28-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఏప్రిల్లో పెట్టిన డీలిమిటేషన్ బిల్లు ఉపసంహరణకు కేంద్రం నిర్ణయం
Published : November 28, 2026 at 6:48 AM IST|
Updated : November 28, 2026 at 6:54 AM IST
28-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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తిరుమల: నేడు శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోటా విడుదల
నేడు తిరుమల శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోటా విడుదల చేయనున్నారు. ఉదయం 10 గం.కు శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోటా విడుదల కానుంది.
పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో వ్యూహరచనకు నేడు విపక్ష ఫ్లోర్లీడర్ల భేటీ
పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో వ్యూహరచనకు నేడు విపక్ష ఫ్లోర్లీడర్లు భేటీ కానున్నారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో విపక్ష ఫ్లోర్లీడర్ల సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. డీఎంకే, ఆప్, బీజేపీ పార్టీలకూ ఆహ్వానం పంపినట్లు సమాచారం.
లోక్సభతో పాటు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ సీట్లనూ 50 శాతం పెంచే ప్రతిపాదన
లోక్సభతో పాటు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ సీట్లనూ 50 శాతం పెంచే ప్రతిపాదనను కేంద్రం తీసకొచ్చింది. లోక్సభ సీట్లను గరిష్ఠంగా 850కి పెంచుతూ ప్రతిపాదన చేసింది. లోక్సభ సీట్లకు 1971 జనాభా లెక్కలు ప్రాతిపదికగా పెట్టిన కేంద్రం అసెంబ్లీ సీట్ల పునర్విభజనకు 2011 జనాభా లెక్కలు ప్రాతిపదించింది. లోక్సభ, అసెంబ్లీల్లో మూడోవంతు స్థానాలు మహిళలకు కేటాయించింది. 2026 జనాభా లెక్కలతో సంబంధం లేకుండా మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేయనుంది. మహిళా రిజర్వేషన్ను రొటేషన్ పద్ధతిలో అమలు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వ్ స్థానాల్లో కూడా మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు చేయనుంది. బిల్లుల ఆమోదం తర్వాత డీలిమిటేషన్ కోసం కొత్త కమిషన్ ఏర్పాటు చేయనుంది. 2029 ఎన్నికల కంటే ముందే డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తోంది.
ఏప్రిల్లో పెట్టిన డీలిమిటేషన్ బిల్లు ఉపసంహరణకు కేంద్రం నిర్ణయం
ఏప్రిల్లో పెట్టిన డీలిమిటేషన్ బిల్లు ఉపసంహరణకు కేంద్రం నిర్ణయించింది. పాత బిల్లు స్థానంలో కొత్త డీలిమిటేషన్ బిల్లు-2026ను కేంద్రం తీసుకొచ్చింది. కొత్త బిల్లు కాపీని ఎంపీలకు పంపింది. కొత్త బిల్లు కాపీని పార్లమెంట్ వెబ్సైట్లో ఉంచింది. కేంద్రం మహిళా రిజర్వేషన్ల తక్షణ అమలుకు 132వ సవరణ బిల్లు పెట్టనుంది. లోక్సభ, అసెంబ్లీల్లో 50 శాతం సీట్లు పెరిగేలా కొత్త బిల్లులో కీలక నిబంధన తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం లోక్సభలో ఉన్న డీలిమిటేషన్ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. డీలిమిటేషన్, రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులను సోమవారం సభ ముందుకు తీసుకురానుంది. ఆర్టికల్ 334-ఏ కింద మహిళా రిజర్వేషన్ను వెంటనే అమలు చేసేందుకు బిల్లులు తీసుకురానుంది. 50 శాతం సీట్లు పెరిగే ప్రతిపాదనను ముసాయిదాలో పెట్టింది. రాష్ట్రాల మధ్య ప్రస్తుత దామాషా ప్రాతినిధ్యానికి ఎలాంటి నష్టం ఉండదని కేంద్రం పేర్కొంది.