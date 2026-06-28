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28th June 2026 News Today AP Live News Updates: ద్రోణి ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు

28th June 2026 News Today AP Live News Updates
28th June 2026 News Today AP Live News Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 7:13 AM IST

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28th June 2026 News Today AP Live News Updates : నేటి ముఖ్యమైన వార్తలు

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6:55 AM, 28 Jun 2026 (IST)

ద్రోణి ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు - దక్షిణకోస్తా తీరప్రాంతంపై ఉపరితల ఆవర్తనం

రాష్ట్ర తీరప్రాంతం నుంచి మహారాష్ట్ర వరకు ద్రోణి విస్తరించింది. దీంతో నేడు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దక్షిణకోస్తా తీరప్రాంతంపై ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించింది. వీటి ప్రభావంతో రేపు పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, గాలులుతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. శ్రీకాకుళం, ఎన్టీఆర్, అనంతపురం, సత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 20 జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

6:46 AM, 28 Jun 2026 (IST)

బారా షహీద్‌ దర్గాలో మూడో రోజు రొట్టెల పండుగ

నెల్లూరులో మూడో రోజు రొట్టెల పండుగ సందడిగా కొనసాగుతోంది. బారా షహీద్‌ దర్గా భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. లక్షల మంది భక్తులు వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి రొట్టెల పండుగకు వచ్చి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. నేడు రొట్టెల పండుగలో ప్రధాన కార్యక్రమం జరుగనుంది.

6:36 AM, 28 Jun 2026 (IST)

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప‌ల్స్ పోలియో - 49.20 ల‌క్షల మంది పిల్లల‌కు పోలియో చుక్కలు

నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప‌ల్స్ పోలియో కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. దాదాపు 49.20 ల‌క్షల మంది పిల్లల‌కు పోలియో చుక్కలు వేసేందుకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఉండ‌వ‌ల్లి క్యాంప్ ఆఫీసులో సీఎం చంద్రబాబు పల్స్​ పోలియో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. విశాఖలో మంత్రి స‌త్యకుమార్ యాద‌వ్ పల్స్​ పోలియో కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు.

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