28-08-2026 Telangana News Today Live Updates : నేపాల్ వరదల్లో 392కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య
28-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నేడు హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో నిర్మించనున్న ఇందిరమ్మ టవర్లలో ఫ్లాట్ల లక్కీ డ్రా ప్రారంభం
నేడు హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో నిర్మించనున్న ఇందిరమ్మ టవర్లలో ఫ్లాట్ల లక్కీ డ్రా ప్రారంభం కానుంది. నేడు కుత్బుల్లాపూర్, కంటోన్మెంట్, రాజేంద్రనగర్, నాంపల్లి నియోజకవర్గాల్లో లాటరీ తీయనున్నారు. 40,900 మంది ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. ఇళ్లు దక్కని వారు మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని హౌసింగ్ బోర్డు వీసీ గౌతమ్ తెలిపారు.
నేపాల్ వరదల్లో 392కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య
నేపాల్ వరదల్లో మృతుల సంఖ్య 392కి పెరిగగా సుమారు 1600 మంది గల్లంతయ్యారు. గల్లంతైన వారిలో 300 మందికి పైగా భారతీయులు ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు. వరదల్లో చిక్కుకుపోయిన వారిలో తెలంగాణకు చెందిన 23 మంది ఎన్ఆర్ఐలు ఉన్నారు. వరదల్లో చిక్కుకుపోయిన వారిలో ఆరుగురు ఏపీ వాసుల ఆచూకీ దొరకలేదు. నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దుల్లోని భోటేకోశీ నదికి భారీగా వరద పోటెత్తింది. వరదల్లో వంతెనలు కొట్టుకుపోగా 13 జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ధ్వంసమయ్యాయి.
పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్కు సర్ నోటీసులు
పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్కు సర్ నోటీసులు అందజేసింది. ఇంటిపేరుతో కలిపి ఎన్యూమరేషన్ ఫారం నింపారు. అధికారులు 2002 వివరాలనే పరిగణలోకి తీసుకున్నారు. సెప్టెంబర్ 8న విచారణకు రావాలని బీఎల్వో సూచించారు. ఈరోజు ధ్రువీకరణ పత్రాలు సమర్పించనున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రజలకు రాఖీ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కేసీఆర్
మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాష్ట్ర ప్రజలకు రాఖీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మానవ సంబంధాలలో అత్యంత గొప్పదైన బంధం సహోదరత్వమని పేర్కొన్నారు. 'అక్కా తమ్ముళ్లు, అన్నాచెల్లెళ్లు అనుబంధం అజరామరం. రాఖీ బంధన్ భారత కుటుంబ జీవనంలో ప్రత్యేక సంప్రదాయ వేడుక. ప్రజలంతా సౌభ్రాతృత్వంతో జీవించడంతోనే వసుదైక కుటుంబ భావన పరిఢవిల్లుతుంది' అని కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్ర ప్రజలకు రాఖీపౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
సీఎం రేవంత్రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు రాఖీపౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని పేర్కొన్నారు. కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వ పథకాలు అమలు చేస్తున్నారు తెలిపారు.
రేపటి నుంచి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్న ప్రధాని మోదీ
ప్రధాని మోదీ రేపటి నుంచి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. ఉజ్బెకిస్థాన్, కిర్గిజ్స్థాన్ దేశాల్లో పర్యటించనున్నారు. రేపటి నుంచి సెప్టెంబర్ 1 వరకు మోదీ విదేశీ పర్యటన చేయనున్నారు.