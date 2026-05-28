28-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఎన్టీఆర్ జయంతి - నివాళులర్పించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్
Published : May 28, 2026 at 6:52 AM IST|
Updated : May 28, 2026 at 7:41 AM IST
28-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
మహబూబ్నగర్ : జడ్చర్లలో సిగ్నల్ గడ్డ ఫ్లైఓవర్ మీద ఆగిన కంటైనర్
మహబూబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్లలో సిగ్నల్ గడ్డ ఫ్లైఓవర్ మీద ఓవర్లోడ్ కారణంగా కంటైనర్ ఆగింది. ఈ మేరకు ఫ్లైఓవర్ వద్ద రెండు వైపులా వాహనాలు భారీగా నిలిచాయి. నాగర్కర్నూల్- కల్వకుర్తి మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది.
హైదరాబాద్: ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద జూనియర్ ఎన్టీఆర్
మే 28న ఎన్టీఆర్ జయంతి (NTR's birthday) సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నివాళులర్పించారు.
నేడు హైదరాబాద్లోని మైత్రీవనం కూడలిలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహావిష్కరణ
నేడు హైదరాబాద్లోని మైత్రీవనం కూడలిలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఎన్టీఆర్ విగ్రహావిష్కరణ (NTR statue unveiling) చేయనున్నారు.
మహబూబ్నగర్ జిల్లా : జడ్చర్ల వద్ద జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదం
మహబూబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల (Jadcherla Road Accident) వద్ద జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రెండు ప్రైవెటు ట్రావెల్స్ బస్సులు ఢీకొనడంతో 15 మందికి గాయాలయ్యాయి. ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు.
నేడు పెద్దపల్లి జిల్లాలో మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీధర్బాబు పర్యటన
నేడు పెద్దపల్లి జిల్లాలో మంత్రులు ఉత్తమ్, శ్రీధర్బాబు (Uttam Kumar Reddy and Sridhar Babu visits Peddapalli) పర్యటించనున్నారు. అప్పన్నపేట్, పెద్ద కాల్వలలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను మంత్రులు ఉత్తమ్, శ్రీధర్బాబు పరిశీలించనున్నారు. పెద్దపల్లి కలెక్టరేట్లో వరి, మొక్కజొన్న కొనుగోళ్లపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.