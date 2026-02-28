28-02-2026 Telangana News Today Live Updates : దేశవ్యాప్తంగా హెచ్పీవీ టీకాల పంపిణీకి రంగం సిద్ధం
28-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం
టీ-20 ప్రపంచకప్ సూపర్-8లో ఇంగ్లండ్ విజయం
- టీ-20 ప్రపంచకప్(T20 World Cup) సూపర్-8లో ఇంగ్లండ్ విజయం
- కొలంబో: న్యూజిలాండ్పై 4 వికెట్ల తేడాతో ఇంగ్లండ్ గెలుపు
- ఉత్కంఠ పోరులో ఇంగ్లండ్ను గెలిపించిన విల్ జాక్స్, రెహాన్ అహ్మద్
- స్కోర్లు: న్యూజిలాండ్ 159/7, ఇంగ్లండ్ 161/6
- టీ-20 ప్రపంచకప్: ఇప్పటికే సెమీస్ చేరుకున్న ఇంగ్లండ్
- సెమీస్ రెండో బెర్త్ కోసం పోటీపడుతున్న న్యూజిలాండ్, పాకిస్థాన్
- ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్ ఖాతాలో 3 పాయింట్లు
సూపర్-8లో నేడు శ్రీలంకతో తలపడనున్న పాకిస్థాన్
- టీ20ప్రపంచకప్(T20 World Cup) సూపర్-8లో నేడు పాక్కు కీలక పోరు
- సూపర్-8లో నేడు శ్రీలంకతో తలపడనున్న పాకిస్థాన్
- పల్లెకెలెలో ఇవాళ రాత్రి 7 నుంచి పాకిస్థాన్, శ్రీలంక మ్యాచ్
- నేడు శ్రీలంకపై భారీ ఆధిక్యంతో గెలిస్తే పాక్ కూడా సెమీస్ చేరుకునే అవకాశం
- నేటి పాక్-శ్రీలంక మ్యాచ్పై ఆధారపడిన న్యూజిలాండ్ భవితవ్యం
ఇరాన్తో చర్చల పట్ల సంతృప్తిగా లేనన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్
- ఇరాన్తో చర్చల పట్ల సంతృప్తిగాలేనన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్
- తమ మాటల్ని ఇరాన్ పట్టించుకోవడం లేదని పేర్కొన్న ట్రంప్
- తదుపరి దఫా చర్చలో ఏం జరుగుతుందో వేచిచుద్దామని ట్రంప్ వెల్లడి
- యుద్ధం జరిగే మంచీ, చెడూ రెండు ఉంటాయని ట్రంప్ వ్యాఖ్య
- ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉండకూడదని ట్రంప్ స్పష్టం
దేశవ్యాప్తంగా హెచ్పీవీ టీకాల పంపిణీకి రంగం సిద్ధం
- దేశవ్యాప్తంగా హెచ్పీవీ టీకాల(HPV vaccination drive) పంపిణీకి రంగం సిద్ధం
- నేడు రాజస్థాన్లో హెచ్పీవీ టీకాలు ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ
- గర్భాశయ ముఖ ద్వార క్యాన్సర్ నివారణకు ఇచ్చే హెచ్పీవీ టీకా కార్యక్రమం
- మహిళల్లో గర్భాశయ క్యాన్సర్ నివారణే లక్ష్యంగా హెచ్పీవీ టీకా కార్యక్రమం
- 14 ఏళ్ల బాలికలకు హెచ్పీవీ టీకా అందిస్తామని వెల్లడించిన కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ
- కోటీ 15 లక్షల మంది బాలికలకు టీకా అందించనున్నట్లు పేర్కొన్న కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ
- ఉదయం 11.30 గంటలకు రాజస్థాన్లోని అజ్మేర్ చేరుకోనున్న ప్రధాని మోదీ
- రాజస్థాన్లో పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, శంకుస్థాపనలు చేయనున్న ప్రధాని మోదీ
నేడు కామారెడ్డిలో బీజేపీ శాసనసభాపక్ష సమావేశం
- నేడు కామారెడ్డిలో బీజేపీ(BJP) శాసనసభాపక్ష సమావేశం
- బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు అనుమతితో బీజేఎల్పీ సమావేశం
- ఇటీవల జరిగిన సంఘటనలపై సమీక్షించనున్న ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు
నేడు జీహెచ్ఎంసీ పరిధి బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు, నేతల సమావేశం
- నేడు జీహెచ్ఎంసీ(GHMC) పరిధి బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు, నేతల సమావేశం
- గ్రేటర్ హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ మల్కాజ్ గిరి కార్పొరేషన్లలోని నేతలతో భేటీకానున్న కేటీఆర్
- సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, పార్టీ ఇన్ఛార్జ్లు
- మూడు కార్పొరేషన్లలోని పరిస్థితులు, సమస్యలపై సమావేశంలో చర్చ