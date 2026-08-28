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28-08-2026 AP News Today Live Updates : రాష్ట్రానికి చేరుకున్న ఓడలరేవు నుంచి చేపల వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు

28th August 2026 AP News Today Live Updates
ఏపీ న్యూస్​టుడే లైవ్​ అప్డేట్స్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 7:02 AM IST

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Updated : August 28, 2026 at 9:18 AM IST

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28th August 2026 AP News Today Live Updates : ఓడలరేవు నుంచి సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లి తప్పిపోయిన మత్స్యకారులు ఎట్టకేలకు క్షేమంగా రాష్ట్రానికి చేరుకున్నారు.

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9:14 AM, 28 Aug 2026 (IST)

కాకినాడకు క్షేమంగా చేరుకున్న ఓడలరేవుకి చెందిన మత్స్యకారులు

ఓడలరేవుకు చెందిన మత్స్యకారులు సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఎట్టకేలకు క్షేమంగా కాకినాడకు చేరుకున్నారు. ఈ నెల 3వ తేదీన సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు బోటు ఇంజిన్‌లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో సముద్రం మధ్యలోనే చిక్కుకుపోయారు. ఆ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వారు ధైర్యంగా తెరచాప వేసుకుని, నీటి వాలుగా ప్రయాణిస్తూ 23 రోజుల తర్వాత పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని శంకర్‌పూర్ జెట్టి తీరానికి సురక్షితంగా చేరుకున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం స్పందించి, వారిని పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి ప్రత్యేకంగా ఏపీకి రప్పించింది. కాకినాడ చేరుకున్న మత్స్యకారులకు ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు, ఎమ్మెల్సీ రాజశేఖర్ ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. తమ వారు క్షేమంగా తిరిగి రావడంతో మత్స్యకారుల కుటుంబసభ్యులు తీవ్ర ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

9:14 AM, 28 Aug 2026 (IST)

నేపాల్‌ వరదల్లో 469కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య

నేపాల్‌లో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదల వల్ల మృతుల సంఖ్య 469కి పెరిగింది. ఈ విపత్తులో సుమారు 1,600 మంది గల్లంతవగా, వారిలో 288 మంది భారతీయులు ఉన్నట్లు అధికారులు నిర్ధారించారు. వరదల్లో తెలంగాణకు చెందిన 23 మంది ఎన్‌ఆర్‌ఐలు చిక్కుకుపోగా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన మరో ఆరుగురి ఆచూకీ ఇంకా లభించలేదు. నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దుల్లోని భోటేకోశీ నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో వరద తీవ్రత మరింత పెరిగింది. ఈ భీభత్సానికి పలు కీలక వంతెనలు కొట్టుకుపోవడంతో పాటు 13 జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి.

9:14 AM, 28 Aug 2026 (IST)

అనంతపురం జిల్లా: జుంజప్ప స్వామి ఆలయంలో చోరీ

అనంతపురం జిల్లాలో ఘోర చోరీ జరిగింది. కల్యాణదుర్గం మండలం ముదిగల్లులోని ప్రసిద్ధ జుంజప్ప స్వామి ఆలయంలో గుర్తుతెలియని దుండగులు చొరబడి దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో స్వామివారికి సంబంధించిన సుమారు 4 కిలోల వెండి ఆభరణాలు అపహరణకు గురైనట్లు ఆలయ నిర్వాహకులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

8:27 AM, 28 Aug 2026 (IST)

రాష్ట్రానికి చేరుకున్న ఓడలరేవు నుంచి చేపల వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు

ఓడలరేవు నుంచి సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లి తప్పిపోయిన మత్స్యకారులు ఎట్టకేలకు క్షేమంగా రాష్ట్రానికి చేరుకున్నారు. ఈ నెల 3వ తేదీన వేట కోసం సముద్రంలోకి వెళ్లిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు ఆచూకీ లేకుండా పోయారు. దాదాపు 23 రోజుల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత, వారు పశ్చిమ బెంగాల్ తీరానికి సురక్షితంగా చేరుకున్నారు. అక్కడ నుంచి బయల్దేరి ప్రస్తుతం కాకినాడ చేరుకున్న ఆ మత్స్యకారులు, మరికొద్ది సేపట్లో తమ స్వస్థలాలకు చేరుకోనున్నారు.

8:26 AM, 28 Aug 2026 (IST)

మంత్రి లోకేశ్‌కు రాఖీ కట్టిన మంత్రి సవిత, ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి

మంత్రి లోకేశ్‌కు మంత్రి సవిత, ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి రాఖీ కట్టారు.

8:25 AM, 28 Aug 2026 (IST)

తిరుమలకు వెళ్తున్న పెళ్లి బృందానికి తప్పిన పెను ప్రమాదం

ప్రకాశం జిల్లాలో తిరుమలకు వెళ్తున్న ఒక పెళ్లి బృందానికి తృటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. మచిలీపట్నం నుంచి 11 మంది ప్రయాణికులతో తిరుమల వైపు బయల్దేరిన టెంపో వాహనం సింగరాయకొండ మండలం మూలగుంటపాడు రన్‌వే వద్దకు రాగానే ఒక్కసారిగా ముందు టైరు పంచర్ అయింది. దీంతో అదుపుతప్పిన వాహనం రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న బండరాయిని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురికి గాయాలు కాగా, క్షతగాత్రులందరినీ తక్షణమే చికిత్స నిమిత్తం ఒంగోలు ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాగా, ప్రమాదానికి గురైన వారంతా కృష్ణా జిల్లా గూడూరు ప్రాంతానికి చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు.

7:36 AM, 28 Aug 2026 (IST)

నేడు ఏపీ జేఏసీ అమరావతి రాష్ట్ర సదస్సు

విజయవాడలోని మాకినేని బసవపున్నయ్య ఆడిటోరియంలో నేడు ఏపీ జేఏసీ అమరావతి రాష్ట్ర సదస్సు జరగనుంది. ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సమస్యలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించేందుకు ఏపీ జేఏసీ అమరావతి ఈ సదస్సును ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశంలో చర్చించిన అంశాల ఆధారంగా, ఉద్యోగుల డిమాండ్ల సాధనకై చేపట్టబోయే తదుపరి ఉద్యమ కార్యాచరణను సదస్సు అనంతరం జేఏసీ నాయకులు అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.

7:36 AM, 28 Aug 2026 (IST)

నేడు వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులు పరిశీలించనున్న మంత్రి నిమ్మల

రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు నేడు వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులను వ్యక్తిగతంగా పరిశీలించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా మార్కాపురంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ఆయన పునరావాస కాలనీలను సందర్శిస్తారు. అనంతరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన టన్నెల్స్‌ లో జరుగుతున్న పనుల పురోగతిని మంత్రి తనిఖీ చేస్తారు. త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రాంతంలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో, దానికి సంబంధించిన బహిరంగ సభ ఏర్పాట్లను కూడా మంత్రి నిమ్మల స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తారు.

7:34 AM, 28 Aug 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. టోకెన్లు లేని సాధారణ భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి ప్రస్తుతం 20 గంటల సమయం పడుతోంది. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లోని అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోవడంతో, భక్తులు శిలాతోరణం వరకు క్యూ లైన్లలో వేచి ఉన్నారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే 66,437 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, 26,771 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.45 కోట్లుగా నమోదైంది.

7:34 AM, 28 Aug 2026 (IST)

నా ప్రాణ సమానమైన తెలుగింటి అక్కాచెల్లెళ్లకు రాఖీ శుభాకాంక్షలు: లోకేశ్‌

తన ప్రాణ సమానమైన తెలుగింటి అక్కాచెల్లెళ్లకు మంత్రి నారా లోకేశ్‌ రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తనకు సొంత అక్కాచెల్లెళ్లు లేకపోయినప్పటికీ, దేవుడే కోట్లాదిమంది సోదరీమణులను తోడుగా ఇచ్చారని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తాను ఎక్కడికెళ్లినా అక్కాచెల్లెళ్లు చూపే ప్రేమాభిమానాలను ఎప్పటికీ మరువలేనని, మహిళాలోకం అందిస్తున్న ఈ ఆత్మీయత నాలో మరింత బాధ్యతను పెంచిందని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థి దశ నుంచే స్త్రీలను గౌరవించేలా పిల్లలకు నైతిక విలువలను బోధిస్తున్నామని చెప్పిన లోకేశ్ మహిళల భద్రత, సాధికారతకు ఈ ప్రజా ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.

6:50 AM, 28 Aug 2026 (IST)

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న యాత్రికులను స్వస్థలాలకు చేర్చడమే ప్రాధాన్యమన్న సీఎం

నేపాల్‌లో చిక్కుకుపోయిన యాత్రికులను సురక్షితంగా వారి స్వస్థలాలకు తీసుకురావడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యమని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. బాధితుల క్షేమం కోసం అన్ని రకాల మార్గాల ద్వారా సహాయక చర్యలను సమన్వయం చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే అక్కడ ఉన్న యాత్రికుల పరిస్థితిని నిరంతరం ట్రాక్ చేస్తూ, దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అందించాలని సీఎం సూచించారు.

6:50 AM, 28 Aug 2026 (IST)

నేడు ప్రకాశం జిల్లాలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పర్యటన

ప్రకాశం జిల్లాలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా నాగులుప్పలపాడు మండలం చదలవాడ వద్ద ఏర్పాటు చేయనున్న రాడిసన్‌ హోటల్‌కు ఆయన శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనంతరం ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన 20 మంది ప్రముఖుల విగ్రహాలను లోకేశ్‌ ఆవిష్కరిస్తారు. అలాగే అమృత్-2 పథకం కింద నిర్మించనున్న డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభించడంతో పాటు, ఒంగోలులోని టీడీపీ కార్యకర్తలు, నేతలతో జరిగే సమన్వయ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొంటారు.

6:50 AM, 28 Aug 2026 (IST)

రేపు మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్న భారత వాతావరణ శాఖ

వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల ప్రకారం రేపు మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో సెప్టెంబరు 2 వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా రానున్న రెండు రోజుల్లో ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడతాయని అధికారులు వెల్లడించారు.

6:50 AM, 28 Aug 2026 (IST)

నేపాల్‌ వరదల్లో 392కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య

నేపాల్‌లో సంభవించిన భారీ ఆకస్మిక వరదలు తీవ్ర విషాదాన్ని నింపాయి. ఈ విపత్తులో మృతుల సంఖ్య 392కి పెరగ్గా, సుమారు 1600 మంది గల్లంతయ్యారు. గల్లంతైన వారిలో 300 మందికి పైగా భారతీయులు ఉన్నట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు. వరదల్లో చిక్కుకుపోయిన వారిలో తెలంగాణకు చెందిన 23 మంది ఎన్‌ఆర్‌ఐలు సురక్షితంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ఆరుగురి ఆచూకీ ఇంకా లభించలేదు. నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దుల్లోని భోటేకోశీ నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో వరద తీవ్రత మరింత పెరిగింది. ఈ విపత్తు కారణంగా పలు కీలక వంతెనలు కొట్టుకుపోవడంతో పాటు 13 జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి.

Last Updated : August 28, 2026 at 9:18 AM IST

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