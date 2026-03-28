28-03-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు మిథిలా స్టేడియంలో శ్రీరాముడికి మహా పట్టాభిషేకం వేడుక
Published : March 28, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : March 28, 2026 at 7:22 AM IST
28-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం
ఆదిలాబాద్లోని శాంతినగర్లో యువకుడి దారుణ హత్య
ఆదిలాబాద్ శాంతినగర్లో ఓ యువకుడు దారణహత్యకు గురయ్యాడు. అర్ధరాత్రి అర్భాజ్(25) అనే యువకుడిని ముగ్గురు వ్యక్తులు కర్రతో తలపై కొట్టి దారుణహత్యకు పాల్పడ్డారు. దీనిపై సమచారం అందుకున్న పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాగా అక్రమ సంబంధమే హత్యకు కారణంగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు.
భద్రాద్రి రాముడికి నేడు మహా పట్టాభిషేకం
భద్రాద్రి రాముడి ఆలయంలో ఘనంగా శ్రీరామనవమి తిరు కల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. వాటిలో భాగంగా ఇవాళ మిథిలా మైదానంలో శ్రీరాముడికి పట్టాభిషేకం కార్యక్రమం జరగనుంది. ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు మహాపట్టాభిషేకం వేడుక జరుగుతుంది. దీనికి గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా హాజరుకానున్నారు. గవర్నర్ రాక దృష్ట్యా భద్రాద్రిలో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. వేడుకల అనంతరం భద్రచలంలో నూతన గిరిమార్ట్ను గవర్నర్ ప్రారంభిస్తారు.