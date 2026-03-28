28 March 2026 AP Live News Updates: చిత్తూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 7:21 AM IST|
Updated : March 28, 2026 at 8:39 AM IST
28 March 2026 AP Live News Updates: ఆగి ఉన్న బస్సుని వెనుక నుంచి ఢీకొన్న కారు
చిత్తూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి
చిత్తూరు: చిత్తూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న బస్సుని వెనుక నుంచి కారు ఢీకొట్టగా ముగ్గురు మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో దంపతులతో పాటు కుమార్తె మృతి చెందింది. బంగారుపాళ్యం మండలం శేషాపురం వద్ద ఈ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కారులో ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతులంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారిగా గుర్తించారు. వరంగల్కు చెందిన శ్రీధర్రావు, లక్ష్మీ, ఆద్వికలు బెంగళూరు నుంచి కారులో తిరుమలకు వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పలమనేరు నుంచి చిత్తూరు వైపు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు శేషాపురం వద్ద ఆగి ఉండగా వెనుక నుంచి కారు ఢీకొంది.
రోడ్డు ప్రమాద మృతదేహాలను బంధువులకు అప్పగిస్తున్న అధికారులు
మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాద మృతదేహాలను అధికారులు బంధువులకు అప్పగిస్తున్నారు. డీఎన్ఏ పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా మృతదేహాల గుర్తించి బంధువులకు అప్పగిస్తున్నారు. నిన్న రాత్రి గుంటూరు నుంచి డీఎన్ఏ నివేదికలు వచ్చాయి. ఈ ఉదయం నుంచి పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు బంధువులకు మృతదేహాలు అప్పగిస్తున్నారు. అంబులెన్సుల్లో మృతదేహాలను స్వస్థలాలకు తరలిస్తున్నారు. ఈనెల 26న మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంలో 14 మంది మృతి చెందిన విషయం విదితమే.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు - 30 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పట్టింది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 30 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు.
నిన్న 67,526 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. హుండీ ఆదాయం రూ. 3.45 కోట్లు రాగా 25,780 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
అమరావతి చట్టబద్దతపై తీర్మానం
నేడు అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఈ సభలో అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ విభజన చట్టంలో సవరణ చేయాలని కేంద్రానికి కోరనున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో విధ్వంసంపై సభలో చర్చించే అవకాశం ఉంది.
మార్కాపురం ప్రమాద మృతులను నేడు కుటుంబసభ్యులకు అప్పగింత
మార్కాపురం ప్రమాద మృతులను నేడు కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించనున్నారు. వైద్యులు డీఎన్ఏ పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా మృతదేహాల గుర్తించారు. మృతదేహాలు అంబులెన్సుల్లో స్వస్థలాలకు తరలిస్తామన్న మంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు.
రాష్ట్రంలోని పలుప్రాంతాల్లో వడగాల్పులు
రాష్ట్రంలోని 68 మండలాల్లో నేడు వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రాయలసీమ జిల్లాల్లో 40-42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.