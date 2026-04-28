28th April 2026 Today AP Live News Updates: విజయనగరం జిల్లాలో ప్రమాదం - నలుగురు మృతి
28th April 2026 Today AP Live News Updates: విశాఖలో ఇవాళ గూగుల్ డేటా సెంటర్కు భూమిపూజ - ఇవాళ గూగుల్ డేటా సెంటర్కు భూమిపూజ చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు - గూగుల్ డేటా సెంటర్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న లోకేశ్
విశాఖలో ఇవాళ గూగుల్ డేటా సెంటర్కు భూమిపూజ
విశాఖతో పాటు రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చే గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్కు నేడు శంకుస్థాపన జరగనుంది. విశాఖ జిల్లా తర్లువాడలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ నేడు భూమిపూజ చేయనున్నారు. దాదాపు 15 బిలియన్ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడితో విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల పరిధిలో గూగుల్ సంస్థ 1 గిగావాట్కు పైగా సామర్థ్యంతో మూడు చోట్ల డేటాసెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. గూగుల్ డేటా సెంటర్ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తర్లువాడలో 266.6 ఎకరాలు, అడవివరంలో 160 ఎకరాలు, అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి వద్ద 174.80 ఎకరాలను కేటాయించింది. ఈ మూడు డేటా సెంటర్లను 2028 నాటికి పూర్తి చేయాలని గూగుల్ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది.
విజయనగరం జిల్లాలో ప్రమాదం, నలుగురు మృతి
గంటకు 150 కిలోమీటర్ల మృత్యు వేగంతో దూసుకొచ్చిన కారు నలుగురు ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది. విజయనగరం జిల్లా పూసపాటిరేగ మండలం పేరాపురం వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. రోడ్డు పక్కన దుకాణంలో టీ తాగి నిలిచి ఉన్న వ్యక్తులను శ్రీకాకుళం నుంచి విశాఖ వైపు కారు అతివేగంగా దూసుకొచ్చి ఢీకొంది. ఆ తర్వాత ఎదురుగా ఉన్న కంటైనర్ లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో రోడ్డుపై నిలుచున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు గాలిలో ఎగిరిపడ్డారు. అక్కడికక్కడే చనిపోయారు.
కారు వేగంగా కంటైనర్ లారీని ఢీ కొనడంతో డ్రైవర్ పక్క సీటులో కూర్చున్న వ్యక్తి మృత్యువాతపడ్డారు. ప్రమాదంలో మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరిని ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మరో వ్యక్తి ప్రాణాలు వదిలాడు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో ఇద్దరు తీవ్ర గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్నారు. కారు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమై ప్రమాదానికి కారణమని ఎస్పీ తెలిపారు. చనిపోయిన వారిలో ఇద్దరిని విశాఖకు చెందిన ఇరిగేషన్ కాంట్రాక్టరు శ్రీనివాస్, బొబ్బిలి వాసి సింహాచలంగా గుర్తించారు.