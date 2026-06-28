28-06-2026 Telangana News Today Live Updates : హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు నేడు సీఎం శంకుస్థాపన
28-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నేడు భారత్-ఐర్లాండ్ మధ్య రెండో టీ-20 మ్యాచ్
నేడు భారత్-ఐర్లాండ్ మధ్య రెండో టీ-20 మ్యాచ్ జరగనుంది. రెండు మ్యాచ్ల టీ-20 సిరీస్లో ఇప్పటికే ఐర్లాండ్ 1-0 ఆధిక్యంలో ఉండగా, చివరి టీ-20లో గెలిచి సత్తా చాటాలనే పట్టుదలతో టీమిండియా ఉంది. బెల్ఫాస్ట్ వేదికగా సాయంత్రం 6 గంటలకు భారత్-ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.
హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు నేడు సీఎం శంకుస్థాపన
హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు నేడు సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. మ.3.30 గం.కు కనగల్లో హ్యామ్ రోడ్ల పనుల పైలాన్ ఆవిష్కరించనున్నారు. నల్గొండ కార్పొరేషన్లో తొలిదశ తాగునీటి ప్రాజెక్టు పనులకు శంకుస్థాపన అనంతరం నల్గొండ నాగార్జున డిగ్రీ కాలేజీలో సభకు సీఎం హాజరుకానున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రూ.13 వేల కోట్లతో హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. హ్యామ్ విధానంలో 441 రోడ్ల ఉన్నతీకరణకు ఇప్పటికే సర్కార్ నిర్ణయించింది. నల్గొండ జిల్లాలో సుమారు రూ.1,100 కోట్లతో రోడ్ల అభివృద్ధి, వైద్య కళాశాల నుంచి మేళ్లదుప్పలపల్లి వరకు రోడ్ల విస్తరణ చేపట్టనున్నారు.
మేడ్చల్: గృహ ప్రవేశం జరిగిన ఇంటిపై సామూహిక దాడి
మేడ్చల్ జిల్లా గృహ ప్రవేశం జరిగిన ఇంటిపై సామూహిక దాడి జరిగింది. బోడుప్పల్ దేవేంద్రనగర్లో ఇంట్లోకి చొరబడి మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధులపై దాడి చేశారు. గృహప్రవేశానికి వచ్చిన బంధువుల్లో పలువురు గాయపడ్డారు. దుండగులు కర్రలు, రాళ్లతో దాడి చేసినట్లు బాధితుల ఆరోపించారు. దుండగుల దాడిలో వాహనం ధ్వంసమైనట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 40-50 మంది దుండగులు దాడికి పాల్పడినట్లు బాధితులు తెలిపారు.
నేడు నల్గొండ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
నేడు నల్గొండ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. కనగల్లో హ్యామ్రోడ్ల పైలాన్ ఆవిష్కరించనున్నారు. నల్గొండ కార్పొరేషన్లో తాగునీటి పథకానికి సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రూ.83 కోట్లతో ఫేజ్-1 పనులకు శంకుస్థాపన చేసి సాయంత్రం నాగార్జున డిగ్రీ కాలేజీలో సభకు హాజరుకానున్నారు.
నేడు రాష్ట్రానికి బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్
బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పర్యటనకు ఇవాళ రానున్నారు. జాతీయ అధ్యక్షుడు అయ్యాక రెండోసారి రాష్ట్రానికి నబీన్ రాకా,
మధ్యాహ్నం 2.45కు శంషాబాద్ చేరుకోనున్నారు. నితిన్ నబీన్కు బీజేపీ శ్రేణులు ఘనస్వాగతం పలకనున్నారు. శంషాబాద్లో బీజేపీ జిల్లా కార్యాలయాలను వర్చువల్గా ప్రారంభంతో పాటు మరో 9 జిల్లా కార్యాలయాలు ప్రారంభాలు చేయనున్నారు. సాయంత్రం ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో బూత్ అధ్యక్షులు, బీఎల్ఏలతో విజయ సంకల్ప సమ్మేళనం జరగనుంది.