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28-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఉత్తర తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన

28th-july-2026 Telangana Live Updat
28th-july-2026 Telangana Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 7:04 AM IST

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28-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:50 AM, 28 Jul 2026 (IST)

ప్రముఖ సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల(75) కన్నుమూత

ప్రముఖ సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల(75) కన్నుమూశారు. గుండెపోటుకు గురైన ఆమె ఉస్మానియా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. పావలా శ్యామల గుంటూరు జిల్లా అమరావతిలో 1951లో జన్మించారు. ఆమె అసలు పేరు నేతి శ్యామల. గణేష్ పాత్రో రచించిన పావలా నాటకంలో నటన ద్వారా పావలా శ్యామలగా గుర్తింపు పొందారు. 44 ఏళ్లుగా అనేక నాటకాలు, సినిమాలు, సీరియళ్లలో నటించారు. స్వర్ణకమలం, కర్తవ్యం, దండోరా సినిమాల్లో నటించారు.

6:47 AM, 28 Jul 2026 (IST)

ఉత్తర తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన

ఉత్తర తెలంగాణంలో భారీగా వర్షం పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. నేడు, రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. వాతావరణ శాఖ 8 జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్‌, ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల, నిర్మల్‌ జిల్లాలకు భారీ వర్షసూచన ఉన్నట్లు తెలిపింది. అలాగే భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, నిజామాబాద్‌ జిల్లాలకు భారీ వర్షసూచన ఉంది.

6:45 AM, 28 Jul 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: రేపు గాంధీభవన్‌లో 'ప్రజలతో ముఖాముఖి' కార్యక్రమం

హైదరాబాద్‌లో రేపు గాంధీభవన్‌లో 'ప్రజలతో ముఖాముఖి' కార్యక్రమం నిర్వహంచనున్నారు. రేపు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు 'ప్రజలతో ముఖాముఖి'లో పాల్గొననున్నారు. రేపు ఉదయం 11 నుంచి మంత్రి తుమ్మల ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోనున్నారు.

6:44 AM, 28 Jul 2026 (IST)

గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్‌కు మరో రజతం

గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్‌ మరో రజతాన్ని సొంతం చేసుకుంది. పురుషుల హై జంప్‌ విభాగంలో సర్వేశ్‌ కుషారే రజత పతకం సాధించారు.

6:43 AM, 28 Jul 2026 (IST)

గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్‌కు మరో రజతం

గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్‌కు మరో రజతం దక్కింది. 79కిలోల పురుషుల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో వల్లూరి అజయ్‌బాబుకు రజతం వచ్చింది.

6:41 AM, 28 Jul 2026 (IST)

గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్‌కు రెండో స్వర్ణం

గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్‌కు రెండో స్వర్ణం దక్కించుకుంది. పారా షాట్‌పుట్‌ ఎఫ్‌57 విభాగంలో షర్మిల ధన్‌ఖడ్‌కు స్వర్ణం సాధించారు.

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