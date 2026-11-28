28th November 2026 AP News Live Updates: జ్యోతిరావు ఫులే వర్ధంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నా: సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : November 28, 2026 at 9:55 AM IST
28th November 2026 AP News Live Updates : శ్రీవారి ఆలయంలో డిసెంబరు 20 నుంచి 29వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్న వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు సంబంధించి వివిధ దర్శన టికెట్లు, టోకెన్ల విడుదల తేదీలను తితిదే శుక్రవారం ప్రకటించింది. శనివారం (నేడు) ఉదయం 10 గంటలకు శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోటా, 30వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశదర్శన టికెట్ల కోటాను విడుదల చేస్తారు.
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పోగొట్టుకున్న బంగారు వస్తువులను భక్తులకు తిరిగి అందించిన టీటీడీ విజిలెన్స్
తిరుమల: పోగొట్టుకున్న బంగారు వస్తువులను టీటీడీ విజిలెన్స్ భక్తులకు తిరిగి అందించింది. సీఆర్వో కార్యాలయం వద్ద కారు దిగుతూ, రూ.4 లక్షల విలువైన బంగారు వస్తువులు చేజారాయి. మదనపల్లెకు చెందిన భక్తుల ఫిర్యాదు మేరకు టీటీడీ విజిలెన్స్ విచారణ చేపట్టింది. సీసీ కెమెరా ద్వారా బంగారు వస్తువులు తీసుకున్నది తమిళనాడు భక్తులుగా గుర్తించారు. తమిళనాడు భక్తుల నుంచి బాధితులకు బంగారు వస్తువులను విజిలెన్స్ అందజేసింది.
అల్లూరి జిల్లాలో రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు
అల్లూరి జిల్లా చింతపల్లి, లంబసింగిలో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి. చింతపల్లి ప్రాంతీయ పరిశోధనా స్థానంలో 9.5 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. లంబసింగిలో 7.5 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత, ఈ ఏడాదిలో ఇదే అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత.
జ్యోతిరావు ఫులే వర్ధంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నా: సీఎం
భారత సామాజిక విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టిన మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే వర్ధంతి సందర్భంగా చంద్రబాబు ఘన నివాళులు అర్పించారు. విద్యతోనే సామాజిక మార్పు సాధ్యమని చాటిన మహనీయుడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కొనియాడారు. అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి, మహిళా సాధికారతకు, సామాజిక సమానత్వానికి ఆయన జీవితాంతం పోరాడారని తెలిపారు. బాలికల కోసం ప్రత్యేక పాఠశాలను ప్రారంభించి మహిళా విద్యకు బాటలు వేశారని గుర్తుచేశారు. కుల వివక్షకు వ్యతిరేకంగా ఆయన చేసిన పోరాటం తరతరాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని స్పష్టం చేశారు. కుల వివక్ష, అంటరానితనానికి వ్యతిరేకంగా పూలే సాగించిన పోరాటం చిరస్మరణీయమన్నారు.
మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలులో దేశానికే ఏపీ ఆదర్శం: ఎంపీ చింతకాయల విజయ్
"మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలులో దేశానికే ఏపీ ఆదర్శం. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో పార్లమెంట్ ముందుకు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు. చంద్రబాబు, లోకేశ్ నాయకత్వంలో ఏపీలో ఇప్పటికే రిజర్వేషన్లు. స్థానిక సంస్థల్లో 33 శాతానికి మించి మహిళలకు అవకాశాలు కల్పించాం. ఏపీలో అమలైన విధానాన్నే ఇప్పుడు దేశం అనుసరిస్తోంది. మహిళా సాధికారతలో ఇది గర్వించదగిన పరిణామం" అని ఎంపీ చింతకాయల విజయ్ అన్నారు.
జ్యోతిరావు ఫులే వర్ధంతి సందర్భంగా ఘననివాళులు అర్పిస్తున్నా: లోకేశ్
జ్యోతిరావు ఫులే వర్ధంతి సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ ఘననివాళులు అర్పించారు. బడుగు, బలహీనవర్గాల అభ్యున్నతికి జీవితాన్ని అంకితం చేశారన్నారు. కుల వ్యవస్థకు, అంటరానితనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారని అన్నారు. ఫులే వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన సేవలు స్మరించుకుందామన్నారు.
రాజహేంద్రవరంలో నేడు న్యాయ ఉత్సవం
చారిత్రక నగరం రాజమహేంద్రవరం మరో విశిష్ట ఘట్టానికి సన్నద్ధమవుతోంది. 1804లో ఏర్పాటైన జిల్లా న్యాయస్థానానికి 222 ఏళ్లు, బార్ అసోసియేషన్ స్థాపించి 131 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భాన్ని శనివారం రాష్ట్ర ఉత్సవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. నగరంలోని మంజీరా సరోవర్ హోటల్లో నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి జునైద్ అహ్మద్ మౌలానా పర్యవేక్షణలో అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తిచేశారు. వేడుకకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ పమిడిఘంటం శ్రీనరసింహ, జస్టిస్ ప్రశాంత్కుమార్ మిశ్రా, జస్టిస్ సరసా వెంకటనారాయణ భట్టి, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, ఇతర న్యాయమూర్తులు హాజరుకానున్నారు.
అమరావతి నిర్మాణం ఆగదు: మంత్రి నారా లోకేశ్
అమరావతి నిర్మాణ వేగాన్ని మంత్రి లోకేశ్ వీడియో ద్వారా చాటిచెప్పారు. అమరావతి నాడు-నేడు పేరిట లోకేశ్ వీడియో విడుదల చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో పనుల వేగాన్ని చూపిస్తూ సోషల్ మీడియాలో వీడియో పోస్టు చేశారు. "పట్టుదల, అంకితభావంతో పనిచేసే బృందం. ఇదే అమరావతి పురోగతికి బలం. ప్రతి వంద రోజులకు ప్రజల రాజధాని కలకు మరో అడుగు. అమరావతి నిర్మాణం ఆగదు" అని మంత్రి నారా లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
అహోబిలంలో దాడి ఘటనలో గాయపడిన మహిళ చికిత్స పొందుతూ మృతి
అహోబిలంలో దాడి ఘటన చూసి స్పృహ కోల్పోయిన మహిళ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. గ్రామ పంచాయతీ పోలింగ్ సందర్భంగా జరిగిన దాడిలో బైరి నాగలక్ష్మి గాయలయ్యాయి. వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ కారు కిందపడి నాగలక్ష్మి గాయపడింది.
నేడు రాజమహేంద్రవరంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన
నేడు రాజమహేంద్రవరంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. రాత్రి దిల్లీ నుంచి నేరుగా రాజమహేంద్రవరం చేరుకున్నారు. మంజీరా సరోవర్ ప్రీమియర్ హోటల్కు సీఎం చంద్రబాబు వెళ్లనున్నారు. జిల్లా కోర్టు 222 ఏళ్లు, బార్ అసోసియేషన్ 131 ఏళ్ల వేడుకల్లో సీఎం పాల్గొననున్నారు.
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 63,645 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.98 కోట్లు సమకూరింది. నిన్న శ్రీవారికి 28,029 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
పల్నాడు జిల్లాలో ఘర్షణ - ఐదుగురికి తీవ్రగాయాలు
పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పల్నాడు జిల్లా నూజెండ్ల మండలం ములకలూరులో ఇరువర్గాలు ఘర్షణకు దిగారు. ములకలూరులో ఇరువర్గాల ఘర్షణలో ఐదుగురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారికి వినుకొండ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
నేడు శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోటా విడుదల
తిరుమల: శ్రీవారి ఆలయంలో డిసెంబరు 20 నుంచి 29వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్న వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు సంబంధించి వివిధ దర్శన టికెట్లు, టోకెన్ల విడుదల తేదీలను తితిదే శుక్రవారం ప్రకటించింది. శనివారం (నేడు) ఉదయం 10 గంటలకు శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోటా, 30వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశదర్శన టికెట్ల కోటాను విడుదల చేస్తారు.