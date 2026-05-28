28th May 2026 News Today AP Live News Updates Telugu Breaking News : తెలుగు ప్రజల ఆరాధ్యుడు ఎన్టీఆర్‌ : సీఎం చంద్రబాబు

28th May 2026 News Today AP Live News Updates Telugu Breaking News
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 7:11 AM IST|
Updated : May 28, 2026 at 10:35 AM IST
28th MAY 2026 News Today AP Live News Updates : రెండో రోజు మహానాడు సమావేశాలకు భారీగా జనం తరలివచ్చే అవకాశం - నేడు ఎన్టీఆర్ జయంతి కావడంతో సమావేశాలకు భారీ ఏర్పాట్లు - పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా తొలిసారి వర్చువల్ విధానంలో మహానాడు
మదనపల్లెలోని తిప్పారెడ్డి ఆస్పత్రి వద్ద రోగి బంధువుల ఆందోళన
రొంపిచర్ల మండలం వారణాసివారిపల్లికి చెందిన శ్రీనివాసులునాయుడు మదనపల్లెలో మృతి చెందాడు. వైద్యుల నిర్లక్ష్యం వల్లే శ్రీనివాసులునాయుడు(51) మృతిచెందారంటూ తిప్పారెడ్డి ఆస్పత్రి వద్ద శ్రీనివాసులునాయుడు బంధువుల ఆందోళనకు దిగారు. వీపుపై చిన్న గడ్డకు ఆపరేషన్ చేయడంతో శ్రీనివాసులునాయుడు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. బాధితుడిని మరో ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మృతుడి బంధువులు ఆస్పత్రి బోర్డులు, గేటు ధ్వంసం చేశారు.
తెలుగు ప్రజల ఆరాధ్యుడు ఎన్టీఆర్ : సీఎం చంద్రబాబు
తెలుగు ప్రజల ఆరాధ్యుడు ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పిస్తున్నానని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన కారణజన్ముడు ఎన్టీఆర్ అని, సినీ వినీలాకాశంలో రాముడు, కృష్ణుడుగా చెరగని ముద్ర వేశారని చంద్రబాబు కొనియాడారు. తెలుగు ప్రజల జీవితాల్లో పెను మార్పులు తెచ్చిన ఆధునిక సంఘ సంస్కర్త ఎన్టీఆర్ అని సీఎం పేర్కొన్నారు.
మహిళలకు పార్టీలో 33 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలన్న లోకేశ్ ప్రతిపాదనపై సర్వత్రా చర్చ
మహిళలకు పార్టీలో 33 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలన్న లోకేశ్ ప్రతిపాదనపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది. లోకేశ్ ప్రతిపాదన జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పార్టీలో కీలక సంస్కరణలు చేపట్టే దిశగా లోకేశ్ ఆలోచనలు. నిన్న సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్సులోనూ పార్టీ పరంగా మహిళా రిజర్వేషన్లపై ప్రస్తావన వచ్చినట్లు సమాచారం. పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ చేసిన ప్రతిపాదనను ఆమోదించాలని నేతలు కోరినట్లు తెలిసింది.
మహిళా సాధికారతకు ఎన్టీఆర్ బాటలు వేశారు: మంత్రి నారా లోకేశ్
ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుని సేవలు స్మరిస్తూ నివాళులర్పిస్తున్నానని మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. అణగారిన వర్గాలకు అండగా పసుపు జెండాను నిలబెట్టారని, మహిళా సాధికారతకు బాటలు వేశారని కొనియాడారు. ప్రజల కోసం.. ప్రగతి కోసం తెలుగుదేశం పార్టీని అంకితం చేశారని, కోట్లాది హృదయాల్లో కొలువైన మరణంలేని మహా మనిషి ఎన్టీఆర్ అని లోకేశ్ కొనియాడారు.
బక్రీద్ సందర్భంగా ముస్లింలకు మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు
బక్రీద్ సందర్భంగా ముస్లింలకు మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. హజ్రత్ ఇబ్రహీం చూపిన త్యాగ భావం మానవాళికి ఆదర్శమని, బక్రీద్ను ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నానని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
మహానాడు వేదికగా ఎన్టీఆర్కు ఘన నివాళులర్పించనున్న పార్టీ శ్రేణులు
మహానాడు వేదికగా ఎన్టీఆర్కు పార్టీ శ్రేణులు ఘన నివాళులర్పించనున్నారు. ఎన్టీఆర్ జయంతిని పురస్కరించుకుని చంద్రబాబు ప్రసంగించనున్నారు. ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా మహానాడులో ప్రత్యేక తీర్మానం చేయనున్నారు. రెండో రోజు మహానాడులో పలు కీలక అంశాలపై తీర్మానాలు చేయనున్నారు. క్లస్టర్ల వారీగా చేపట్టిన మహానాడుకు టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు హాజరవుతున్నారు. మహానాడు ప్రధాన వేదికతో క్లస్టర్ల అనుసంధానం చేయనున్నారు. మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రధాన కార్యక్రమం జరుగనుంది.
ఇవాళ కూడా విచారణకు రావాలని కేఎన్ఆర్కు సిట్ ఆదేశం
ఇవాళ కూడా విచారణకు రావాలని కేఎన్ఆర్ని సిట్ ఆదేశించింది. మద్యం ముడుపుల కేసులో నిన్న సిట్ అధికారులు ఆయనను ప్రశ్నించారు. సిట్ అడిగిన ప్రశ్నలకు కేఎన్ఆర్ సమాధానాలు దాటవేసినట్లు సమాచారం. నిన్న ఉ. 10.30 నుంచి రాత్రి 7.30 వరకు విచారణ కొనసాగింది. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం జగన్కు కె.నాగేశ్వరరెడ్డి పీఏగా వ్యవహరించారు. మద్యం ముడుపులతో ఆస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు సిట్ అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. కె.నాగేశ్వరరెడ్డి ఆస్తులపై సిట్ అధికారులు ఆరా తీశారు. విజయవాడలోని సిట్ కార్యాలయంలో ఇవాళ కూడా విచారణ కొనసాగనుంది.
తిరుమల సమాచారం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు భక్తులతో నిండాయి. శ్రీవారి దర్శనానికి కృష్ణతేజ సర్కిల్ క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 87,691 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.99 కోట్లు రాగా 49,958 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
నెల్లూరు జిల్లా చింతారెడ్డిపాలెం క్రాస్ రోడ్డు వద్ద ప్రమాదం. 20మందికి గాయాలు
నెల్లూరు జిల్లా చింతారెడ్డిపాలెం క్రాస్ రోడ్డు వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. ప్రైవేటు బస్సు బోల్తాపడి 20 మందికి గాయాలు కాగా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 51 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఏలూరు జిల్లా పెదపాడు మండలం గుడిపాడుకి చెందిన వారు తమిళనాడు నాగపట్నం వేళాంగణి చర్చికి వెళ్తుండగా ఘటన జరిగింది. డ్రైవర్ నిద్రమత్తు కారణంగానే ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. ప్రైవేట్ బస్సు హైవేపై వెళ్తూ ఫెన్సింగ్ను ఢీకొని రోడ్డు పక్కకు బోల్తాపడింది. ఒంగోలు నుంచి బస్సుని జూనియర్ డ్రైవర్ నడిపినట్లు తెలిసింది.
నేడు నందమూరి తారక రామారావు 103వ జయంతి
నేడు నందమూరి తారక రామారావు 103వ జయంతి సందర్భంగా మహానాడులో ప్రత్యేక తీర్మానం చేయనున్నారు. తొలి రోజు మహానాడుకు హైబ్రిడ్ విధానంలో 7.20 లక్షల మంది హాజరయ్యారు. రెండో రోజు భారీగా హాజరవుతారనే అంచనాలతో 1,975 క్లస్టర్లలో విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా తొలిసారి హైబ్రిడ్ విధానంలో మహానాడు నిర్వహిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్: ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నివాళులు
హైదరాబాద్: నందమూరి తారక రామారావు 103వ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నివాళులర్పించారు. ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నివాళులర్పించారు.
రెండో రోజు మహానాడు సమావేశాలకు భారీగా జనం తరలివచ్చే అవకాశం
రెండో రోజు మహానాడు సమావేశాలకు భారీగా జనం తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా నేడు ఎన్టీఆర్ జయంతి కావడంతో సమావేశాలకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా తొలిసారి వర్చువల్ విధానంలో మహానాడును నిర్వహిస్తున్నారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవాళ ఎండల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవాళ ఎండల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఉ.11 నుంచి సా.4 మధ్య ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని సూచించింది. 119 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 155 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. రేపు 52 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 231 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.