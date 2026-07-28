ETV Bharat / state

28th July 2026 News Today AP Live News Updates : సినీనటి పావలా శ్యామల కన్నుమూత

28th July 2026 News Today AP Live News Updates
28th July 2026 News Today AP Live News Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 6:57 AM IST

Choose ETV Bharat

28th July 2026 News Today AP Live News Updates: కళింగపట్నం-కాకినాడ వరకు ఓడరేవుల్లో 3 నంబరు, కోస్తాలోని ఓడరేవుల్లో ఒకటో నంబరు ప్రమాద హెచ్చరిక

LIVE FEED

6:46 AM, 28 Jul 2026 (IST)

ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ సినీనటి పావలా శ్యామల కన్నుమూత

సినీనటి పావలా శ్యామల (75) మృతి చెందారు. గత కొంతకాలంగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె హైదరాబాద్‌లోని ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత తీవ్రమైన గుండెపోటుతో మృతి చెందినట్టు ఉస్మానియా ఆసుపత్రి వైద్యులు తెలిపారు. పల్నాడు జిల్లా అమరావతిలో జన్మించిన నేతి శ్యామల ‘పావలా’ నాటకంతో అదే పేరుతో ప్రాచుర్యం పొందారు.

6:42 AM, 28 Jul 2026 (IST)

వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం

వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండ బలపడింది. ఇది నేడు బెంగాల్‌లోని హల్దియాకు సమీపంలో తీరం దాటనున్నట్లు వాతావరణ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. తీవ్ర వాయుగుండం బాలాసోర్‌-హల్దియా మధ్య కేంద్రీకృతమై ఉంది. పార్వతీపురం, అల్లూరి, పోలవరం, కాకినాడ, తూ.గో., ప.గో., ఏలూరు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నాయి. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, బాపట్ల, శ్రీసత్యసాయి, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురవచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కళింగపట్నం-కాకినాడ వరకు ఓడరేవుల్లో 3 నంబరు, కోస్తాలోని ఓడరేవుల్లో ఒకటో నంబరు ప్రమాగ హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

6:39 AM, 28 Jul 2026 (IST)

చెల్లూరు జాతీయ రహదారిపై రోడ్డుప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి

విజయనగరం: రాత్రి చెల్లూరు జాతీయ రహదారిపై రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ఆగిఉన్న బొలెరో వాహనాన్ని లారీ ఢీకొట్టింది ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. మృతులు విశాఖ జిల్లా పద్మనాభం మం. మజ్జిపేటకు చెందిన రాంబాబు(50), నారాయణరావు(50), మోహన్‌నాయుడు(8)గా గుర్తించారు. ప్రమాదంలో పలువురికి తీవ్రగాయాలు కాగా వారిని స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. 16 మంది బొలెరో వాహనంలో రాయగడ వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది.

6:36 AM, 28 Jul 2026 (IST)

నేడు బొండా ఉమ నుంచి వివరణ తీసుకోనున్న మంత్రి రామానాయుడు, పల్లా శ్రీనివాస్

చంద్రబాబు ఆదేశాలతో మంత్రి రామానాయుడు, పల్లా శ్రీనివాస్​ నేడు బొండా ఉమ నుంచి వివరణ తీసుకోనున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో వేదిక పంచుకోవడంపై బొండా ఉమా నేతలకు వివరణ ఇవ్వనున్నారు. ఉమా నుంచి వివరణ తీసుకొని నివేదికను చంద్రబాబుకు సమర్పించనున్నారు. గతంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో టీడీపీ నేతలు వేదిక పంచుకోవటాన్నిఅధిష్ఠానం తీవ్రంగా పరిగణించిందింది. ఘటనలు పునరావృతం కాకూడదని గతంలోనే స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

TAGGED:

PAVALA SHYAMALA
AP LIVE NEWS
TELUGU BREAKING NEWS
AP LATEST NEWS
TODAY AP LIVE NEWS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.