంగా నినాదాలు చేశారు.
ఉస్మానియా వర్సిటీలో నషా ముక్త్ భారత్ అవగాహన కార్యక్రమం
ఉస్మానియా వర్సిటీలో నషా ముక్త్ భారత్ అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. డ్రగ్స్ దుష్ప్రభావంపై యువతలో చైతన్యం నింపేందుకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఆడిటోరియం నుంచి ఆర్ట్స్ కాలేజీ వరకు జరిగిన భారీ ర్యాలీలో 1,200 మంది విద్యార్థులు, ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లు, ఐఆర్సీఎస్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నషా ముక్త్ భారత్ పోస్టర్లు, స్టిక్కర్లను గవర్నర్ ఆవిష్కరించారు. విద్యార్థులు, యువతతో మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక ప్రతిజ్ఞ చేయించారు.
రాష్ట్రంలో 12 మంది సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీ
రాష్ట్రంలో 12 మంది సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీ చేశారు. అటవీశాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా జయేష్ రంజన్ను నియమించారు. విద్యుత్శాఖ ప్రత్యేక సీఎస్గా వికాస్ రాజ్కు బాధ్యలప్పగించారు. గవర్నర్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న దాన కిశోర్ పదవీకాలాన్ని పొడిగించారు. క్రీడాశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా వాణీప్రసాద్ను నియమించారు. పంచాయతీరాజ్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా నవీన్ మిత్తల్ను నియమించారు. రెవెన్యూశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా శైలజా రామయ్యర్కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. రాహుల్ బొజ్జాకు గిరిజన సంక్షేమశాఖ ప్రధాన కార్యదర్శిగా అదనపు బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. రవాణా, రోడ్లుభవనాలశాఖ కార్యదర్శిగా కె.ఇలంబర్తి బాధ్యతలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం హెచ్ఎండీఏ కమిషనర్గా ఉన్న సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ను కోర్ అర్బన్ రీజియన్ స్పెషల్ ఆఫీసర్గా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. మహిళా సంక్షేమం, ఎస్సీ శాఖ స్పెషల్ సెక్రటరీగా శ్రుతి ఓజాను నియమించారు.
హైదరాబాద్: అర్నబ్ తుపాను వల్ల పలు విమానాలు రద్దు
హైదరాబాద్ అర్నబ్ తుపాను వల్ల పలు విమానాలు రద్దయ్యాయి. శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి వెళ్లే 12 విమానాలు రద్దు చేశారు. శంషాబాద్ నుంచి విజయవాడ, రాజమండ్రి, విశాఖ వెళ్లాల్సిన విమానాలు రద్దు చేశారు. వర్షాలు, గాలుల దృష్ట్యా ముందుజాగ్రత్తగా అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వాతావరణ పరిస్థితుల మేరకు తదుపరి సర్వీసులు నడుపుతామని వెల్లడించారు.
తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన
తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఖమ్మం, భద్రాద్రి, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలున్నాయి. ఆయా జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.
చలో దిల్లీ కార్యక్రమంపై కాంగ్రెస్ జూమ్ సమావేశం
చలో దిల్లీ కార్యక్రమంపై కాంగ్రెస్ జూమ్ సమావేశం నిర్వహించింది. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది. దిల్లీ వెళ్లేవారికి రవాణా, వసతి ఏర్పాట్లు చేయాలని కమిటీకి పీసీసీ సూచించింది. వసతులు, ఇతర బాధ్యతలను మల్లు రవి, బలరాం నాయక్కు అప్పగించింది. దిల్లీకి బస్సుల్లో వెళ్లాలని పీసీసీ నిర్ణయించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం వందకుపైగా బస్సులను మాట్లాడింది. దిల్లీకి ప్రత్యేక రైళ్లు ఇవ్వాలని కోరినా ఇవ్వలేదని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు పేర్కొన్నారు. జనసమీకరణ బాధ్యతలను నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్లు, ఎమ్మెల్యేలకు అప్పగించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నవంబర్ 1న దిల్లీలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టనుంది.
హైదరాబాద్: రాయదుర్గంలో ఇంటర్ విద్యార్థి అనుమానాస్పద మృతి
హైదరాబాద్ రాయదుర్గంలో ఇంటర్ విద్యార్థి అనుమానాస్పద మృతి చెందాడు. కోకాపేటలోని ప్రైవేట్ కళాశాలలో చదువుతున్న హేమంత్ సాయి (17) మృతి చెందాడు. మణికొండలోని స్పెక్ట్రమ్ ఐవీ అపార్ట్మెంట్స్లో హేమంత్ కుటుంబం నివాసముంటోంది. అపార్ట్మెంట్ పక్కన నేలపై హేమంత్ సాయి మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. మృతుడి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రమాదవశాత్తు పడ్డాడా, ఇతర కారణాలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.
మూసీ ప్రాజెక్టుపై ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ సందర్భంగా పోలీసుల చర్యలు
మూసీ ప్రాజెక్టుపై ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ సందర్భంగా పోలీసుల చర్యలు తీసుకున్నారు. పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలను గృహనిర్బంధం చేశారు. శ్రీనగర్ కాలనీలో సబితా ఇంద్రారెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎమర్జెన్సీ తరహా పాలన కొనసాగుతోందని సబితా ఇంద్రారెడ్డి మండిపడ్డారు. రైతుల సమస్యలను పక్కనపెట్టి మూసీ ప్రాజెక్టుకు అంత తొందరెందుకని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. మూసీ ప్రాజెక్టు నిధులను రైతుల సంక్షేమానికి ఖర్చు చేయాలని సూచించారు.
హైదరాబాద్: గోషామహల్లో ఉస్మానియా ఆస్పత్రి పనులు పరిశీలించిన పొన్నం
హైదరాబాద్ గోషామహల్లో ఉస్మానియా ఆస్పత్రి పనులను మంత్రి పొన్నం పరిశీలించారు. ఆస్పత్రి పనుల పురోగతి గురించి మంత్రి పొన్నంకు అధికారులు వివరించారు.
తుపానును ఎదుర్కొనేందుకు తెలంగాణ సాయం కోరిన ఏపీ మంత్రి
రాష్ట్ర విద్యుత్శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి నవీన్ మిట్టల్తో ఏపీ మంత్రి గొట్టిపాటి మాట్లాడారు. తుపానును ఎదుర్కొనేందుకు తెలంగాణ సాయం కోరిన ఏపీ మంత్రి కోరారు. విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు కావాల్సిన సిబ్బంది, సామగ్రిని అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏపీ మంత్రి గొట్టిపాటి అభ్యర్థనను తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. అవసరమైన సిబ్బంది, సామగ్రిని ఏపీకి పంపేందుకు అంగీకరించింది.
మెదక్: మంజీరా నదిలో దూకిన తల్లి, కుమార్తెల మృతదేహాలు లభ్యం
మెదక్ జిల్లా మంజీరా నదిలో దూకిన తల్లి, కుమార్తెల మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. తల్లి సరిత, కుమార్తెలు వైష్ణవి, శ్రావణిక మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. మృతదేహాలను పోలీసులు మెదక్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. నిన్న తల్లి, ఇద్దరు కుమార్తెలు మంజీరా నదిలో దూకారు.
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లావ్యాప్తంగా అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లావ్యాప్తంగా అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పలుచోట్ల చల్లని గాలులు, చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి.
అర్నబ్ తుపాను దృష్ట్యా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చల్లగా మారిన వాతావరణం
అర్నబ్ తుపాను దృష్ట్యా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణం చల్లగా మారింది. ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో పలుచోట్ల చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి. అర్నబ్ తుపాను దృష్ట్యా హైదరాబాద్లో చల్లని గాలులు వీస్తున్నాయి.
మూసీ ప్రాజెక్టు ప్రభావిత ప్రజలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన ఎంఆర్డీసీఎల్
ఎంఆర్డీసీఎల్ మూసీ ప్రాజెక్టు ప్రభావిత ప్రజలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. సమావేశం దృష్ట్యా పలుచోట్ల బీఆర్ఎస్ నేతలను పోలీసులు ముందస్తు అరెస్టులు చేశారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు ఇవాళ రాజేంద్రనగర్లో నిరసన కార్యక్రమం తలపెట్టారు. మూసీ నిర్వాసితులకు సరిగా పరిహారం అందడం లేదన్నారు. రాజేంద్రనగర్, అత్తాపూర్లో బీఆర్ఎస్ నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముందస్తు నిర్బంధాలు, అరెస్టులను బీఆర్ఎస్ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు.
ఏపీలో తీరం దాటిన అర్నబ్ తుపాను
అర్నబ్ తుపాను తీరం దాటింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం దగ్గర తీరం దాటిన తుపాను, క్రమంగా బలహీనపడుతున్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, మధ్యాహ్నం వరకు భారీ వర్షాలు కొనసాగనున్నాయని తెలిపింది.
మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గృహనిర్బంధం
మూసీ బాధితుల సమావేశం దృష్ట్యా మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డిని పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేశారు.
కరవు పరిస్థితులపై నిర్వహించే అఖిలపక్ష భేటీకి హాజరుకానున్న బీఆర్ఎస్
కరవు పరిస్థితులపై నిర్వహించే అఖిలపక్ష భేటీకి బీఆర్ఎస్ హాజరుకానుంది. మాజీమంత్రి నిరంజన్రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ వినోద్కుమార్ భేటీకి హాజరుకానున్నారు.
కోస్తాంధ్రలో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న అర్నబ్ తుపాను
కోస్తాంధ్రలో అర్నబ్ తుపాను తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. కోస్తాంధ్రలోని 36 ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. కోస్తాంధ్రలోని 143 చోట్ల అతిభారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. కోస్తాంధ్రలోని 205 ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి.
భూభాగాన్ని తాకిన అతి తీవ్ర తుపాను అర్నబ్
అతి తీవ్ర తుపాను అర్నబ్ భూభాగాన్ని తాకింది. కాసేపట్లో పూర్తిస్థాయిలో తీరం దాటనుంది. తీరం దాటేముందు గంటకు 3 కిలోమీటర్లు అర్నబ్ ప్రయాణించింది. ఏపీ లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం సమీపంలో తీరంలోకి ప్రవేశించింది.
ఎల్నినో పరిస్థితులపై చర్చించేందుకు నేడు అఖిలపక్ష సమావేశం
ఎల్నినో పరిస్థితులపై చర్చించేందుకు నేడు అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అధ్యక్షతన అఖిలపక్ష భేటీ జరగనుంది. ఇప్పటికే 365 కరవు మండలాలను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఎల్నినో ప్రభావం, వాతావరణ పరిస్థితులు, వర్షపాతం లోటు, కరవు పరిస్థితులపై చర్చించనున్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చ జరపనున్నారు.
అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో నేడు భద్రాద్రి జిల్లాలోని విద్యాసంస్థలకు సెలవు
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం కలెక్టర్ అంకిత్ అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో నేడు జిల్లాలోని విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు.
హైదరాబాద్: మీర్చౌక్ పీఎస్ పరిధిలో ఏసీబీ సోదాలు
హైదరాబాద్ మీర్చౌక్ పీఎస్ పరిధిలో ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహించింది. రూ.2.50 లక్షలు లంచం తీసుకుంటూ సీఐ కొండల్రావు పట్టుబడ్డారు. ఆయన కేసు కొట్టేసేందుకు రూ.10 లక్షలు డిమాండ్ చేశారు. దీనిలో భాగంగా రూ.6 లక్షలకు ఇన్స్పెక్టర్ డీల్ కుదుర్చుకున్నారు. ఇవాళ మూడు లక్షలు, రేపు మూడు లక్షలు ఇచ్చేందుకు బాధితుడు ఒప్పుకున్నారు. మీరాలం మండిలోని ఓ కిరాణా షాపులో హోంగార్డు లంచం సొమ్ము తీసుకున్నారు. ఇన్స్పెక్టర్ ఆదేశాలతో లంచం తీసుకున్నట్లు హోంగార్డు అభిద్ అలీ వెల్లడించారు. హోంగార్డు అభిద్ అలీ, సీఐ కొండల్రావును ఏసీబీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు.
రాష్ట్రంలో కరవు మండలాలు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం
రాష్ట్రంలో కరవు మండలాలను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో 31 జిల్లాల్లో 365 కరవు ప్రభావిత మండలాలు గుర్తించింది. 111 మండలాల్లో తీవ్రమైన, 254 మోస్తరు ప్రభావం ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. కరవు మండలాల్లో సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్లకు ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.