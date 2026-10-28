28th October 2026 News Live Updates : తీరం దాటిన అర్నబ్ తుపాను - మధ్యాహ్నం వరకు కొనసాగనున్న వర్షాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:31 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 10:20 AM IST
రాష్ట్రంపై అర్నబ్ తుపాను తీవ్ర ప్రభావం కొనసాగుతోంది. 36 ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు, 143 చోట్ల అతిభారీ వర్షాలు, 205 ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. 125-135 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. ఈ ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు నేలకూలాయి.
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తీరం దాటిన అర్నబ్ తుపాను
అర్నబ్ తుపాను తీరం దాటింది. యానాంకు నైరుతి దిశలో నరసాపురానికి దగ్గరగా తుపాను తీరం దాటింది. ఇంక తుపాను క్రమంగా బలహీనపడుతుంది. తుపాను తీరం దాటిన క్రమంలో ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇలా మధ్యాహ్నం వరకు ఈ వర్షాలు కొనసాగనున్నాయి.
పునరావాస కేంద్రాన్ని సందర్శించిన మంత్రి సంధ్యారాణి
మన్యం జిల్లా సాలూరు భాష్యం స్కూల్లో పునరావాస కేంద్రానికి మంత్రి సంధ్యారాణి వెళ్లారు. అక్కడ బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు. భోజనం, దుప్పట్లు, దుస్తులు అందించాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు.
విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేత
తూర్పు గోదావరి జిల్లా కడియం మండలంలో భారీ వర్షం వల్ల విద్యుత్ సరఫరా నిలిపేశారు. కడియం బొమ్మూరు, బాలాజీపేట ప్రాంతంలో రాత్రి నుంచి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.
శ్రీకాకుళం జిల్లావ్యాప్తంగా జోరుగా వర్షాలు
శ్రీకాకుళం జిల్లావ్యాప్తంగా జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. శ్రీకాకుళం పట్టణంలో ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్లోకి వరద నీరు భారీగా చేరింది. శ్రీకాకుళం డేఅంజ్నైట్ జంక్షన్ నుంచి రామలక్ష్మణ కూడలి వరకు రోడ్డుపై మురుగునీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉంది. అలానే జిల్లాలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. నదీపరివాహక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి అచ్చెన్న సూచించారు.
రెవెన్యూ ఉద్యోగులతో మంత్రి అనగాని టెలీకాన్ఫరెన్స్
రెవెన్యూ ఉద్యోగులతో మంత్రి అనగాని టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
పెద్దేరు జలాశయానికి పోటెత్తిన వరద
అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల మండలం పెద్దేరు జలాశయానికి వరద పోటెత్తింది. ఎగువ ప్రాంతం నుంచి 2,218 క్యూసెక్కుల వరదనీరు పెద్దేరు జలాశయానికి వచ్చి చేరుతోంది. నీటిమట్టం ప్రమాద స్థాయికి చేరుకోవడంతో దిగువకు 500 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. అలానే చీడికాడ మండలం కోనాం జలాశయంలోకి వరద నీరు భారీగా చేరుతోంది. ఎగువ ప్రాంతం నుంచి కోనాం జలాశయానికి 800 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వస్తోంది.
పాలకొల్లు నియోజకవర్గంలో పర్యటించిన మంత్రి నిమ్మల
పాలకొల్లు నియోజకవర్గంలో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పర్యటిస్తున్నారు. ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు రోడ్లపై విరిగిపడ్డాయి. మంత్రి నిమ్మల తెల్లవారుజాము నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో బైక్పై క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించారు. ప్రజాజీవనానికి ఆటంకం లేకుండా అధికారులను అప్రమత్తం చేసి పాలకొల్లులో రోడ్డుపై పడిన చెట్టును తొలగించే పనుల్లో పాల్గొన్నారు. మంత్రి గొట్టిపాటి, ఉన్నతాధికారులతో ఫోనులో మాట్లాడారు.
ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి అచ్చెన్న టెలీకాన్ఫరెన్స్
పంటల సంరక్షణపై ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. పంటలకు నష్టం వాటిల్లకుండా యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పంటలు దెబ్బతినకుండా రైతులను అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి రైతుల సమస్యలు తెలుసుకోవాలని సూచించారు. పంటల పునరుద్ధరణకు అవసరమైన సాంకేతిక సహాయాన్ని రైతులకు అందించాలని అలానే పంటనష్టం అంచనా వేసి ప్రభుత్వానికి నివేదికలు సమర్పించాలని మంత్రి అచ్చెన్న ఆదేశించారు.
నేలకొరిగిన భారీ వృక్షం
కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలోని ద్రాక్షారామ మెయిన్ రోడ్డులో భారీ వృక్షం నేలకొరిగింది. సిబ్బంధి రోడ్డుపై పడిన చెట్ల కొమ్మలను తొలగించి ట్రాఫిక్ను పునరుద్ధరించారు. అలానే రామచంద్రపురం మండలం రావిచెరువులో ఓ ఇంటిపై చెట్టు పడింది. ఇంక బాధిత కుటుంబాలను అధికారులు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు.
కల్వర్టు కొట్టుకుపోయి రాకపోకలకు అంతరాయం
విజయనగరం జిల్లాలో కల్వర్టు కొట్టుకుపోయి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. భోగాపురం మండలంలో రావాడ కృష్ణసాగరం చెరువు కల్వర్టు కొట్టుకుపోయి జీరుపేట, కవులవాడ, తూడెం ప్రాంత ప్రజలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కవులవాడ పంచాయతీ పరిధి జమ్మయ్యపేట వద్ద కల్వర్టు కొట్టుకుపోయింది.
ఒకే ప్రాంతంలో స్థిరంగా తుపాను
యానాంకు దక్షిణంగా ఒకే ప్రాంతంలో తుపాను స్థిరంగా ఉంది. రాబోయే గంటలో తుపాను తీరం దాటే ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. తీరం దాటే ప్రాంతంలో 2 గంటల పాటు గంటకు 115–125 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీస్తాయని చెప్పారు. నరసాపురానికి తూర్పున 20 కి.మీ., కాకినాడకు దక్షిణ-నైరుతి దిశగా 70 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి తూర్పు-ఈశాన్య దిశగా 80 కిలోమీటర్లు, గన్నవరం నుంచి తూర్పు దిశగా 120 కిలోమీటర్ల దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతమైందని అధికారులు వెల్లడించారు.
పునరావాస కేంద్రాల ఏర్పాటు
ఏలూరు జిల్లా కైకలూరు ప్రధాన రహదారులపై భారీ వృక్షాలు విరిగిపడ్డాయి. అలానే కొల్లేరు, ఉప్పుటేరు తీరప్రాంతాల్లో ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. కైకలూరు కొల్లేటికోట జడ్పీ పాఠశాలలో పునరావాస కేంద్రాల ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పునరావాస కేంద్రానికి గ్రామస్థులను అధికారులు తరలిస్తున్నారు. కొల్లేరు ఉప్పుటేరులో వేటకు వెళ్లకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే కామినేని ఆదేశించారు.
పలు జిల్లాల్లో విద్యుత్ వ్యవస్థ దెబ్బతింది: మంత్రి గొట్టిపాటి
ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో విద్యుత్ వ్యవస్థ దెబ్బతిందని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. పరిస్థితిని అర్థంచేసుకుని ప్రజలు సహకరించాలని కోరారు. 883 ఫీడర్లకు 391 ఫీడర్లు దెబ్బతిన్నాయని కొన్నిచోట్ల ప్రమాదాల నివారణకు ముందస్తుగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశామని వెల్లడించారు. వర్షాలు పడేచోట విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులకు ఆటంకం ఉందని పరిస్థితి అనుకూలించగానే విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పారు. ఎక్కడైనా వైర్లు తెగిపడినట్లు కనిపిస్తే 1912కు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. చెట్లుపడి దెబ్బతిన్న విద్యుత్ స్తంభాలను పునరుద్ధరించే పనిలో సిబ్బంది ఉన్నారని మంత్రి గొట్టిపాటి చెప్పారు.
కృష్ణా జిల్లాలో నేలకొరిగిన భారీ వృక్షాలు
కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. మచిలీపట్నం ఎస్పీ కార్యాలయం పరిసరాలు, ప్రధాన రహదారులపై భారీ వృక్షాలు కూలాయి. దీంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అధికారులు రోడ్లపై పడిన చెట్లను తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరిస్తున్నారు.
పాయకరావుపేట నియోజకవర్గంలో హోంమంత్రి అనిత పర్యటన
అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట నియోజకవర్గంలోని ఎస్.రాయవరం, కోటవురట్ల మండలాల్లో హోంమంత్రి అనిత పర్యటించారు. చిన్నగుమ్ములూరులో ప్రజల యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పునరావాస కేంద్రంలో వసతులపై ప్రజలను ఆరా తీశారు. మాడుగుల మండలం పెద్దేరు జలాశయంలో వరద ఉద్ధృతితో నీటి నిల్వ పెరిగింది. దీంతో జలాశయం నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ ప్రకటించారు. మాడుగుల, బుచ్చెయ్యపేట చోడవరం, రాంబిల్లి మండలాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ సూచించారు.
అల్లకల్లోలంగా మారిన సముద్రం
కాకినాడ జిల్లా కుంభాభిషేకం రేవు వద్ద సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు పర్యటించారు. అలల తాకిడికి దెబ్బతిన్న బోట్లను ఎమ్మెల్యే పరిశీలించారు. తుని మండలం డి.పోలవరం వద్ద భారీ వృక్షం విరిగిపడింది. దీంతో తుని-నర్సీపట్నం మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న రెవెన్యూ, పంచాయతీ సిబ్బంది చెట్టును తొలగిస్తున్నారు.
అమలాపురంలో ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే పర్యటన
అమలాపురంలో ఎంపీ సానా సతీష్, ఎమ్మెల్యే ఆనందరావు పర్యటించారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకున్నారు. తుపాను నష్టం, సహాయచర్యలపై జిల్లా అధికారులను అడిగి వివరాలు సేకరించారు. తుపాను బాధితులకు అండగా ఉంటామని సానా సతీష్బాబు భరోసా ఇచ్చారు.
విజయనగరం జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు
విజయనగరం జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉదయం 7 గంటల వరకు జిల్లాలో సగటున 18.9 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. విజయనగరం జిల్లాలో నదులు, రిజర్వాయర్లలోకి వరద భారీగా పెరిగింది. పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కలెక్టర్ క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితిని తెలుసుకుంటూ సిబ్బందికి ఆదేశాలను జారీ చేశారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తోన్న వర్షం
ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూరు, జగ్గయ్యపేట, నందిగామలో వర్షం ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తోంది. మైలవరం, జి.కొండూరు, ఇబ్రహీంపట్నం, రెడ్డిగూడెం మండలంలో ఈదురుగాలులతో వర్షం పడుతుంది. మైలవరంలో ఈదురుగాలులకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.
విశాఖలో విరిగిపడ్డ చెట్లు
విశాఖలో ఆంధ్రా వర్సిటీ ఔట్ గేట్, షీలానగర్ ప్రాంతాల్లో చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. అలానే సీతమ్మధార, కేఆర్ఎం కాలనీ, హెచ్బీ కాలనీ ఎంవీపీ డబుల్ రోడ్, బిర్లా జంక్షన్ నుంచి ఊర్వశి జంక్షన్ వరకు సర్వీస్ రోడ్లో చెట్లు విరిగిపడ్డాయి, గాజువాకలో లోతట్టు కాలనీలు జలమయమవగా షీలానగర్, హరిజన జగ్గయ్యపాలెంలో వర్షపు నీరు ఇళ్లలోకి చేరింది.
కృష్ణా జిల్లాలో 6 సెం.మీ. సగటు వర్షపాతం నమోదు
కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం డివిజన్లో 6 సెం.మీ. సగటు వర్షపాతం నమోదైంది. నిన్న ఉదయం నుంచి ఈ రోజు ఉదయం వరకు 6.99 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. అత్యధికంగా మచిలీపట్నం ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాల్లో 10 సెంటీమీటర్లు, కోడూరు మండలంలో 9, చల్లపల్లి మండలంలో 7 సెం.మీ. వర్షపాతం రికార్డయింది.
అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలిలో విషాదం
అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలిలో విద్యుత్ షాక్కు గురై మహిళ మృతి చెందింది. ఈదురుగాలులకు రోడ్డుపై విద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి. ఉదయాన్నే ఇంటి ముందు ఉన్న ఆ విద్యుత్ తీగలు తగిలి మహిళ మృతి చెందింది.
తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న అర్నబ్ తుపాను
అర్నబ్ తుపాను తీవ్ర ప్రభావం వల్ల 36 ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు, 143 చోట్ల అతిభారీ వర్షాలు, 205 ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. అత్యధికంగా అనకాపల్లి జిల్లా కన్నూరుపాలెంలో 26.1 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు కాగా, విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం, విశాఖ జిల్లా ముడసర్లోవలో 25.9 సెం.మీ., అనకాపల్లి జిల్లా తాడి, పరవాడలో 24.5 సెం.మీ., సోమలింగంపాలెం, అచ్యుతాపురంలో 23.9 సెం.మీ., విశాఖ జిల్లా సింహాచలంలో 23.6 సెం.మీ., చామలపల్లెలో 23.5 సెం.మీ., విజయనగరం జిల్లా వేపాడలో 22.7 సెం.మీ., విశాఖ జిల్లా పద్మనాభపురంలో 22.5 సెం.మీ., విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలసలో 22.3 సెం.మీ. మరియు అనకాపల్లి జిల్లా దేశపాత్రునిపాలెంలో 22.4 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నిరంతర సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఆర్టీజీఎస్ అధికారులు, క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులతో రాత్రంతా పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం, రాత్రి 1.30 గంటల వరకు సమీక్షించి ఎప్పటికప్పుడు వివరాలు తీసుకుంటూ దిశానిర్దేశం చేశారు. మళ్లీ ఉదయం 6.15కు మరోసారి టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి, సహాయచర్యలను తెలుసుకున్నారు. ఇవాళ, రేపు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆర్టీజీఎస్ అధికారులు తెలపగా, చాలాచోట్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయని, ముందు జాగ్రత్తగా విద్యుత్ నిలిపేశామని అధికారులు సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు. దీనిపై స్పందించిన సీఎం పడిపోయిన చెట్లను వెంటనే తొలగించాలని, తీవ్రత తగ్గాక విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు చర్యలు తీసుకోవాలని, చెరువులు, కాల్వలు పొంగిపొర్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. జిల్లాల వారీగా చేపడుతున్న సహాయచర్యలను కలెక్టర్లు సీఎంకు వివరించగా, కోనసీమ జిల్లాలో సుమారు 6 వేల విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయని కలెక్టర్ తెలిపారు.
బాపట్ల జిల్లాలో పలు మండలాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం
అర్నబ్ తుపాను కారణంగా బాపట్ల జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ముఖ్యంగా కొల్లూరు, భట్టిప్రోలు, అమర్తలూరు, చుండూరు, వేమూరు మండలాల్లో వర్షం పడుతుండగా, తీర ప్రాంతంలో ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు.
అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావంపై సీఎం నిరంతర సమీక్ష
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబు నిరంతర సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు, ప్రతి 2 గంటలకోసారి జిల్లాల్లో పరిస్థితిని అధికారులను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని, రవాణాకు ఆటంకం లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నామని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. అయితే తుపాను ప్రభావంతో పలు చోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
గుంటూరు జిల్లాపై అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావం
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం గుంటూరు జిల్లాపై పడింది. తుపాను కారణంగా గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షం కురుస్తోంది.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రాత్రి నుంచి జోరుగా కురుస్తున్న వర్షాలు
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రాత్రి నుంచి జోరుగా వర్షాలు కురుస్తుండగా వంశధార, నాగావళి, బహుదా నదులకు వరద ఉద్ధృతి పెరుగుతోంది. దీంతో నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఇవాళ, రేపు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ సూచించారు. బూర్జ మండలంలోని 16 గ్రామాల ప్రజలను 4 పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. ఇవాళ ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ రాత్రంతా కంట్రోల్ రూమ్లోనే ఉన్నారు. ఎవరికైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటే కలెక్టరేట్లో ఏర్పాటు చేసిన కంట్రోల్ రూమ్కు 08942-240557 నంబర్కు ఫోన్ చేయాలని కలెక్టర్ తెలిపారు.
భూభాగాన్ని తాకిన అతి తీవ్ర తుపాన్ అర్నబ్ ఉత్తర వలయం
భూభాగాన్ని తాకిన అతి తీవ్ర తుపాను అర్నబ్ ఉత్తర వలయం యానానికి దక్షిణంగా నరసాపురానికి సమీపాన తీరంలోకి ప్రవేశించింది. తీరం దాటే ముందు గంటకు 3 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించిన అర్నబ్ తుపాను పూర్తిగా తీరం దాటడానికి మరో గంటన్నర సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.
కొనసాగుతున్న తుపాను ల్యాండ్ ఫాల్ ప్రక్రియ
తుపాను ల్యాండ్ ఫాల్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది, ఇది పూర్తి కావడానికి మరో గంట సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. తుపాను ప్రభావంతో వివిధ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదవుతున్నాయి.
పాలకొల్లులో తీవ్ర రూపం దాల్చిన అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావం
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం తీవ్ర రూపం దాల్చింది. పాలకొల్లులో తీవ్ర గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తుండగా, తీవ్ర గాలులకు చెట్లు కూలిపోతున్నాయి, విద్యుత్ తీగలు తెగిపడుతున్నాయి, హోర్డింగ్స్ విరిగిపడుతున్నాయి, ఐరన్ రేకులు ఎగిరిపడుతున్నాయి.
విశాఖలోని చాలా ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం
విశాఖలోని చాలా ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. రాత్రి నుంచి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.
పోలవరం, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు
పోలవరం, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
కోనసీమ జిల్లా : తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి తగ్గిన గాలుల తీవ్రత
కోనసీమ జిల్లాలో తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి గాలుల తీవ్రత తగ్గినప్పటికీ ఈదురుగాలులతో వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. తుపాను ప్రభావంతో విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడగా, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఈదురుగాలులకు అధిక సంఖ్యలో కొబ్బరి చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, పరికరాలు ధ్వంసమయ్యాయి.
తీవ్ర తుపాను దృష్ట్యా ఇవాళ భారీ, అతి భారీ, అత్యంత భారీ వర్షాలు
తీవ్ర తుపాను దృష్ట్యా ఇవాళ భారీ, అతి భారీ, అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, అలాగే శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు.
వరదలో చిక్కుకున్న నలుగురిని రక్షించిన పోలీసులు
కాకినాడలో వరదలో చిక్కుకున్న నలుగురిని పోలీసులు రక్షించారు, బాంబే కాటా వద్ద వరదనీటిలో చిక్కుకున్న నలుగురు వ్యక్తులను కాకినాడ ఎస్పీ బిందు మాధవ్ ఆదేశాలతో పోర్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ సునీల్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో పోర్ట్ పోలీసులు సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కాకినాడ జిల్లా పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉంటూనే గొల్లపాలెం-ద్రాక్షారామ ప్రధాన రహదారిపై కూలిన భారీ వృక్షాలు, రోడ్డుపై అడ్డుగా దిగబడిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సును తొలగించి ఒక్కొక్క చెట్టును తొలగిస్తూ ట్రాఫిక్ పునరుద్ధరణకు చర్యలు చేపట్టారు. అలాగే పూలెపాకల నుంచి 12 మందిని ఏఎంజీ పాఠశాల పునరావాస కేంద్రానికి తరలించారు.
యానాంపై అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావం
యానాంపై అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండగా అర్ధరాత్రి నుంచి ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురుస్తోంది. భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయినప్పటికీ పోలీసులు, రెవెన్యూ, అగ్నిమాపక సిబ్బంది భారీ వర్షంలోనూ విధులు నిర్వహిస్తూ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు తక్షణ సహాయం అందిస్తున్నారు, పునరావాస కేంద్రాల్లో బాధితులకు అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు జనరేటర్లు ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఫోన్లు ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటున్నారు.
గడిచిన 24 గంటల వర్షపాత వివరాలు
గడిచిన 24 గంటల వరకు నమోదైన వర్షపాత వివరాల ప్రకారం అనకాపల్లి కన్నూరుపాలెంలో 25 సెం.మీ., తాడి, పరవాడ, అచ్యుతపురంలో 23 సెం.మీ., దేశపాత్రునిపాలెంలో 21 సెం.మీ., బుచ్చయ్యపేట, కోడూరులో 20 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. అలాగే విశాఖలో 24 సెం.మీ., చీమలాపల్లిలో 23 సెం.మీ., సింహాచలంలో 22 సెం.మీ., పద్మనాభం, గంధవరంలో 20 సెం.మీ., కాకినాడలో 10.4 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
కాకినాడ జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం
కాకినాడ జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నిన్న సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోగా, కోనసీమ జిల్లాలో కూడా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. కాకినాడలోని కాట్రేనికొనలో తుపాను ప్రభావంతో బలంగా ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి.
కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు
కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
బంగాళాఖాతంలో ఏపీ తీరానికి దగ్గరగా అతి తీవ్ర తుపాన్ కేంద్రీకృతం
బంగాళాఖాతంలో ఏపీ తీరానికి దగ్గరగా అతి తీవ్ర తుపాను కేంద్రీకృతమై గడిచిన 3 గంటల్లో గంటకు 3 కి.మీ. వేగంతో వాయవ్య దిశగా కదులుతున్న అర్నబ్ తుపాను ప్రస్తుతం నరసాపురానికి తూర్పుగా 30 కి.మీ., యానానికి నైరుతి దిశగా 45 కి.మీ., కాకినాడకు నైరుతి దిశగా 70 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి ఈశాన్యంగా 90 కి.మీ., బాపట్లకు ఈశాన్యంగా 170 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఈ తుపాను రానున్న 3 గంటల్లో బాపట్ల-విశాఖ మధ్య యానాం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని, తీరం దాటే సమయంలో 125-135 కి.మీ. వేగంతో, ప్రస్తుతం గరిష్ఠంగా 150 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయని, తీరం దాటే ప్రక్రియ రానున్న 3 గంటల పాటు కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావంపై సీఎం నిరంతర సమీక్ష
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబు నిరంతర సమీక్ష చేస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత మరోసారి అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. జిల్లాల్లో పరిస్థితిని అధికారులు సీఎంకు వివరిస్తూ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని, తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రవాణాకు ఆటంకం లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. తుపాను ప్రభావంతో పలు చోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడగా, అమలాపురంలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని, కాకినాడలో 120-140 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయని వెల్లడించారు. పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో ఇప్పటివరకు 5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం, విశాఖలో 12 సెం.మీ., అనకాపల్లి, విజయనగరంలో 9 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.